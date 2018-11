Rod Stewart i Krawczyk?

Dobra wiadomość dla fanów Roda Stewarta. Gwiazdor wyrusza w 2019 roku w trasę promującą jego nowy album, podczas której wystąpi w czerwcu w Krakowie. Nie wiadomo, czy zaprosi na scenę Krzysztofa Krawczyka, z którym nagrał w duecie jedną piosenkę.

Stewart i Krawczyk nagrali wspólnie utwór “Don’t Get Around Much Anymore”. Jak do tego doszło? W październiku 2003 roku Stewart wydał drugą część bestsellerowej płyty zawierającej amerykańskie standardy jazzowe lat 20. i 30. zeszłego wieku, czyli album “The Great American Songbook Volume II”. Na krążku znalazły się dwa duety – z Cher oraz Queen Latifah. Producenci płyty uznali, że w każdym kraju, w którym album się ukazuje, można nagrać duety z lokalnymi gwiazdami.

W Polsce, spośród kilku zaproponowanych artystów, wybrano Krzysztofa Krawczyka, dzięki czemu mógł on nagrać swoje partie wokalne do utworu “Don’t Get Around Much Anymore”. Krawczyk nagrał swój wokal w Warszawie, pod czujnym producenckim okiem Andrzeja Smolika.

Specjalna wersja piosenki “Don’t Get Around Much Anymore” ukazała się na kolejnej edycji albumu Roda Stewarta “As Time Goes By… The Great American Songbook Volume II”. Czy panowie powtórzą swój duet w Krakowie?

Dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi Rod Stewart tworzy muzykę we wszystkich gatunkach – od rocka przez folk, soul, R&B, a nawet amerykański standard. To wszystko czyni go jedną z niewielu gwiazd, która może poszczycić się albumami zdobywającymi czołówki list przebojów. Na całym świecie artysta sprzedał ponad 200 milionów płyt.

Trasa Rod Stewart Live in Concert w 2019 roku ma być połączeniem klasycznych hitów i nowości. Podczas koncertu z pewnością nie zabraknie klasyków, jak i piosenek z najnowszej płyty – “Blood Red Roses”. Album jest kolekcją 13 głęboko osobistych utworów oraz trzech coverów. (PAP Life)