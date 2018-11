Jest dobrze

W krzywym zwierciadle

Patrzcie Państwo i podziwiajcie, jak pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, że szczególnym uwzględnieniem wkładu ministra kultury Piotra Glińskiego, jak rozmaryn rozwija się sztuka, jakie dzieła znakomite tworzą nasi artyści, które podziwia kraj i zagranica.

Ot, na przykład “Zimna wojna” właśnie wymiata na tzw. europejskich Oscarach czyli EFA. Joanna Kulig dostała nominację w kategorii najlepsza aktorka, Tomasz Kot – najlepszy aktor, a sam Paweł Pawlikowski ma szansę na statuetkę dla najlepszego reżysera i najlepszego scenarzysty. Na festiwalu w Cannes Pawlikowski przytulił już nagrodę za najlepszą reżyserię, a publiczność zgotowała mu owacje na stojąco i to jaka publiczność, creme de la creme, festiwalowa elita, co to niejeden film już przespała! Film dostał też Złote Lwy w Gdyni, ma szansę na Złote Globy, no i miejmy nadzieję na Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To by dopiero było!

Pawlikowski już raz narobił nam wstydu na arenie międzynarodowej, otrzymując Oscara za “Idę”, którą amerykańska Akademia Filmowa lekkomyślnie włączyła do grona najlepszych filmów świata, mimo że to: “film antypolski, wredna opowiastka, zakłamująca historię, bo opowiada o tym jak Polacy mordowali Żydów, a komuniści usprawiedliwiają tym swoją nienawiść do Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych” (wpolityce.pl). Więc my wcale nie chcieliśmy tego Oscara, ale nam go na siłę wcisnęli. No i znowu Pawlikowski wyskakuje przed szereg, a zachodni krytycy zmówili się, nie szczędząc filmowi słów zachwytu. Więc może się zdarzyć, że zbyt niezależny jak na polskie standardy reżyser (“Zimna wojna” jest koprodukcją polsko-angielsko- francuską), do którego władza podchodzi jak pies do jeża, postawi na półce w salonie kolejną złotą statuetkę.

Jeszcze nie zdążyliśmy oswoić się z sukcesami “Zimnej wojny” , a tu już nowy film brawurowo wdziera się na ekrany polskich i światowych kin. Film godzący w samo serce pisowskiej obłudy, film o grzechach polskich księży, słynny już “Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Do 4 listopada br. 4 799 000 Polaków film obejrzało, zostawiając daleko w tyle rekordową dotychczas oglądalność “Titanica”, a nawet “Quo vadis”. Wygląda na to, że ludziska szli na “Kler” większą gromadą niż do kościoła. Niektóre multipleksy organizowały po 20 seansów dziennie, a niektóre miasta projekcji filmu zakazały, jak np. Ostrołęka. No i nie wiemy, ile biletów wykupili duchowni i czy do kina chodzili w sutannach czy ciuchach cywilnych.

Szkoda tylko, że krytycy filmu do kina się nie pofatygowali. Którejś niedzieli w TVP o “Klerze” dyskutowało sześć osób, z których ani jedna filmu nie widziała i obejrzeć nie zamierza, bo jak podsumował znany i ceniony w pewnych kręgach poseł Dominik Tarczyński, film nie jest żadnym arcydziełem lecz płytką prowokacją. Tym samym powtórzył opinię prezesa TVP Jacka Kurskiego, że “Kler” to szmira i tandetna prowokacja”. Minister kultury, kolejny który filmu nie widział, podobnie jak nie oglądał “Klątwy”, zarzucił reżyserowi, że z poważnego tematu zrobił karykaturę i kategorycznie, wielkimi literami odciął się od finansowania tego gorącego dla władzy kartofla (“NIE DAŁEM ANI GROSZA NA TEN CEL”)

W serwisie Mediakrytyk film uzyskał ocenę 7,4/10 i 93% pozytywnych recenzji polskojęzycznych krytyków, stanowi również największe zagraniczne otwarcie w historii polskiego kina, idąc jak burza przez świat, do czego niewątpliwie przyczyniła się też gorąca atmosfera wokół filmu, mimo iż reżyser podkreślił, że nie jest to film na temat wiary tylko ludzi i ich słabości.

Na gdyńskim festiwalu jury przyznało reżyserowi nagrodę specjalną za “podjęcie ważnego społecznie tematu”. Po czym jego wypowiedź ocenzurowano, usuwając z niej żarcik, że liczył na nagrodę z rąk samego prezesa TVP. Było to niewinne nawiązanie do skandalu sprzed dwóch lat, kiedy to Jacek Kurski próbował wręczyć Smarzowskiemu nagrodę za “Wołyń” z ręki do ręki na korytarzu. Publiczność również film doceniła, oklaski trwały 11 minut i 2 sekundy, najdłuższa owacja w historii festiwalu, czyli pewny kandydat do Złotego Klakiera ale i to przekombinowano.

