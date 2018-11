Sankcje wobec Rosji

W związku z wezwaniami do nałożenia nowych sankcji na Rosję po ostrzelaniu przez nią ukraińskich okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej, przypominamy, te, które już obowiązują.

USTAWA MAGNITSKIEGO

Przyjęta przez amerykański Kongres w grudniu 2012 r., a następnie podpisana przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę ustawa zakazuje wjazdu do USA oraz korzystania z amerykańskiego systemu bankowego osobom podejrzewanym o związek z pobiciem i śmiercią w moskiewskim więzieniu Siergieja Magnitskiego – rosyjskiego prawnika zaangażowanego w walkę z korupcją. Na opublikowanej w kwietniu 2013 r. liście znalazło się 18 nazwisk – m.in. Artiom Kuzniecow, urzędnik wydziału przestępstw podatkowych MSW, Paweł Karpow, urzędnik dochodzeniowy MSW, Oleg Silczenko, urzędnik MSW, który nakazał zatrzymanie Magnitskiego czy Jelena Staszina, sędzia, która przedłużała jego zatrzymanie.

Ustawa Magintskiego została w grudniu 2016 r. rozszerzona przez Kongres w ten sposób, że dotyczy nie tylko obywateli Rosji, ale wszystkich państw świata, którzy podejrzewani są o łamanie praw człowieka bądź korupcję. Na rozszerzonej w 2017 r. liście pojawił się dodatkowo jeden obywatel Rosji – Artiom Czajka, syn prokuratora generalnego tego kraju.

Wzorowane na ustawie Magintskiego przepisy przyjęły także inne państwa – Estonia (2016), Wielka Brytania (2017, rozsz. 2018), Kanada (2017), Litwa (2017) i Łotwa (2018).

SANKCJE PO ANEKSJI KRYMU I KONFLIKCIE NA UKRAINIE

Rosyjska aneksja Krymu w marcu 2014 r. i podsycanie przez Kreml konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie spowodowały nałożenie przez państwa zachodnie szeregu sankcji dyplomatycznych, gospodarczych, finansowych i personalnych na Rosję i przedstawicieli jej władz. Jeszcze przed aneksją prezydent USA Barack Obama wydał rozporządzenie wykonawcze, zakazujące niewymienionym z nazwiska osobom z prorosyjskiej krymskiej administracji wjazdu do USA i zamrażające posiadane przez nich w USA fundusze.

Przyjmowanie zasadniczych sankcji rozpoczęło się 17 maca 2014 r., dzień po aneksji Krymu. Unia Europejska nałożyła sankcje wizowe oraz zamroziła fundusze 21 przedstawicielom władz Rosji, prorosyjskich władz Krymu, prorosyjskich władz z regionu Donbasu, zaś USA – 11 przedstawicielom władz Rosji. Na liście znaleźli się m.in. przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwiejenko, b. wicepremier Dmitrij Rogozin i doradca prezydenta Władimira Putina, Władisław Surkow. Obie listy kilkakrotnie rozszerzano – na unijnej jest obecnie 180 osób, na amerykańskiej – 142, a wprowadzane wobec nich sankcje przedłużano. Wśród objętych restrykcjami osób są m.in. szef władz Krymu Siergiej Aksjonow, b. premier Ukrainy Mykoła Azarow, doradca Putina Siergiej Głazjew, wicepremier Rosji Dmitrij Kozak, szef kluby parlamentarnego Jednej Rosji – Siergiej Niewierow, szef klubu parlamentarnego Sprawiedliwej Rosji Siergiej Mironow, przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin, szef służby wywiadu zagranicznego (SWR) Siergiej Naryszkin, b. prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, władze samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Podobne sankcje wprowadziły też Kanada, Australia, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Czarnogóra i Albania.

Od czasu wybuchu konfliktu w Donbasie w kwietniu 2014 r., a w zwłaszcza po zestrzeleniu samolotu linii Malaysia Airlines w 17 lipca 2014 r., UE i USA, oprócz nakładania sankcji na konkretne osoby, zaczęła nimi obejmować także firmy oraz wprowadzać sankcje gospodarcze. Jako pierwsze zrobiły to USA, które na listę wpisały Bank Rossija oraz działający w sektorze energetycznym krymski Czeromornieftgaz. USA ogłosiły także zakaz wydawania licencji eksportowych na wyroby militarne eksportowane do Rosji. W lipcu 2014 r. USA nałożyła sankcje na kilka banków (m.in. VTB, VEB, Gazprombank), firmy energetyczne (Novatek i Rosnieft) oraz osiem firm zbrojeniowych (m.in. Kałasznikow), zaś UE ograniczyła dostęp do kapitału dla państwowych banków rosyjskich, wprowadziła embargo na handel bronią z Rosją, ograniczyła eksport sprzętu mającego podwójne, cywilne i wojskowe zastosowanie, oraz newralgicznych technologii, objęła sankcjami trzy firmy (z sektora bankowego, zbrojeniowego i lotniczego), wprowadziła częściowy zakaz inwestycji na Krymie, a Europejski Bank Inwestycyjny zawiesił finansowanie przedsięwzięć w Rosji. W kolejnych miesiącach USA zakazały eksportu do Rosji technologii z sektora ropy i gazu, zabroniły amerykańskim firmom dostarczania towarów i technologii do siedmiu firm energetycznych (m.in. Gazprom, Łukoil, Rosnieft, Novatek), zamroziła fundusze pięciu firmom zbrojeniowym i ograniczyła dostęp do kapitału sześciu bankom (m.in. Sbierbank, VTB, Gazprombank), a UE odcięła dostęp do kapitału dla Rosnieftu, Transnieftu i Gazpromnieftu, trzech firm zbrojeniowych i wprowadziła ograniczenia w udzielaniu kredytów pięciu państwowym bankom. W grudniu 2014 r. UE i USA wprowadziły zakaz eksportu towarów i usług na Krym oraz importu z Krymu.

