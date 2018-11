Jeśli chcesz zrzucić kilka kilogramów, ale uwielbiasz czekoladę…

Poczta zdrowia – Cykl wszystko dla zdrowia

“Lekarz kazał mi schudnąć. Wiem, że powinnam ważyć prawie 10 kg mniej, ale nie potrafię zrezygnować ze słodyczy. Próbowałam już różnych diet, jednak za każdym razem apetyt na coś słodkiego okazuje się silniejszy. Bardzo proszę o poradę

Janina”

Z podobnym problemem zwraca się wielu z Państwa, dlatego postanowiłem zająć się tym tematem. Od 10 lat liczba osób cierpiących na nadwagę drastycznie wzrasta..Polacy są jednymi z najgrubszych w Europie. Nadwagę lub otyłość ma aż 61 proc. mężczyzn oraz 42 proc. kobiet.

Powoduje ona wiele groźnych chorób:

• choroby serca,

• cukrzycę,

• nadciśnienie tętnicze,

• udar mózgu,

• zmiany zwyrodnieniowe stawów,

• zaburzenia oddychania,

• żylaki kończyn dolnych,

• zaburzenia hormonalne, a nawet

• nowotwory.

Ponad połowa zgonów w Polsce spowodowana jest chorobami układu sercowo-naczyniowego! Rozwiązanie jest jedno – zrzucić zbędne kilogramy.

Nie dla każdego jest to proste. .Odchudzanie często powoduje stres i frustrację. Natomiast podjadanie słodyczy pozwala wielu osobom złagodzić napięcie nerwowe, co z kolei oznacza przerwanie diety i powrót do punku wyjścia. Często nawet nadrobienie z nawiązką zrzuconych kilogramów.

Smaczna perspektywa dla tych, którzy chcą schudnąć 🙂 Dla osób cierpiących na nadwagę, a jednocześnie uwielbiających słodycze, mam dobrą wiadomość. Istnieje roślina, której ziarna uwielbiają wszyscy słodyczoholicy – jest to jednocześnie bezwzględnie najlepsze na świecie źródło wszelkich składników mineralnych niezbędnych do życia człowieka.

Ziarna kakaowca mają właściwości odchudzające, gdyż korzystnie wpływają na pracę hormonów zaangażowanych w gospodarkę energetyczną organizmu. Zawarte w nich teobromina oraz polifenole mają działanie termogenne, a więc.pobudzające metabolizm.i.przyspieszające spalanie tłuszczu.

Aby ograniczyć ochotę na słodycze, należy unikać produktów o.wysokim.indeksie glikemicznym. .Kakaowiec.ma.niski.indeks glikemiczny, co oznacza, że po jego zjedzeniu poziom glukozy we krwi wzrasta powoli, nie powodując gwałtownego skoku.

Ponadto nierozpuszczalne frakcje włókna pokarmowego znane są z wysokiej zdolności do absorpcji wody. Zwiększa to uczucie sytości i pozwala utrzymać prawidłową wagę ciała, nie rezygnując ze wspaniałego smaku i zdrowotnych właściwości. kakao.

Bogate w magnez, chrom, wapń, żelazo, mangan, cynk, miedź, witaminę C oraz wiele innych mikroelementów – znane i cenione było już przez starożytne ludy Majów i Azteków.

Wysoka zawartość mikroelementów, a dzięki nim:

• właściwości odchudzające,

• ochrona układu krwionośnego,

• uszczelnianie naczyń krwionośnych,

• zmniejszenie ryzyka miażdżycy,

• obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

• oczyszczanie organizmu,

• ochrona przed nowotworami,

• ochrona przed chorobą Alzheimera, a także

• poprawa nastroju i

• zwiększenie libido – to tylko nieliczne zalety kakaowca.

Dlaczego od czekolady tyjemy, a od kakaowca nie?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, .kakaowiec to nie to samo co czekolada. Obecnie ziarna kakaowca są zwykle dostępne tylko pod postacią przetworzonych czekolad lub innych wyrobów cukierniczych. Niestety, w takiej formie nie mają one nawet ułamka cudownych właściwości kakao.

Czekolada utraciła zdrowotne działanie poprzez dodanie do niej dużej ilości cukru, mleka oraz konserwantów.

Na szczęście, aby skorzystać z dobroczynnego wpływu kakaowca, nie trzeba spożywać jego nieprzetworzonych ziaren. Mało kto wie, że istnieje alternatywa łącząca w sobie zarówno cenne właściwości tej rośliny, jak i jej walory smakowe.

