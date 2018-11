Stan gospodarki i prognozy na przyszłość

Minister finansów Bill Morneau ogłosił w środę fiskalną aktualizację jesienną, określając ją jako odpowiedś rządu federalnego na wyzwania w kwestii konkurencyjności związane z agresywnymi posunięciami administracji USA. Oto najważniejsze punkty:

• Nowe środki, które muszą zostać podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat będą kosztować skarb państwa 17,1 mld dol., z czego prawie jedna trzecia zostanie wyasygnowana w nadchodzącym roku obrotowym 2019-20 w celu pobudzenia inwestycji w Kanadzie.

• Deficyty nie zaczną spadać do 2021-22. W tym roku podatkowym Ottawa spodziewa się, że deficyt wyniesie 18,1 miliarda dolarów i wzrośnie nieco w przyszłym roku do 19,6 miliarda dolarów.

• Nowe koszty nie zwiększają jeszcze bardziej deficytu, ponieważ silna gospodarka da Ottawie dodatkowe 22 miliardy dolarów przychodów w ciągu następnych pięciu lat, w porównaniu do prognoz zawartych w budżecie na luty 2018 r.

• Obciążenie zadłużeniem, mierzone wskaśnikiem zadłużenia do PKB, powinno wynieść 30,9 procent w tym roku podatkowym, a następnie stopniowo spadać będzie do 28,5 procent w 2023-24.

• Nowe ulgi podatkowe zachęcające do inwestowania w Kanadzie mają wartość 14 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat. Obejmują one umożliwienie producentom i branży czystych technologii natychmiastowe odpisanie wszystkich kosztów kapitałowych.

• Ottawa przeznacza kolejne 800 milionów dolarów w ciągu pięciu lat na strategiczny fundusz innowacji, aby zwiększyć inwestycje w całej gospodarce. Z tego 100 milionów dolarów otrzyma przemysł leśny .

• Rząd opracowuje strategię dywersyfikacji eksportu, która ma na celu zwiększenie o 50 procent sprzedaży do krajów innych niż Stany Zjednoczone do 2025 r.

• Kanadyjskie media mają otrzymać pakiet zachęt podatkowych szacowanych na 600 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. Srodki obejmują ulgi podatkowe związane z zatrudnianiem i subskrypcjami. Pozwalają również, aby firmy medialne stały się organizacjami charytatywnymi, które mogą przyjmować darowizny odpisywalne do podatków.

• Nowy fundusz umożliwi organizacjom charytatywnym i organizacjom non-profit finansowanie nowych projektów. Ottawa udostępni 755 milionów dolarów w ciągu 10 lat, licząc na stworzenie działalności gospodarczej o wartości 2 miliardów dolarów i do 100 000 miejsc pracy.

• Przepisy, biurokracja i wewnętrzne anomalie handlowe zostaną poddane gruntownej analizie i likwidacji. Ottawa chce współpracować z prowincjami, aby usprawnić i zharmonizować wymagania wobec przedsiębiorców w całym kraju.

• Około 49 milionów dol. rocznie ma zostać przeznaczonych na odbudowę zasobów rybnych i na utworzenie funduszy rybołówstwa w Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej.

• Fundusz Nutrition North zostanie zwiększony o 13 milionów dolarów rocznie, aby obniżyć koszty żywności na północy.

• Avalanche Canada otrzymuje jednorazową dotację w wysokości 25 milionów dolarów na wzmocnienie bezpieczeństwa lawinowego.

• Miesięczny deficyt we wrześniu 2018 r. wyniósł 1,4 mld dol., mniej niż 3,3 mld dol. w zeszłym roku. W okresie od kwietnia do września obecnego roku fiskalnego rząd federalny jest na razie na plusie, odnotowując nadwyżkę w wysokości 1,2 miliarda dolarów, w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku, kiedy odnotowano deficyt w wysokości 6,2 miliarda dolarów.