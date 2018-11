Martwy byk (23)

Rozdział IV

Prowokacja?

Martwy Byk rozpierał się w skórach dla VIP-ów restauracji hotelu Holiday Inn. Już od godziny tak siedział, od czasu do czasu spoglądając na swojego złotego rolexa z sześcioma diamentami. Już miał dość czekania. Zostawił na blacie pięćdziesiąt dolarów, dopił colę z lodem i cytryną i wstał, obciągając elegancką marynarę. Wyszedł dostojnym krokiem, rozejrzał się po ulicy i zobaczywszy boya hotelowego wcisnął mu w dłoń dziesiątaka, a ten za pięć minut podjechał jego czarnym jaguarem. Wtedy poczuł na plecach czyjąś ciężką dłoń. Nie należała do agenta Roberto Russo, jak się spodziewał.

– Nie odwracaj się, tylko wsiadaj i wypad – usłyszał, a następnie zobaczył cień wielkiego mężczyzny, który wskoczył do samochodu i usadowił się z tyłu, dokładnie za nim.

– Na autostradę – usłyszał następne polecenie. Gaz do dechy! MB wyskoczył na obwodnicę. W lusterku wstecznym poszukał obstawy. Powinni przecież za nimi jechać. Nikt nie jechał. Gangster wykiwał obstawę Martwego Byka złożoną z dwóch agentów. Więc zamiast samochodu z obstawą ujrzał najpierw wycelowaną w siebie lufę pistoletu, zaraz potem twarz intruza. Miała tępy, zawzięty wyraz; kwadratowa, zarośnięta rudą szczeciną.

– Jestem Greg – zameldował pasażer na gapę. A ty jesteś agentem FBI… – bardziej stwierdził, niż zapytał.

– I co jeszcze? – spokojnie zapytał Martwy Byk. – Czy od razu mam cię zawieźć do siedziby biura?

– To jesteś, czy nie jesteś? – spokojnie powtórzył Greg. Bo skoro nie jesteś, to ja właśnie jestem tym facetem od Manzonesa.

Tutaj małe wyjaśnienie. Niektórzy naiwni gangsterzy sądzą, że w razie czego wykpią się od odpowiedzialności, jeśli zapytają nieznanego człowieka, z którym przyszło im robić interesy, czy jest agentem. Podejrzewając zawsze prowokację myślą, że zadając tak głupie pytanie są w razie wpadki całkowicie czyści. Jednym słowem myślą, i tu się mylą, że agent prowokujący działa kierując się jakimiś zasadami i kiedy go zapytają, czy jest agentem, a on zaprzeczy, bo jakie ma wyjście, w razie czego w sądzie zadziała to na ich korzyść. Owszem, agent kieruje się. Ale nie w tym zakresie. Agentowi nie wolno być bezczynnym świadkiem zabójstwa ani brać udziału w napadach z bronią w ręku, nie wolno mu torturować ludzi na polecenie gangsterów. A co ma robić? Przecież udając gangstera narażony jest na poddanie próbie. Co ma zrobić w przypadku, kiedy mafiozi chcąc go sprawdzić rozkażą mu kogoś zastrzelić lub torturować? Nie ma na to reguły. Jest jedna odpowiedź: agent po to jest agentem, żeby być mądrzejszym od zwykłego rzezimieszka i powinien działać w taki sposób, by nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji. Ciężkie jest życie agenta FBI.

Martwy Byk nie był żadnym agentem. Był tylko współpracownikiem agenta, właściwie jego ofiarą złapaną na niecnym uczynku, dla złagodzenia kary wykorzystywaną teraz do prowokacji. Jego agent był fachowcem i starannie dobrał sobie współpracownika. MB idealnie się do tej roli nadawał. Jak zwykle naturalny, ociężały, na tym swoim gapowatym luzie, przy tym tak poważny i z takim kamiennym wyrazem twarzy, jak przystało na gangstera, że nie budził podejrzeń. Gregowi więcej nie było trzeba. Był już niezbicie przekonany, że ma do czynienia z człowiekiem piorącym narkotykową kasę.