Kakaowy sekret dobrego zdrowia

Otrzymywane z prażonej łuski kakaowej włókno nasion kakaowca zawiera mniej cukrów i tłuszczów niż kakao. Dzięki temu ma bardzo mało kalorii i jednocześnie porównywalny z kakao poziom teobrominy – pobudzającej czynność serca. Bardzo ważne jednak, aby włókno to pochodziło z najwyższej jakości ziaren kakaowca, było poddane mikronizacji, a nie – mieleniu, a także, by nie zawierało dodatków chemicznych.

Włókno roślinne zawarte w nasionach kakaowca obniża kaloryczność posiłków, ponieważ część węglowodanów niestrawionych jest wydalana wraz z kałem. Zawarte w kakaowcu pektyny skutecznie wypełniają żołądek, dzięki czemu wywołują uczucie sytości i pomagają zachować prawidłową florę bakteryjną w jelitach. Dzięki temu włókno kakaowca zapobiega zaparciom i stanom zapalnym okrężnicy oraz przyczynia się do regularności wypróżnień.

Obniża również wzrost poposiłkowego stężenia glukozy poprzez proces prawidłowego trawienia węglowodanów.

Nie musisz poddawać się skomplikowanym kuracjom, aby oczyścić swój organizm

Włókna kakaowca oczyszczają organizm, wiążąc toksyny w przewodzie pokarmowym. Wymiatają śluzowatą powłokę utrudniającą wchłanianie związków odżywczych z pokarmów. Przyczyniają się do obniżenia stężenia cholesterolu oraz odgrywają istotną rolę w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca.

Przetworzone, bogate w chemiczne dodatki jedzenie, wdychane wraz z powietrzem spaliny, długotrwały stres oraz palenie papierosów powodują nagromadzenie w organizmie – rujnujących zdrowie -.wolnych rodników. Wolne rodniki poprzez uszkadzanie naczyń krwionośnych oraz utlenianie lipoprotein niskiej gęstości (LDL) przyczyniają się do powstawania blaszek miażdżycowych. Duża liczba blaszek miażdżycowych oraz uszkodzone naczynia krwionośne powodują powstanie skrzepów. Natomiast oderwany od naczyń krwionośnych skrzep, jeśli dotrze do serca lub mózgu grozi.zawałem .serca.bądź.udarem mózgu. Ponadto wolne rodniki często atakują DNA, zmieniając strukturę naszego kodu genetycznego i powodując mutacje, prowadzą do powstania nowotworów.

Co więcej, wolne rodniki powodują szereg innych chorób i dolegliwości, m.in.

• demencję starczą,

• chorobę Alzheimera,.

• chorobę Parkinsona,

• zaćmę,

• zwyrodnienie plamki żółtej,

• łuszczycę,

• egzemę,

• astmę,

• cukrzycę,

• wrzody żołądka,

• niewydolność nerek,

• chorobę zwyrodnieniową stawów.

Aby zachować równowagę organizmu i zapobiec wyniszczającym skutkom nadmiaru wolnych rodników, niezbędne są antyoksydanty.

Zawarte w ziarnach kakaowca polifenole.posiadają silne właściwości antyoksydacyjne, wykazując tym samym dobroczynne działanie na ludzki organizm. Neutralizują wolne rodniki, gdyż charakteryzują się wysoką zdolnością ich pochłaniania. Zawierają również flawonoidy – naturalne antyoksydanty pochodzenia roślinnego, które chronią organizm przed uszkodzeniem komórek oraz wspomagają.usuwanie toksyn z organizmu.

I pamiętaj o tym, że…

To najsmaczniejszy sposób na poprawę kondycji Twojego serca

Obecnie w krajach uprzemysłowionych dwie na pięć osób umiera na choroby układu sercowo- naczyniowego.

Dla prawidłowego działania serca niezbędny jest magnez. Coraz częściej słyszy się o rosnącym niedoborze tego cennego biopierwiastka w glebie, a co za tym idzie – i w pokarmach. Wysoki niedobór magnezu obserwujemy u osób po zawale serca, z długoletnim.nadciśnieniem tętniczym .czy.zapaleniem mięśnia sercowego.

Ale objawy niedoboru magnezu pojawiają się nie tylko u osób cierpiących na choroby serca, lecz również u ludzi młodych. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta, jeśli cierpisz na, długotrwały stres, zaburzenia hormonalne lub stosujesz środki antykoncepcyjne czy niektóre antybiotyki. Aby układ sercowo-naczyniowy działał sprawnie, a Twoje serce biło rytmicznie, niezbędne jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej dawki magnezu.

Jak ograniczyć ryzyko chorób serca o 30%?

