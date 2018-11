Świąteczne klimaty – Winter Wonderland #3

Czas przed Świętami to zawsze gonitwa, ale koniecznie trzeba w tej pogoni znaleźć chwilę wytchnienia żeby nie przegapić tych niepowtarzalnych świątecznych klimatów, które tworzy obcowanie ze sztuką. Kolędy, pastorałki, świąteczne piosenki – muzyka jest tak bardzo częścią Bożego Narodzenia i oczekiwania na nie. Dlatego zawsze zachęcam w grudniu do wybrania się na jakiś dobry koncert świąteczny, aby poprzez to przeżycie przygotować się duchowo do Świąt. Po raz trzeci taki właśnie koncert organizuje ciesząca się dużą popularnością nasza torontońska grupa wokalna Studio Merlot. Doroczny przedświąteczny koncert “Winter Wonderland” wymyśliła Ilona Kowalik, którą ostatnio często było słychać jako że nagrała i promowała swoją płytę, a także brała udział w koncercie “Colours of Love” w Living Arts Centre. O tegorocznym koncercie, który odbędzie się 8 grudnia, rozmawiam z Iloną, która pracuje obecnie w Krakowie.

Małgorzata P. Bonikowska: Zbliża się kolejny Wasz koncert zimowy. To już tradycja… Jak ona powstała?

Ilona Kowalik: To jest trzeci koncert z serii “Winter Wonderland”. Wszystko zaczęło się od marzenia o wielkim polonijnym koncercie przedświątecznym, który powstał w mojej głowie – nie pamiętam kiedy. Pamiętam natomiast, że kilkanaście lat temu opowiedziałam swój pomysł Ani Adamczewskiej-Niewulis. W latach 2014-2016. działaliśmy wspólnie z Krzysztofem Jaworskim w jego kabarecie Grupa Pod Muszką. Zagraliśmy kilka spektakli lokalnie z repertuarem Kabaretu Starszych Panów, które bardzo ciepło wspominam. Po czym poczułam, że to to jest najlepszy moment, aby w końcu zrealizować pomysł z przedświątecznym koncertem. Wtedy też powstało Studio Merlot, założone przeze mnie, Anię Adamczewską-Niewulis oraz Kaję Cyganik. Pierwszy koncert z serii Winter Wonderland odbył się w restauracji Orbit w styczniu 2017r. Był to sukces pod każdym względem. Dołączył do nas Jarek Garbowski ze swoim szlachetnym wokalem. Dyrektorem muzycznym wydarzenia był wówczas Wojtek Bochenek, a koncert świetnie poprowadził Wojtek Gawenda.

Ze względu na duże zainteresowanie w Polonii, na kolejny koncert z serii Winter Wonderland, który odbył się w grudniu 2017r., wybraliśmy większą salę. Winter Wonderland II odbył się w pięknym Meadowvale Theatre w Mississaudze. Koncert poprowadził Mirosław Połatyński wraz z Iwoną Jaworską. Muzycznie dowodzili Bartosz Hadała oraz Wojtek Stec, który przyleciał do nas z Polski na tę właśnie okazję. Gościnnie wystąpił z nami chór Quo Vadis pod batutą Mariusza Michalaka z Brampton wraz ze wspaniałymi solistami: Kingą Mitrowska, Karoliną Podolak oraz Anią Wójcik. Dolączył do nas również, znany już w Polonii Łukasz Wolski, fenomenalny wokalista, który na stałe mieszka w Polsce (i jest także gościem tegorocznego koncertu Winter Wonderland). Organizacyjnie współpracuje z nami Seweryn Reszka. Szczerze doceniam i dziękuję mu za jego spokój przy moich szalonych pomysłach przed koncertami! Był to kolejny sukces.

This slideshow requires JavaScript.

Następnie powstał pomysł na zorganizowanie trzeciego koncertu z serii Winter Wonderland. Tym razem z Polski przyleci do nas znana polska postać z telewizyjna Ewa Drzyzga, która obecnie prowadzi program 36.6 w telewizji TVN. Z Polski przylecę również ja, stęskniona za Wami, za naszą polską Kanadą. Dyrektorem muzycznym jest niezastąpiony Bartosz Hadała. W skład zespołu Bartosza Hadały wchodzą utalentowani muzycy: Mark Dunn, Geoff Hlibka, Riley O’Connor i Piotr Cieślikowski. Muzycznym gościem tegorocznego koncertu będzie znana w Polonii wokalistka Karolina Ingleton, która będzie świętować 20-lecie wydania swojego świątecznego albumu pt. “My Christmas”. Do Karoliny dołączy również zespół wokalny “Voysis”, którego częścią jest ona sama, oraz John Jameson na fortepianie. Gościnnie wystąpi również chór “Cantabile” pod batutą Marii Leśniak. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie ze wspaniałymi artystami na scenie oraz z naszą serdeczną publicznością. Mamy też dla Was niespodziankę, której oczywiście nie będę teraz ujawniać.

M.P.B.: Czym różni się ten koncert od poprzednich?

I.K.: Przede wszystkim gośćmi. Zaprosiliśmy niezwykle ciepłego gościa z Polski, znaną polską postać telewizyjną Ewę Drzyzgę, która poprowadzi nasz koncert. Kolejną zasadniczą różnicą będzie to, iż koncert będzie również prowadzony po angielsku przez… niech to pozostanie niespodzianką dla publiczności!

