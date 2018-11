Więcej zabójstw z bronią palną w ręku

Wskaźnik zabójstw Kanadzie w zeszłym roku był najwyższy od dekady, podała Statistics Canada z powodu wzrostu przemocy związanej z gangami oraz strzelanin.

W swoim raporcie wydanym w środę urząd statystyczny informuje, że w zeszłym roku doszło do 660 zgłoszonych zabójstw Kanadzie. Jest to wzrost o prawie 8% w stosunku do 2016 roku, który spowodował także, że wskaźnik wzrósł do 1,8 ofiar na każde 100 000 osób.

To najwyższy wskaźnik od 2009 roku. Większość tego wzrostu jest związana z liczbą zabójstw dokonanych przy pomocy broni palnej, a to z kolei spowodowane jest zwiększeniem przemocy, której sprawcami są gangi. Tego typu zabójstwa stanowiły 12% wszystkich zabójstw w 2015 roku. Do 2017 roku proporcja ta wzrosła do 21%.

Zarówno liberałowie jak i konserwatyści przedstawili na początku listopada konkurencyjne plany jak radzić sobie z bronią palną i gangami. Rząd premiera

Trudeau poinformował 7 listopada o planie wydania 86 mln dol. na wzmocnienie wywiadu i służb bezpieczeństwa na granicy. Jest to część pięcioletniego planu

szacowanego na 327 mln dol., który został obiecany na początku roku aby powstrzymać działalność gangów i użycie broni palnej .

Tego samego dnia konserwatyści poinformowali o swojej propozycji. Przewiduje ona ostrzejsze kary dla członków gangów, w tym dłuższe wyroki

pozbawienia wolności i ograniczone zwolnienia warunkowe i możliwość wyjścia za kaucją dla recydywistów i przestępców używających przemocy.

Opinia publiczna jest zbulwersowana się falą ataków, m.in. w tym roku w lipcu na ulicy Danforth w Toronto, kiedy śmierć poniosła osiemnastoletnia

dziewczyna i dziesięcioletnia dziewczynka, a trzynaście osób zostało rannych.

Najwięcej zabójstw dokonanych przy pomocy broni palnej miało miejsce w Toronto w zeszłym roku, ale to głównie Kolumbia Brytyjska i Quebec są odpowiedzialne za wzrost wskaźnika zabójstw w całym kraju. W Kolumbii Brytyjskiej wskaźnik ten wynosi 2,45 zabójstw na 100 000 osób – jest to 32% więce niż w roku 2009. W tej prowincji wzrost ten miał miejsce zarówno w miastach jaki na terenach pozamiejskich.

Ręczna broń palna była odpowiedzialna za 60% zabójstw z użyciem broni palnej w zeszłym roku natomiast widać systematyczny spadek zabójstw przy pomocy broni długiej.

Strzelanina na ulicy Danforth spowodowała apele do rządu federalnego aby wprowadzić całkowity zakaz używania ręcznej broni palnej. O to apelowało nie tylko Toronto ale także rada miejska Montrealu.

Trwają federalne konsultacje w tej sprawie.

Mimo tych statystyk urząd statystyczny podkreśla, że wskaźnik zabójstw jest znacznie niższy niż w czasie kiedy był najwyższy – w 1975 r. kiedy wyniósł trzy zabójstwa na 100.000 ludzi. Zabójstwa z użyciem broni stanowiły niecałe 0,2% wszystkich przestępstw z użyciem przemocy, które zostały zgłoszone na policję w zeszłym roku. Wzrosły jednak także inne rodzaje poważnych przestępstw np. usiłowania morderstwa, napady seksualne i rabunki.