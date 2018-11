Konflikty a sponsorstwo

Od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhmthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414- 2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Prawo imigracyjne jest skomplikowane – na pewno niejednokrotnie czytali Państwo te słowa, ponieważ zawsze tak powtarzam. Powtarzam to, ponieważ jest to prawda – gąszcz przepisów, który to gąszcz wygląda jak plecionka: jeden przepis zazębia się z następnym, a raczej z następnymi… kilkanastoma. Istny labirynt. Na przykład taki scenariusz, jak poniżej:

Pytanie: Po wielu latach małżeństwa rozstaliśmy się z moją małżonką, ale nie dało rady się dogadać. Moja była walczy nie tylko o dzieci, pieniądze, dom – a bardzo chętnie podzieliłbym się z nią na połowę – ale włącza w to dzieci – chce mi na zawsze zabronić się z nimi widywania, opowiada dzieciom (i wszystkim dookoła) niestworzone o mnie historie i oskarżyła mnie, że ją uderzyłem (nieprawda!) oraz że groziłem jej, że… jej się pozbędę (nie mam takiego powodu!). To ostatnie oskarżenie zostało mi przedstawione niedawno – i to właśnie wtedy, kiedy dowiedziała się, że jestem w związku z fantastyczną kobietą i spodziewamy się dziecka. Te wszystkie oskarżenia są nieprawdą i zamierzam udowodnić to w sądzie i odzyskać moje dobre imię. Mam prawnika, który stara się jak to tylko jest możliwe, aby w końcu odbyła się rozprawa. Niestety, ale moja była małżonka odwleka jak może, to jest chora, to prawnik jest chory, to jest w trakcie zmiany prawnika… Naprawdę chciałbym już mieć wszystko za sobą – jestem przekonany, że prawda w końcu wyjdzie na jaw i zostanę uniewinniony z tych wszystkich absurdalnych zarzutów osoby, z którą jest coś nie tak jeśli chodzi o jej psychikę. Na tym wszystkim cierpią wszyscy – łącznie z moimi dziećmi, które są buntowane przeciwko mnie, oraz moją nową partnerką i naszym dzieckiem, które wkrótce przyjdzie na świat. I tu jest problem: moją partnerkę poznałem przez znajomych – przyjechała tu do nich z wizytą i tak się to zaczęło. W tej chwili sytuacja jest taka, że mieszkamy razem już od roku i chcę ją sponsorować (jej wiza turystyczna już była 2 razy przedłużana i teraz też przedłużenie jest w toku).

Myśleliśmy, aby złożyć podanie o sponsorstwo jak najprędzej, aby już była pewność, że nie odmówią jej dalszego tu pobytu jako “zwykłej turystce”. Zacząłem czytać wszystkie formularze potrzebne do sponsorowania i zaniepokoiłem się czytając jedno z zadawanych sponsorowi pytań i teraz nie wiem czy mogę sponsorować? Przeczytałem bowiem, że: “nie możesz zostać sponsorem, jeśli zostałeś skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub przestępstwo seksualne lub przestępstwo uszkodzenia ciała – lub próbowałeś lub groziłeś popełnieniem któregokolwiek z tych przestępstw”.

Odpowiedź: Oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na konkretne pytanie jeżeli nie znam wszystkich faktów i nie widzę dokumentów, ale rzeczywiście widać z powyższego scenariusza, że w takiej sytuacji nie można sponsorować swojej drugiej żony czy partnerki, nawet jeżeli w drodze jest dziecko (lub nawet jeśli się urodziło). Najpierw trzeba zakończyć postępowanie sądowe. Jeżeli zakończy się ono całkowitym oczyszczeniem z zarzutów, wtedy można wystąpić o sponsorowanie. Jeżeli nie – wtedy sprawa się bardziej komplikuje i w zależności od wyroku, trzeba będzie odczekać 5 lat od zakończenia sentencji, aby kwalifikować się na sponsorowanie.

W zależności od konkretnej sytuacji, być może jest możliwe, aby w inny sposób poprowadzić taką lub podobną sprawę, więc dlatego właśnie warto uzyskać prawną opinię i poznać wszystkie opcje z labiryntu, jakim jest prawodawstwo imigracyjne zanim podejmie się jakiekolwiek decyzje co robić dalej: wysyłać podanie sponsorskie czy nie.