Prawdopodobieństwo zapadnięcia na miażdżycę – groźną chorobę układu sercowo-naczyniowego – wzrasta, jeśli w organizmie występują stany zapalne. Odpowiedzialne za nie są białka c-reaktywne. Im wyższy poziom tych białek, tym większe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo- naczyniowych.

Badacze stwierdzili, że u osób regularnie spożywających umiarkowane ilości kakaowca poziom białek c-reaktywnych we krwi jest zdecydowanie niższy. Według przeprowadzonego w Europie badania (Moli-Sani Project1) u osób, które jadły ziarna kakaowca, zaobserwowano spadek poziomu białek c-reaktywnych o 17%..To wystarczy, żeby zmniejszyć ryzyko chorób serca o jedną trzecią u kobiet i jedną czwartą u mężczyzn.

Zawarte w ziarnach kakaowca flawonoidy sprawiają, że naczynia krwionośne lepiej się rozkurczają. Dlatego zmikronizowane włókna błonnika kakaowego to naturalne rozwiązanie wspomagające redukcję zdarzeń sercowo- naczyniowych bez leków lub przy ich minimalnym wykorzystaniu.

A oto kolejne argumenty…

Nauka dowodzi ponadto, że kakaowiec:

1. To skuteczny sposób na poprawę nastroju Szybkie tempo życia, ciągła presja czasu, spiętrzenie obowiązków zawodowych i domowych, a także towarzyszący temu wszy-stkiemu stres zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na wiele chorób, między innymi na: wrzody, nowotwory czy choroby układu krążenia. Właściwości antystresowe kakaowca były doceniane już przez starożytnych Majów. Rozdawali oni ziarna tej rośliny osobom cierpiącym z powodu utraty bliskich.

Nowoczesna nauka potwierdza, że kakaowiec łagodzi stres. Odpowiedzialne są za to zawarte w kakaowcu: serotonina – główny neuroprzekaźnik występujący w ludzkim organizmie, dopamina i fenyloetyloamina. Magnez, cynk i selen jeszcze zwiększają wydzielanie endorfin zwanych.hormonami szczęścia. Obniżają one poziom napięcia i stresu, a także działają rozluźniająco, odprężająco i rozweselająco. Fińscy naukowcy dowiedli, że zawarte w kakaowcu związki chemiczne pozytywnie wpływają na samopoczucie kobiet w ciąży, a także po porodzie – pozwalając im uniknąć depresji poporodowej.

2. Poprawia pamięć u osób starszych Badania przeprowadzone w Columbia University Medical Center w Nowym Jorku wykazały też, że flawanole znajdujące się w ziarnach kakaowca powodują lepsze ukrwienie komórek obszaru mózgu zwanego zakrętem zębatym, a tym samym poprawiają pamięć u osób starszych.

3. Pomaga zachować dobry wzrok Zawarte w kakaowcu flawonole pomagają również zachować dobry wzrok, zabezpieczając oczy przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej. Ponadto obecna w kakao witamina A wpływa na lepszą jakość widzenia, zwłaszcza w ciemności.

4. Poprawia libido Czekolada od wieków uznawana jest za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków. Zawarte w niej substancje, tzw. hormony szczęścia, oraz teobromina sprawiają, że mamy większą ochotę na seks.

To natura odkrywa sekret dobrego zdrowia

Aby zachować dobre zdrowie, trzeba spożywać 3 razy więcej włókna pokarmowego niż robi to przeciętny Polak..Niedobór błonnika w pożywieniu prowadzi do występowania wielu chorób cywilizacyjnych. m.in. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, kamicy żółciowej oraz nowotworów.

Błonnik dzięki pęcznieniu w przewodzie pokarmowym daje poczucie sytości i zapobiega przybieraniu na wadze, a tym samym usprawnia działanie wszystkich narządów układu pokarmowego.

Błonnik z kakaowca reguluje proces przemiany materii i poprawia ogólną kondycję naczyń krwionośnych, pomaga też utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Ponadto wykazuje działanie antyoksydacyjne, czyli oczyszczające organizm z wolnych rodników. Co równie ważne -..jest przy tym bardzo smaczny. Mnogość zastosowań w kuchni sprawia, że jest on produktem bardzo chętnie spożywanym nawet przez najbardziej wybrednych. Bardzo mała kaloryczność sprawia, że bez wyrzutów sumienia można dodawać go do koktajli, ciast i innych deserów lub pozostałych potraw, według uznania. Z każdą porcją dostarczasz swojemu organizmowi kolejną dawkę zdrowia, delektując się przy tym pysznym smakiem czekolady.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

Źródła:

1) J. Nutr. October 2008 vol. 138 no. 10 1939-1945