Prezes Polskiego Radia Gdańsk Dariusz Wasilewski postanowił jednak, że zepsuje się urządzenie do pomiaru czasu owacji i stacja po raz pierwszy nagrody tej nie przyzna. Nawet Kubuś Puchatek, miś o małym rozumku, wie, że urządzenie do pomiaru czasu nazywa się zegarek i widocznie wszystkie zegarki w Teatrze Muzycznym szlag trafił, skoro nie dało rady zmierzyć prawidłowo czasu oklasków. A patrząc na entourage publiczności wydawałoby się, że dłonie zdobią najlepsze marki czasomierzy, a nie zegarki marki “Błonie”.

Ale niczego człowiek nie może być pewny: do sklepu jubilerskiego przychodzi klient z reklamacja:

– Ten zegarek nie chodzi, a taki był drogi i pan mi obiecał, że do śmierci będzie mi służyć!

– Faktycznie obiecałem, ale pan tak mizernie wyglądał….

Jakby tych psot i figli losu było mało władza dostała jeszcze jeden prztyczek w nos w postaci wielkiego sukcesu naszego najpopularniejszego zespołu deathmetalowego Behemoth w Stanach Zjednoczonych. Jego nowa płyta “I Loved You At Your Darkest” trafiła na legendarną listę “Billboardu” i to na prestiżowe 19. miejsce. Behemoth trafił też na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i Australii.

Biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką Nergal ciągany jest po sądach przez fanatycznych obrońców wiary, licznych obrażonych i znieważonych, stających w obronie symboli religijnych i państwowych, dziwi, że w ogóle znajduje czas na napisanie nowej piosenki lub występy, chociaż trzeba też przyznać, że Kościół zrobił Nergalowi fantastyczną reklamę. Tylko stary, mądry ksiądz Adam Boniecki, znający życie i człowiecze ułomności, zauważył, że: “Diabeł zupełnie innymi drzwiami wchodzi niż Behemoth”, a nawet pozwolił sobie zrobić fotkę z Nergalem, za co znowu podpadł przełożonym.

A swoją drogą nie mogę się nadziwić inwencji muzyków punkowych i metalowych, którzy wymyślają takie nazwy dla swoich zespołów, że głowa mała. Już nie mówię o znanym od dawna “Sztywnym Palu Azji” choć nazwa ta daje wiele do myślenia ale potem pojawiły się “Rzygające posągi”, “Mocz tenora”, “Kalesony Boga Wojny” i mój ulubiony “Zabili mi żółwia”. Wszystkich jednak przebili metalowi ekstremiści, którzy dumnie wkroczyli na estrady pod budzącą niezwykłe skojarzenia nazwą “Złośliwy pomruk odbytnicy”. Zespół ma w swoim repertuarze takie utwory jak “Kiedy ojciec wchodzi ci do wanny” albo “Mam większego penisa niż twoi koledzy.”.

Zszokowani specjaliści od kultury podnieśli krzyk, że całkiem inne dzieła trzeba promować. Tygodnik “W sieci” podsumował to tak: “Należy przestawić Państwowy Instytut Sztuki Filmowej na wspieranie produkcji bardzo dobrych filmów historycznych i skupić się wyłącznie na tym. Dość już wydawania pieniędzy podatników na głupkowate komedie, na nagrywane pod zachodnią publiczkę antypolskie gnioty. Promujmy przebojowe, patriotyczne piosenki i teledyski”. Minister kultury i koneser teatru prof. Gliński powołał nowych fachowców do współpracy z PISF. O przyszłości polskiego kina będą decydowali m.in. Rafał Ziemkiewicz, Ewa Stankiewicz czy Jan Pospieszalski. Mają oni raczej mgliste pojęcie o sztuce filmowej, chociaż w tym przypadku mgła to atut.

Podobno w PISF jest dość pieniędzy aby nakręcić hollywoodzki film o chwale polskiego narodu. Min. Sellin widzi Mela Gibsona jako króla Jana Sobieskiego, dodałoby mu się Beatę Fido jako Marysieńkę i fajnie. Clint Eastwood mógłby zagrać prof. Niesiołowskiego, a Tom Cruise Władysława Frasyniuka. Ale faktycznie na filmy o tematyce narodowej zapotrzebowanie jest duże. Dzisiaj poseł Bartosz Kownacki publicznie wyraził swoje oburzenie, że w ofercie linii lotniczych PLL LOT nie ma filmów o tematyce patriotycznej czy o wielkich i wybitnych Polakach. Napisał nawet w tej jakże istotnej sprawie list do premiera Morawieckiego, który niewątpliwie podejmie jakieś kroki, aby zapewnić pasażerom godziwe warunki lotu. Ja jestem pewna, że taka pożyteczna innowacja jak zbieranie na tacę w samolocie pod Piotra Adamczyka przyniesie obfity plon.