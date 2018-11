Jaki będzie rynek w 2019r.?

W dalszym ciągu obserwujemy rynek sprzedającego w Toronto. W październiku rynek był silny, zawarto 7492 transakcji kupna-sprzedaży, w porównaniu do 6455 transakcji w miesiącu poprzednim. Nieruchomości sprzedawały się również szybciej, średnia liczba dni na rynku spadła do 24.

Jeśli chodzi o ceny, to w porównaniu z wrześniem, wzrosły one o 1%, natomiast były wyższe o 3,5% w stosunku do cen z października ubiegłego roku. Liczba domów do sprzedaży wzrosła do poziomu przekraczającego 14 tysięcy, co oznacza, że rynek się umacnia, jakkolwiek w dalszym ciągu jest dość ograniczony, jeśli chodzi o kupujących.

Problem z rynkiem, to właściwie już nie tyle podaż, co ceny, lecz również dostępność do rynku przez tzw. test OFSI, oraz ciągle rosnące stopy procentowe. Rząd w dalszym ciągu próbuje ograniczyć możliwości zaciągania dużych pożyczek na zakup nieruchomości, ale klienci i tak wyrażają chęć ich płacenia, co oznacza że działania rządu nie przyniosły spodziewanych efektów, albo miały nikły wpływ na rynek. W dalszym ciągu nie rozwiązano problemu dostępności do rynku, czyli tzw. “affordable housing” dla uboższych, co jest największym problemem torontończyków.

Tutejszy rynek jest bardzo dobry i owocny dlla bogatych inwestorów oraz właścicieli nieruchomości, lecz bardzo trudny dla wynajmujących lokale. Otóż cena wynajmu jednosypialniowego mieszkania wzosła o prawie 10 procent, do ceny niespełna 2.200 dolarów, natomiast średnia cena wynajmu za mieszkanie 2-sypialniowe do ponad 2.800 dolarów, tj. wzrosła o 8,5 procent.

Największym obecnie pytaniem jest czy dalszy wzrost stopy procentowej na pożyczki hipoteczne spowoduje większą zmianę na rynku: albo korektę cen, lub też pewne załamanie. Wydaje się, że ceny wynajmu będą dalej rosły, natomiast ceny nieruchomości będą również dalej rosły, jeśli nastąpi pewna kontrola wzrostu stóp procentowych.

Jeśli chodzi o tutejszy rynek nieruchomości, jest on bardzo duży i silny. Zawsze w okresie jesiennozimowym następuje pewna stagnacja, a wielu kupujących w dalszym ciągu czeka na wyniki wyborów w Stanach, ich wpływ na rynek nieruchomości oraz ogólną sytuację na rynku pracy u naszego południowego sąsiada, co również przeniesie się na tutejsze oczekiwania.

Oczywiście wszyscy inwestujący w nieruchomości są bardzo zainteresowani jaki bedzie dalszy los tutejszego rynku: czy oznacza to koniec powtarzającego się cyklu oznaczającego korektę rynku nieruchomości, ale również złą sytuację oraz krach na giełdzie, co jest spodziewane od pewnego czasu.

Według obecnego stanu rzeczy, ceny nieruchomości będą na pewno rosły po planowanych kanadyjskich wyborach parlamentarnych już w październiku przyszłego roku.

Wiele opublikowanych danych rynkowych sprawia wrażenie mylące oraz nie daje pełnego obrazu, jak i konkretnych odpowiedzi.

Otóż średnia domu wolnostojącego w rejonie tzw. wielkiego Toronto wzrosła do 1,020 tys. dolarów w stosunku do 1,008 tys w ostatnim miesiącu.

W stosunku rocznym ogólnie trend był spadkowy, gdyż ceny w tzw. rejonie 416 spadły o prawie półtora procent, oraz niecałe pół procenta w tzw.rejonie 905. To dane za domy wolnostojące. Jeśli chodzi o apartamenty, to średnia cena w stosunku rocznym również spadła: średnio o około 8,5%. Dane jednak są bardzo mylące. Otóż w październiku br. sprzedano ponad 1130 domów w cenie powyżej miliona dolarów, podczas gdy we wrześniu sprzedano 1345 takich domów.

Jeśli chodzi o ceny poniżej pół miliona, to odnotowano 224 takich sprzedaży, w porównaniu do 210 w miesiącu poprzednim. Obecna sytuacja jednak powoduje, że kupującym radziłbym decydować się na kupno, póki w dalszym ciągu nie wzrosną ceny. Wydaje się, że tutejszy rynek jest bardzo podobny do tego w Vancouver, gdzie ceny w pewnym okresie spadły znacznie.

Obecna sytuacja ekonomiczna zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie daje powody do twierdzenia, że nie nastąpi żadne dalsze załamanie tutejszego rynku, a ceny będą utrzymywać tendencje wzrostową.

Bezsprzecznie jednak wysokie oprocentowanie pożyczek oraz kanadyjski brak konkurencyjności przyniesie ze sobą nowy kryzys. Liczba domów wystawianych na rynek spadnie, właściciele będą oczekiwać dalszych podwyżek cen, co siłą rzeczy nieco zahamuje rynek. W przyszłym tygodniu zajmę się dalszą analizą rynku.