– Masz tę pieprzoną gotówkę? – spokojnym głosem zapytał Martwy Byk. – Czy wsiadłeś tak tylko, żebym cię zawiózł do cioci na imieniny?

– Co się tak wleczesz? Tak się jeździ jaguarem? Pokaż ile fabryka mu dała. Przejedź się jeszcze do następnego zjazdu i zaparkuj w jakimś bezpiecznym miejscu. Tam pogadamy.

MB przycisnął gaz. Pędzili sto pięćdziesiąt mil na godzinę.

– No dobra, umiesz jeździć – stwierdził Greg. – Zaraz będzie zjazd na Soho. Dasz w prawo, potem skręcisz dwa razy w lewo i zatrzymasz się na tyłach Boqueria. Znasz? – Kto by nie znał – odpowiedział MB. – Niedaleko od szosy, przy Spring Street. Najlepsze krewetki w Nowym Jorku. Lubię hiszpańskie żarcie.

– No to jedź, bo kiszki mi grają marsza – zauważył gangster.

*

– Gambas Al Ajillo – fachowo zamówił Greg, kiedy jak spod ziemi wyrósł kelner. Już z godzinę siedzieli nad wielkimi talerzami z krewetkami zapiekanymi w czosnku na brandy, posypanymi pieprzem Guindilla, wszystko polane olejem z oliwek. Jak przystało na smakoszy nie zwracali uwagi na olej lejący im się po brodach, zajadając się maczanym w nim białym pieczywem. Tak, to wspólne jedzenie jakby ich zbliżyło.

Martwy Byk spokojnie rozejrzał się dokoła. Obciął, że nie ma w pobliżu żadnego agenta. Nawet gdyby ktoś ich ścigał, udało się im zgubić ewentualny ogon. A przecież Greg powinien być zaraz aresztowany, zdjęty podczas wręczania gotówki.

– Przebiegły jak lis ten gangster – pochwalił Grega w myślach Martwy Byk. Albo zawsze tak rutynowo sprawdza każdego, bez wyjątku. Albo wyjątkowo ma dzisiaj nosa. Mimo wszystko chyba wypadłem dobrze, przecież nie miałem innego wyjścia – usprawiedliwił w myślach samego siebie.

– No dobra – zagaił. – Pojedliśmy, a teraz do rzeczy. Prawdę mówiąc chciałbym już pojechać do domu do swojej mamusi. To jak, zapomniałeś, po co nas umówili nasze chłopaki?

– Wszystko jest w porządku – pospieszył Greg z wyjaśnieniem. – Ja nigdy za pierwszym razem nie mam przy sobie kasy. Teraz już wiem na pewno ktoś ty taki. Dopiero teraz możemy się umówić na poważnie. Posłuchaj. Dzisiaj mamy piątek, siódmy września. Co byś powiedział na kawę we wtorek rano? Na przykład w Starbaksie? W Południowej Wieży WTC? Dają tam świetną kawę. To co? Jedenastego we wtorek?

– We wtorek OK. Ale dlaczego rano? Rano to ja śpię. Możemy we wtorek w Starbaksie, ale lepiej wieczorem. To jak?

– Jestem już poumawiany. Jedenastego w południe lecimy w interesach na Florydę. Jak wrócę za tydzień, kasa ma już być przelana. Kapujesz?

– No dobra, dobra, skoro nalegasz… to o której konkretnie?

– Ósma trzydzieści, wtorek, jedenastego września. Umówieni.

Dwumetrowy i mocno kwadratowy w ramionach człowiek wstał powoli, ociężale. Rozejrzał się po wnętrzu restauracji, jakby ją widział po raz pierwszy w życiu. Wyciągnął dłoń do towarzyszącego mu mężczyzny o twarzy znanego aktora, powiedział krótkie “bye” i wyszedł. Kiedy drzwi restauracji zamknęły się za nim, Martwy Byk odczekał chwilę, opuścił nisko głowę i rzekł, wydawać by się mogło, do samego siebie:

– No i gdybyście nie byli tacy wołowaci, to byście chociaż tego Grega zobaczyli. A tak… Już sobie poszedł, a ja zaraz też wychodzę. Mam nadzieję, że słyszeliście wszystko bez zakłóceń. Pewnie udało się wam zauważyć, jak specjalnie w rozmowie z tym nieprzyjemnym gangsterem rozwodziłem się nad miejscem, do którego się udajemy zaraz po tym, jak mnie ten potwór porwał. Boqueria… Mogę tu jeszcze chwilę zaczekać. A my? Czy musimy się jeszcze spotykać przed moją ustawką z Gregiem? Nie, mam taką nadzieję. Tylko we wtorek znowu nie dajcie ciała…

Dźwięk telefonu komórkowego dobiegający z kieszeni spodni przerwał ten speech, wygłaszany do systemu podsłuchowego zainstalowanego na ciele MB. Księgowy spokojnie wyjął z kieszeni błyszczące cacko i podniósł do ucha.

– Przyjacielu, za bardzo się rozgadałeś – usłyszał podniesiony głos agenta Russo. Zamiast się mądrować wsiadaj w Jaguara i zasuwaj do Ramada Inn w New Rochelle. To nie jest zbyt daleko, w pół godziny powinieneś się wyrobić. Tym bardziej że potrafisz łamać wszystkie przepisy ruchu drogowego bez mrugnięcia powieką. Mamy tam swoje zakamuflowane biuro FBI na rewir Westchester County. Jak dojedziesz, zadzwoń na ten numer i powiem ci, jak masz się do nas dostać. Ciao. I się wyłączył.

MB wyluzował. Uznał po prostu, że i tak będą na niego czekać, więc nie musi się spieszyć. Kupił kawę w przydrożnym donutsie, zajechał na jego tyły i rozsiadł się w skórach swojego jaguara, rozkoszując się jej zapachem i smakiem. Pod hotel zajechał dopiero za godzinę.

– Niech sobie pieprzony glina nie myśli, że jest najważniejszy na świecie. Prawdę mówiąc, miał go i współpracy z nim kompletnie dosyć. Postanowił w myślach, że najwyższa pora, by po wykonaniu tego poniżającego zadania, wycofać się raz na zawsze z fatalnej współpracy z gliniarzami.

*

Okazało się to jednak nie takie łatwe, jak MB zaplanował. Podczas spotkania w siedzibie agentury, agent Russo dosadnie dawał MB do zrozumienia, że wyświadcza mu łaskę, żądając tak niewiele, jak odebranie walizki z brudnymi pieniędzmi do uprania, w zamian za pobłażliwość organów ścigania w sprawie przekrętów MB dla Enronu. Siedzieli w powycieranych fotelach obskurnego biura mającego siedzibę w luksusowym hotelu.

– Dwadzieścia lat w kryminale masz jak nic – zapewniał agent lodowatym tonem. A tak – jak będziesz współpracował – poprosimy grzecznie prokuratora żeby ci zdjął więcej niż połowę. A jak wykonasz dla nas jeszcze kilka innych zadań, do których cię przygotujemy, oprócz wylizania się z całkowitej odpowiedzialności za tamto – możesz zostać z nami. Damy ci solidne przeszkolenie i możesz nawet kiedyś awansować z tajnego współpracownika na tajnego agenta. Przed tobą kariera, jeśli tylko nie będziesz głupi – tokował tajny agent Russo, pseudonim Maseria.

Martwy Byk nie zasługiwałby na swój własny pseudonim, gdyby okazał jakieś emocje. Twarz prezentował jak zwykle bladą i ponurą. Ale wewnętrznie się zagotował. I palnął ani na trochę nie zmieniając tego ponurego wyrazu twarzy:

– Coś wydaje mi się, że pan, panie tajny agencie, odrobinę przekracza swoje kompetencje. Niech się pan zastanowi – tu podniósł do góry palec wskazujący prawej ręki. – To, co pan ze mną wyprawia, to nie żadna współpraca dla obniżenia wyroku za przestępstwo, w zamian za pobłażliwość. To jest prowokacja. A prowokacja, to – po pierwsze – bardzo brzydkie słowo, a po drugie – nie wolno wam stosować prowokacji. W każdym razie nie w takim wymiarze. Czy my się rozumiemy?