W związku z przyjętymi w lutym 2015 r. w Mińsku ustaleniami o zawieszeniu broni w Donbasie, w całym 2015 r. nowych sankcji było niewiele – listy osób i instytucji zostały uzupełnione tylko o pojedyncze pozycje. Tym niemniej i USA, i UE przedłużyły wszystkie dotychczas obowiązujące, zaś w USA w lipcu weszła w życie ustawa, pozwalająca nakładać kary na zagraniczne banki prowadzące interesy z objętymi sankcjami obywatelami Rosji i rosyjskimi przedsiębiorstwami. Podobnie było w latach 2016, 2017 i 2018 – działania związane z sankcjami nałożonymi z powodu konfliktu na Ukrainie polegały głównie na ich przedłużaniu, ewentualnie drobnym uzupełnianiu list. W grudniu 2016 r. USA i UE wprowadziły zakaz wjazdu i zamrożenie funduszy sześciu nowo wybranym deputowanym do Dumy Państwowej reprezentującym Krym. W sierpniu UE nażyła sankcje na osoby i firmy zaangażowane w dostawę turbin gazowych Siemensa na Krym, a w listopadzie – na gubernatora Sewastopola. W maju UE objęła zakazem wjazdu i zamrożeniem funduszy pięć osób zaangażowanych w organizację rosyjskich wyborów prezydenckich na Krymie, a w lipcu nałożyła sankcje na sześć firm uczestniczących w budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską.

Zgodnie z obowiązującym stanem, sankcjami UE objętych jest 180 osób oraz 50 firm, instytucji i organizacji, na amerykańskiej – 142 osoby oraz 73 firmy, instytucje i organizacje. Po ostatnich przedłużeniach amerykańskie sankcje obowiązują do 2 marca 2019 r., unijne sankcje gospodarcze do 31 stycznia 2019 r., sankcje wobec osób fizycznych i firm do 15 marca 2019 r., zaś sankcje w stosunku do Krymu do 23 czerwca 2019 r.

SANKCJE ZWIĄZANE Z DOMNIEMANĄ PRÓBĄ INGERENCJI W WYBORY PREZYDENCKIE W USA 2016 R.

W związku z podejrzeniami, że Rosja próbowała wpłynąć na przebieg wyborów prezydenckich w USA, pod koniec grudnia 2016 r. prezydent Barack Obama podpisał dekret o wydaleniu 35 rosyjskich dyplomatów oraz zamknięciu dwóch rosyjskich placówek na terenie USA. W lipcu 2017 r., a więc już za kadencji Donalda Trumpa, Kongres przyjął ustawę o zapobieganiu wrogim działaniom poprzez sankcje (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), która w odniesieniu do Rosji m.in. wymaga od prezydenta zgody Kongresu, jeśli chciałby znieść bądź złagodzić te już obowiązujące oraz przewiduje sankcje dla osób zaangażowanych w m.in. cyberataki, omijanie już obowiązujących, za korupcję, łamanie praw człowieka, eksport broni do Syrii. Polegałyby one na zamrożeniu posiadanego przez nich majątku w USA oraz zakazie prowadzenia z nimi jakichkolwiek transakcji. Na opublikowanej w styczniu 2018 r. liście osób i instytucji, które mogą zostać objęte sankcjami, znalazło się 210 pozycji, w tym 96 oligarchów popierających Putina. Na mocy CAATSA w marcu 2018 r. Departament Skarbu nałożył sankcje na 13 osób i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w próbę ingerencji w wybory oraz na sześciu oficerów wywiadu wojskowego GRU.

SANKCJE WPROWADZONE PO PRÓBIE OTRUCIA SIERGIEJA SKRIPALA

W reakcji na dokonaną na terenie Wielkiej Brytanii próbę zabicia przy użyciu broni chemicznej byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala władze tego kraju – nie czekając na ostateczny wynik śledztwa – wyrzuciły 23 rosyjskich dyplomatów, wprowadziły zaostrzone kontrole graniczne dla obywateli Rosji, zamroziły kontakty dyplomatyczne z Rosją, a także zamroziły rosyjskie aktywa państwowe na terenie Wielkiej Brytanii, co do których istnieją dowody, że mogą być użyte przeciw jej obywatelom bądź rezydentom. W ramach solidarności z Wielką Brytanią rosyjskich dyplomatów wyrzuciło jeszcze ok. 30 państw (najczęściej pojedyncze osoby, ale USA wyrzuciły 60 osób i zamknęły konsulat w Seattle, Polska wyrzuciła czterech). Wobec każdego z tych państw Rosja zastosowała symetryczny odwet.

Bartłomiej Niedziński (PAP)