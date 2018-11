Nieruchomości a nowe przepisy

17 października był dniem, w którym wprowadzono ustawę o możliwości posiadania niewielkiej ilości marihuany do użytku własnego, a także możliwość hodowli w każdej nieruchomości kilku roślin. W zeszłym tygodniu pisałem o różnego typu implikacjach oraz wpływie na jakość oraz wartość nieruchomości, które zarówno posiadanie jak i hodowla tego specyfiku mogą powodować.

Dziś przedstawię sprawę w podejściu do kupna oraz sprzedazy nieruchomości, tak aby uniknąć ewentualnej szkody oraz niepotrzebnych spraw sądowych. Wynika to z faktu, że żadne inne prawo nie zostało w tym zakresie zmienione, a więc należy je respektować. Wydaje mi się, że ustawodawca nie przewidział wielu niekorzystnych w tym zakresie kwestii, które mogą powstać z tytulu przyjętej ustawy.

W pierwszym rzędzie zajmę się kwestią wystawienia domu do sprzedaży: co na ten temat powinno sie wiedzieć:

Po pierwsze, tak jak zwykle, należy ustalić ze sprzedającymi czy były jakieć istotne sprawy, które mogłyby wpłynąć na kwestię sprzedaży. Jeżeli hodowla roślin marihuany spowodowała uszkodzenie nieruchomości w jakikolwiek sposób, co może wpłynąć na zdrowie, a uszkodzenia te nie są widoczne gołym okiem, jest to rodzaj defektu, który musimy bezwzględnie podać do wiadomości.

Sprawa już nie jest taka prosta, jeśli chodzi o fakt, że hodowla marihuany w ogóle miała miejsce, lecz nie ma żadnego uszkodzenia. Otóż sądy w Ontario zadecydowały, że sprzedający nie są zobowiazani z wyprzedzeniem informować o jakimkolwiek fakcie podczas posiadania tej nieruchomości, nawet jeżeli doszło do “skazy” innej niż fizyczna. Nie jest to jednak żadna przeszkoda w tym, aby kupujący w przyszłości nie mógł występować na drogę sadową o odszkodowanie z tego tytułu. Może to doprowadzić do długich oraz kosztownych procesów sądowych, bez względu na ich późniejszy wynik.

Trzeba nadmienić, że w większości wypadków agent kupującego zadaje pytanie czy w danej nieruchomości hodowano ten specyfik. W tym wypadku można odpowiedzieć w dwojaki sposób: odpowiedzieć zgodnie z prawdą, lub wymijająco w sposób taki, aby kupujący sami przeprowadzili swój własny wywiad w tym zakresie. Wybór odpowiedzi zależy wyłącznie od sprzedającego.

Agent wystawiający dom musi stosować się do poleceń sprzedających, nawet jeśli nie zgadza się z ich decyzją. Agent może jedynie zrezygnować z dalszej reprezentacji sprzedającego, jeśli nie zgadza się z takim podejściem.

Drugą stroną medalu jest reprezentowanie kupującego. Po pierwsze zawsze probujemy znaleźć najlepszą nieruchomość, która spelniałaby wszystkie wymogi naszego klienta. Oczywiście w większośc wypadków kupujący nie chcą nabyć nieuchomości, w której hodowano marihuanę. Możemy oczywiście zadać sprzedającym pytanie, ale niekoniecznie musimy uzyskać zadowalającą odpowiedź.

Zazwyczaj wiadomości o nielegalnych hodowlach można znaleźć w kronikach policyjnych, prasowych itp. Dotyczy to jednak dużych hodowli, a nie kilku roślin. Z mojego doświadczenia bardzo dobrą formą jest włożenie odpowiedniej klauzuli do umowy kupna-sprzedaży. Oczywiśćie taka gwarancja może dotyczyć tylko okresu, kiedy sprzedający był w posiadaniu tej nieruchomości. Jeśli sprzedający odmówi podpisania się pod taką klauzulą, może to tylko oznaczać, że było coś na rzeczy oraz można odstąpić od zawarcia kontraktu. Oczywiście w tym wypadku wszystko będzie zależało od decyzji kupującego.

Tak więc, podsumowując, obecnie wprowadzone prawo o “legalizacji” marihuany nie zobowiązuje nas do informowania klientów kupujących o fakcie hodowania tej rośliny, co wcale nie zmieniło już istniejącego prawa w tym zakresie. Jednak kupując każdą nieruchomość należy dowiedzieć się wszystkiego co jej dotyczy: włącznie z otaczającymi ją sąsiadami, którzy mogą okazać się bardzo uciążliwi. A przecież uciążliwe może być nie tylko głośne zachowanie, lecz np. gotowanie z bardzo intensywnymi przyprawami i zapachami roznoszącymi się po okolicy. Zawsze dobrze jest sprawdzić okolice kupna pod względem populacji, która tam zamieszkuje, a nawet porozmawiać z najbliższymi sąsiadami; uzyskamy w ten sposób dodatkowe informacje i unikniemy na pewno niemiłych niespodzianek.

Zachęcam potencjalnych inwestorów do przejrzenia możliwości zakupu mieszkania w planowanej nowej inwestycji w pobliżu plazy Wisła, na rogu Burnhamthorpe oraz Rathburn: posiadam otrzymany od dewelopera cennik oraz plany mieszkań. To dobra na inwestycje doskonała lokalizacja: na granicy z Toronto, blisko wszystkich autostrad. Oczywiście reprezentujemy przy zakupie, a także uzyskaniu pożyczki. Bardzo szybko można wynająć; czym się również zajmujemy.