Nasz koncert odbędzie się w Polskim Centrum Kultury im. JP II w Mississaudze. Na wybór tego miejsca wpłynęło wiele czynników. Przede wszystkim dostępność sali 8 grudnia, liczba miejsc na widowni i lokalizacja. Ważny elementem wyboru lokalizacji jest też nasz sentyment do Centrum JP II.

M.P.B.: Tym razem przyjeżdżasz na ten koncert z Polski, tak jak na Colours of Love. Czy przywozisz coś z sobą w sensie repertuarowym?

I.K.: Przylecę z pięknego Krakowa, gdzie obecnie mieszkam i pracuję jako adiunkt na Politechnice Krakowskiej. Przywiozę ze sobą kolędy oraz pastorałki, a przede wszystkim tęsknotę za Kanadą. Po ostatnim krótkim pobycie w Kanadzie na koncercie Colours of Love, który odbył się 28 października w Living Arts Centre w Mississaudze, moja tęsknota za Kanadą się pogłębiła. Sposób, w jaki my Polacy jednoczymy się na emigracji jest wyjątkowy.

Dziękuję wszystkim sponsorom za wsparcie. Sponsorami tegorocznego koncertu są: Sebastian Bielawski – Sutton Group Summit Realty Brokerage, Ewa Antczak – Ideal Me Workshop, SMSA Holdings Inc. – lending group, Marcin Kruppe – mortgage broker, Grzegorz Guzik – prawnik od prawa nieruchomości (kupno, sprzedaż, hipoteki), Anonymous, Agnieszka Cybin – ACM Accounting, Edward Sowa – Canastone (marble & granite), Tyskie, Nova Printing, Florist, ACM, Eider Natural Herbal Village, dr Eva Bazydło i FoodMax.

Nasi sponsorzy medialni to: Gazeta, Radio Polonia, Radio 7, Puls, Fakty.

M.P.B.: Czekamy zatem i na Ciebie i na koncert.

•••

Koncert tegoroczny będzie także okazją do świętowania 20- lecia wydania świątecznego albumu pt. “My Christmas” Karoliny Ingleton.

M.P.B.: Opowiedz nam o tej płycie.

Karolina Ingleton: Płyta “My Christmas” została nagrana i wydana 20 lat temu. Album został nagrany w nowo otwartym studiu o nazwie Soundhouse w malowniczej miejscowości Kilbride, na samej górze Niagara Escarpment przy Rattle Snake Point. John Jamieson, aranżer, producent, akustyk, klawiszowiec, wokalista i autor piosenek, jest niezwykle utalentowany, serdeczny i pomocny, kocha artystów i muzykę.

Do płyty, która powstała w okresie od września do grudnia 1997 zaangażowałam wszystkich, którzy chcieli i mogli dzielić się swoim talentem: rodzinę, znajomych muzyków, przyjaciół i dzieci przyjaciół. Kilka nazwisk jest do dzisiaj znanych i aktywnych w Polonii lub w całej Kanadzie.

Oto nazwiska, które widnieją na płycie: John Jamieson, Cyndi Richards, Marek Majewski, Phil Dwyer, Barbara Remplakowka, Natalie Remplakowski, Chris Shamsher, Jacqueline John, Małgorzata Fialek, Marian Lizon, Peter Klich, Radek Staszczyszyn, Leszek Wawrow, Marta Klich, Kevin Klin, Zanna Gordine, Lucas Gordine, Tom Rzeszutek, Magda Mizgalewicz, Ania Mizgalewicz, Agnieszka Klich, Olga Kciuk, Sara Stankiewicz, Anges Jedrszczyk, Magda Rzeszutek, Benadette Dec, Magdalena Skiba, Gaylyn Britton, Brendon Zachary, Tam Pham, Dana Syryca, Joanna Klepacki (Staszczyszyn), Brian Yano, Rob Croft.

I tych, którzy 21 lat temu i nie tylko, promowali “MY CHRISTMAS”: Ryszard i Krystyna Piotrowscy, Wojtek Sniegowski, Robert Szelążek, Anna i Ryszard Paudyn, Mariusz Lewandowski, Janusz Szatoba, Hanna Zawadzka, Zbigniew Pośpieszynski, Helena i Jacek Mikołajko, Bill Vincent, George West, Zeebee, Krystyna Sowińska, Ryszard Rentel, Angi Munsterman, Club Maxim, Małgorzata Bonikowska, Zbigniew Belz, Maria Nowotarska. …czyli “snapshot” historii Polonii…

Ta płyta jest dla mnie szczególna. W sumie na koncie mam 4 płyty, wiele koncertów i wiele różnych muzycznych projektów. Wspólnie z moimi utalentowanymi koleżankami Stellą Rezgo oraz Cyndi Jameson tworzymy trio wokalne “Voysis”. Obecnie łączę się artystycznie z Iloną Anną Kowalik. Koncerty takie jak Winter Wonderland zawsze łączą artystów za kulisami oraz na scenie z publicznością. Bardzo się cieszę, że będę miała okazję podzielić się moimi kolędowymi wspomnieniami muzycznymi.

Małgorzata P. Bonikowska

Zdjęcia z koncertu w 2017 roku

z archiwum Ilony Kowalik