– Aaaa, pan od przekrętów finansowych chce nas pouczać zachłystnął się elokwencją tajny agent. Mylijakimiś zasadami i kiedy go zapytają, czy jest agentem, a on zaprzeczy, bo jakie ma wyjście, w razie czego w sądzie zadziała to na ich korzyść. Owszem, agent kieruje się. Ale nie w tym zakresie. Agentowi nie wolno być bezczynnym świadkiem się pan, panie Byku. Przełożył lewą nogę na prawą, ale widocznie coś mu nie pasowało, ponieważ zaraz zmienił zdanie i przełożył prawą na lewą. Niech pan posłucha:

– Akcja, w jakiej weźmiesz udział we wtorek, zostanie przez nas starannie zaplanowana. Nie ma mowy o żadnej pomyłce. Ta dzisiejsza to był zwyczajny pryszcz. Nic się nie stało, tym bardziej że figurant nie miał przy sobie kasy. I wcale nas nie wykiwał. Niech sobie myśli, że jest wielki. We wtorek teren w pobliżu południowej wieży WTC zamienimy w coś, co my nazywamy planem – czyli w tło dla naszego spotkania z przestępcami. Agenci, którzy wezmą udział w przedstawieniu, nazywani są przez nas duchami. Są na pełnym widoku, ale tak umiejętnie wtapiają się w ulicę, że gangsterzy nigdy nie mają ich prawa zauważyć. Duchy będą siedzieć w kilku samochodach i obstawią wszystkie miejsca ewakuacyjne, na wypadek, gdyby się zrobiło niebezpiecznie. Widzisz, jak zadbamy o twoje bezpieczeństwo. No i trochę o swoje – poprawił się.

A teraz wyjaśnię ci to, co cię zaniepokoiło. Mianowicie, co to jest prowokacja. I tutaj musimy wrócić do początków naszej znajomości, kiedy to ja udawałem menadżera z Enronu. Owszem, spytałem cię wtedy, czy przywiózłbyś dla mnie trochę kasy z Bermudów. Pamiętam twoje oczy. Owszem, twarz masz martwą, to prawda. Ale oczy? Zdradziły twoją chciwość. Widziałem, jak się budziła. I to jest zawsze taka sama chwila, znam ją na pamięć, u różnych ludzi taka sama. Takie wahnięcie się, takie zadrganie. Chwila, kiedy chciwość bierze górę nad rozsądkiem.

Często potem ci sami ludzie zastanawiają się, czy my aby nie zastosowaliśmy prowokacji policyjnej. Wtedy, gdy się im coś zawali, kiedy wpadną w sidła własnej chciwości. Chcą się ratować, to normalne. Tak jak teraz ty.

Gdybyś wtedy nie był zainteresowany, usłyszałbym: “Nic mnie to nie obchodzi, spadaj koleś…”, czy coś w tym stylu. Gdybym wtedy jednak dalej nalegał i naciskał na ciebie, mówiąc: “Proszę, musisz to dla mnie zrobić. Pomóż mi…”, czyli gdybym dalej chciał cię złamać jako osobę, która nie jest zainteresowana działalnością przestępczą, to byłaby prowokacja. Ale ja złożyłem ci prostą propozycję, a tobie się na nią zaświeciły oczy i nie zaprotestowałeś, tylko skwapliwie się zgodziłeś. I to jest legalne działanie organów ścigania. Jeśli jesteś człowiekiem, który dla osiągnięcia dużego zysku nie wzdraga się przed podjęciem działalności kryminalnej, na składaną ci przez nas propozycję i stwarzaną ci okazję nie protestujesz, tylko przeciwnie – zgadzasz się, to nie mamy do czynienia z prowokacją. Nie musiałem cię do niczego namawiać. Po aresztowaniu byłeś wściekły. Nie chciałeś iść do pierdla, a mogłem cię zapuszkować od razu i siedziałbyś do sprawy. A tak tylko cię przesłuchałem i puściłem do domu, do twojej pięknej Julii.

ciąg dalszy nastąpi