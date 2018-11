Na 100-lecie wolnej Polski – co dalej?

Przed nami wielkie polskie święto. 100 lat od chwili, kiedy Polska znowu pojawiła się na mapach. Zupełnie inna niż dzisiaj, w innych granicach, poraniona po 123 latach wymuszonej niejedności i prób zniszczenia jej tożsamości, dziedzictwa, języka, kultury, ale zwycięska, bo zachowała je, mimo przemocy. Przez zaledwie 20 lat międzywojennego pokoju dokonała bardzo wiele, aby znowu paść ofiarą podwójnego ataku. Po prawie sześciu latach wykrwawiania się i traumy, w przesuniętych granicach znowu pojawiła się jako Polska, ale zgnębiona i zakneblowana, bez prawa mówienia o swoim bólu i sukcesach, z ocenzurowaną historią, gdzie sowiecko-polskimi łapami wymazano to co było dla niej święte. To było 40 lat czasem bardziej czasem nieco mniej zamordystycznego przymuszania Polaków i Polski do ugięcia się. Jeden rok 1980-1981 rozbudził jednak taką żądzę wolności, że pod koniec tamtego dziesięciolecia okowy ostatecznie spadły i nastała prawdziwa wolność. Trudna w realizacji, bo transformacja dokonywana była bez wzorców, ale bezkrwawo i pokojowo. Popełniono błędy, ale bez błędów nie ma żadnych zmian i budowania nowego.

Dzisiaj to nowoczesny kraj nieróżniący się od państw Europy i świata, których wysoki poziom rozwoju gospodarczego trwa wielokrotnie dłużej niż nad Wisłą. Jadąc do Polski co roku przecieram oczy ze zdumienia (i wzruszenia). To moja Warszawa, taka kiedyś szara, niedomyta, a dzisiaj tętniąca życiem, barwna i dynamiczna. Szare podupadające wsie zamieniły się w kolorowe ukwiecone osady. Ludzie – nie wszyscy, bo tak jest niestety na całym świecie – żyją tak jak żyje się w Europie. Podróżują, kształcą się za granicą, posyłają dzieci co dobrych szkół, jeżdżą nowoczesnymi autami, kupują domy i mieszkania, oglądają najnowsze filmy i zachwycają świat swoją kulturą i sztuką. Ten postęp cywilizacyjny budował się przez prawie 30 lat, a milowymi jego kamieniami było przyjęcie Polski do NATO i – co chyba najważniejsze – do Unii Europej- skiej. To oznaczało powrót do Europy i środki unijne, które zbudowały nowoczesną Polskę.

Dzisiaj za nami 100 lat wolności – ale jeśli policzyć, to w zasadzie tylko połowa z nich to prawdziwa wolność: 20-lecie międzywojenne i lata od upadku komuny. Niemożliwe byłoby aby te burzliwe, trudne losy nie odbiły się na mentalności polskiego społeczeństwa.

Kocham Polskę – to kraj moich przodków, tam wzrastałam i przeżyłam większą część mojego życia (za rok moje życie się “przepołowi”). Wyjechałam z Polski nie na emigrację, lecz na rok wymiany akademickiej, a potem kiedy zostałam tu na zawsze po drugim roku tej wymiany, nie sądziłam, że moje kanadyjskie lata poświęcę właśnie Polsce – nie odsunę się od niej w mniejszym lub większym stopniu jak wielu emigrantów, odwiedzając ją tylko turystycznie/rodzinnie, czasem chodząc na polskie imprezy kulturalne czy kupując polskie produkty w sklepach, ale aktywnie będę działała – i profesjonalnie i społecznie – na jej rzecz i dla jej dobra, promując ją w kraju, gdzie żyję i na świecie. Stąd Gazeta, POLcast, Polonia Przyszłości, 9 lat Festiwalu Polskich Filmów i premiery polskich superprodukcji filmowych, praca na rzecz dialogu polsko-żydowskiego itp, itd. NIKT nie ma prawa zarzucać mi braku patriotyzmu czy działania przeciwko Polsce, bo swoimi czynami, a nie kłótniami na Facebooku, udowadniam swoją głęboką więź z moim krajem od ponad ćwierćwiecza.

Przez 40 lat komuny Polacy domagali się demokracji i pluralizmu, aby przestała obowiązywać jedna “jedyna słuszna” narracja, jedna linia polityczna i aby Polacy słuchali się nawzajem. Zrzucenie jarzma sowieckiego otworzyło tę właśnie wolność – wolność wyrażania swoich poglądów, z całą ich różnorodnością, które inni powinni szanować, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. To jest wolność – wzajemny szacunek i otwartość na różnorodność.

Nie sądzę, abyśmy mogli odczuwać pełną radość z naszej wolności jeśli Polacy obrzucają Polaków o innych poglądach epitetami – niepolacy, antypolacy, niepatrioci, wrogowie Polski, zdrajcy, gorszy sort, zdradzieckie mordy i dziesiątki innych. Koncepcji Polski jest wiele – u podnóża WSZYSTKICH leży miłość do tego kraju oraz troska o jego rozwój i bezpieczeństwo, o jego dobry wizerunek i dobre notowania na świecie. Różne są do tego drogi i różne koncepcje, a ostateczny rezultat powinien być wynikiem dyskusji, wymiany poglądów i wspólnej pracy, z uznaniem tego, co dobrego zrobili wszyscy, a nie tylko ci, którzy aktualnie pociągają za sznurki i przypisują sobie wszystkie sukcesy.

Bez szacunku nie ma wspólnoty. Wspólnota to nie identyczne spojrzenie na świat, nie narzucanie jednej optyki. To szacunek dla wszystkich światopoglądów i chęć słuchania się nawzajem.

A tego Polsce, przy realizowaniu w praktyce jej wolności, nie udało się zbudować – wspólnoty. Obecnie dominująca narracja zniszczyła wiele więzi, oby nie nieodwracalnie. Toczone tuż przed 11 listopada bitwy i przepychanki są tego bolesnym symbolem. A szkoda…

Czyja jest Polska? Nie należy ona ani do tych z jednej strony ani do tych z drugiej. Jest wspólna i wszystkim powinno żyć się w niej bezpiecznie i godnie.

Warto aby uznano, iż właśnie wspólnota jest najbardziej potrzebna Polsce teraz, kiedy osiągnęła już tak wiele i jest trzecią najbardziej dynamicznie rozwijającą się gospodarką Europy. Wiele dałabym aby dążenie – świadome i z planem – do osiągnięcia takiej wspólnoty stało się zadaniem na kolejne lata wolności. Może nie trzeba na to kolejnych 100 lat?