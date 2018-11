Kapusta – królowa polskich warzyw

Zdrowo i stylowo

Kapusta jest niekwestionowaną królową polskiej kuchni tradycyjnej oraz współczesnej i jakoś trudno byłoby wyobrazić sobie stół w polskim domu bez potraw z kapusty. Kuchnia polska ma kapuściane tradycje, które sięgają średniowiecza. Popularny bigos to danie goszczące na naszych stołach od wieków. Bez kapusty nawet Święta Bożego Narodzenia nie wyglądałyby tak samo. O tym, że kapusta słusznie zajmuje w naszej kuchni szczególne miejsce przekonują jej wspaniałe właściwości zdrowotne, a mnogość potraw jakie możemy przygotować z kapusty jest praktycznie niezliczona: wspomniany już bigos, kapusta zasmażana, z grochem, kiszona, kiszona zasmażana, łazanki z kapustą, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta biała na słodko, słodka wiosenna z pomidorami i koperkiem, zasmażana do schabowego, czerwona z jabłkiem, biała kapusta duszona z koperkiem, surówka z białej kapusty i marchewki, surówka z kapusty i jabłkiem itp, itd… Mogłabym tak wyliczać jeszcze długo dania, gdzie podstawowym składnikiem jest kapusta.

Jej pochodzenie jest ściśle związane z krajami Basenu Morza Śródziemnego. To właśnie z tych terenów dotarła do niemal wszystkich państw Europy. Do Polski, za pośrednictwem kuchni niemieckiej, trafiła ok. XIV wieku. Natomiast już setki lat temu poznano jej dobroczynne właściwości. Biała kapusta dostarcza w 100 gramach jedynie około 25 kalorii (kcal), czerwona kapusta około 31 kalorii, włoska około 27 kcal i pekińska 16 kcal. Jest to ilość naprawdę znikoma, stąd warzywo to z powodzeniem może zostać włączone do diety odchudzającej oraz zbilansowanej, ukierunkowanej na zachowanie zdrowia i stałej masy ciała.

Kapusta jest również produktem niskoglikemicznym i dostarcza dużych ilości błonnika pokarmowego, stąd daje uczucie sytości na długi czas i nie powoduje skoków poziomu cukru we krwi. Kapusta doskonałym źródłem źródłem witaminy K. 100 gramów kapusty dostarcza bowiem ponad 40% dziennego zapotrzebowania (najwięcej kapusta biała ponad 80%). Tym samym kapusta powinna być włączona do diety osób, które mają problemy z prawidłową krzepliwością krwi (witamina K ją poprawia, tzn. zwiększa). Kapusta jest również bardzo dobrym źródłem witaminy C, a ta kiszona ma jej jeszcze więcej.

Poza tym kapusta jest dobrym źródłem witaminy A (zwłaszcza kapusta czerwona i włoska), witamin z grupy B: B1, B2, B3, B5, B6 i kwasu foliowego, a także składników mineralnych: wapnia, magnezu, fosforu, potasu i manganu.

Kapusta ma więc bardzo wiele właściwości – reguluje pracę jelit, utrzymuje poziom glukozy we krwi na stałym poziomie, obniża poziom złego cholesterolu we krwi, wspomaga układ odpornościowy oraz krwionośny, ma działanie moczopędne, przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu, ma właściwości alkalizujące (odkwasza organizm), wspomaga układ nerwowy, poprawia stan cery i wspomaga odchudzanie. Co istotne kapusta zawiera dużo cennych fitozwiązków, wśród nich między innymi: sulforafan i prekursory sulforafanu – glukozynolany. Badania naukowe potwierdzają, że związki te często spożywane w postaci naturalnej mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, jelita grubego, wątroby, prostaty, płuca i żołądka.

Mówi się, że biała kapusta jest ciężkostrawna. Miłośnicy kapusty o wrażliwych żołądkach nie powinni się jednak martwić, gdyż istnieją proste sposoby na to, by uniknąć nieprzyjemności związanych z jedzeniem kapusty. Po pierwsze; kapustę powinno się gotować z dodatkiem ułatwiających trawienie i rozkurczowych, wiatropędnych przypraw, a więc z np. majerankiem, koprem włoskim czy, w wersji orientalnej, kurkumąi imbirem. Po drugie; pamiętajmy, iż gotującej się kapusty nie należy przykrywać. Wzdymające substancje uwalniają się z kapusty podczas gotowania i powinny opuścić ją wraz z parą. Bardzo ważne jest też, by na bieżąco mieszać w garnku, w którym kapusta się gotuje, by również jej „dolne warstwy” mogły odparować. Po trzecie; kapusta niedogotowana powoduje u osób ze skłonnościami do wzdęć większe problemy niż kapusta ugotowana do miękkości.

Szczególne właściwości lecznicze ma sok z kapusty. Picie go wzmacnia odporność, pomaga na anemię i obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem płynów w organizmie. Po trzech tygodniach codziennej szklanki soku te ostatnie znikają bez śladu. Kapuściany sok to także uznawane nawet przez medycynę lekarstwo na wrzody żołądka. W ludowej praktyce stosuje się okłady z soku lub liści na bóle reumatyczne i neuralgiczne oraz przy leczeniu ranek i wrzodów. Zatem kapusta jest dobra na wszystko. Warto o tym pamiętać przed zbliżającą się zimą.