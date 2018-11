Izba Reprezentantów dla Demokratów, Senat dla Republikanów

We wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu Partia Demokratyczna przejęła od Republikanów kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale ci drudzy utrzymali większość w Senacie, wynika z ogłoszonych do tej pory rezultatów.

Takie rozstrzygnięcie nie jest zaskoczeniem, gdyż wskazywała na to większość przedwyborczych sondaży i symulacji. Oznacza ono, że prezydentowi Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej będzie przeforsowywać w Kongresie swój program, ale z drugiej strony nie było żadnej “niebieskiej fali” (niebieski to kolor Partii Demokratycznej), która według niektórych miała zalać Kongres. Utrzymanie przez Republikanów Senatu znaczy również, że procedura impeachmentu prezydenta, o której czasem wspominali bardziej radykalni Demokraci, nie ma żadnych szans.

Partia Republikańska przystępowała do wyborów, mając większość w obu izbach Kongresu (dysponowała nią od wyborów z 2014 r.), ale biorąc pod uwagę bardzo polaryzujący społeczeństwo styl prezydenta oraz niezbyt wysoki – nieznacznie przekraczający 40 proc. – odsetek aprobaty dla jego działań, mało kto uważał, że jest ona w stanie obronić stan posiadania.

Według ogłoszonych dotychczas rezultatów Demokraci mają już 222 mandaty w Izbie Reprezentantów, czyli przekroczyli barierę 218, która jest potrzebna do większości, a Republikanie – 199. Jeśli chodzi o poszczególne okręgi, szczególnie niepokojąca z punktu widzenia Trumpa jest utrata netto trzech mandatów w Pensylwanii (Demokraci cztery przejęli, ale jeden stracili), który to stan tradycyjnie jest jednym z wahających się (swing state) i ma dużą liczbę głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. Wygrana w Pensylwanii była jednym z kluczy do wyborczego sukcesu Trumpa w 2016 r. Prawdopodobnie po dwa mandaty Republikanie stracą również w dwóch innych stanach, które istotnie przyczyniły się do zdobycia przez niego Białego Domu – Wisconsin i Michigan (tam nie ma jeszcze pełnych wyników). Porażką Republikanów jest też fakt, że w skali całego kraju odbili z rąk Demokratów tylko dwa okręgi – jeden w Pensylwanii i jeden w Minnesocie.

Znacznie lepiej partia prezydenta wypadła natomiast w wyborach do Senatu. Miała tam wprawdzie dość łatwe zadanie, bo w większości tych stanów, gdzie one się odbywały (w Senacie co dwa lata odnawiana jest jedna trzecia składu), to Demokraci bronili stanu posiadania. Ale wygląda, że Republikanie nie tylko utrzymają kontrolę, lecz jeszcze ją powiększą, bo przejęli trzy mandaty senatorskie – w Indianie, Missouri i Dakocie Północnej, tracąc tylko jeden – w Nevadzie. A być może po stronie zysków Republikanie będą mogli zapisać sobie jeszcze Montanę i kolejny ważny wahający się stan – Florydę. Ważne z ich punktu widzenia jest też, że uniknęli bardzo prestiżowej porażki w konserwatywnym Teksasie, gdzie ubiegającemu się o reelekcję Tedowi Cruzowi poważnie zagrażał uznawany za wschodzącą gwiazdę Demokratów kongresman Beto O’Rourke. Uwzględniając dotychczas posiadane oraz podliczone okręgi Republikanie mają 51 miejsc, Demokraci (wliczając w to dwóch niezależnych, którzy zwykle z nimi głosują) – 45.

W wyborach gubernatorów sytuacja była odwrotna – to Republikanie bronili pozycji w większości stanów, w których głosowano (wybierano gubernatorów w 36 spośród 50 stanów). I niezbyt dobrze im się to udało – stracili Nowy Meksyk i Illinois, a zapewne też Michigan, Wisconsin, Kansas i Nevadę. Jeśli te wyniki się potwierdzą, obie partie będą miały po 25 gubernatorów. Warte podkreślenia jest, że w wyborach prezydenckich 2016 r. Trump wygrał w Michigan, Wisconsin i Kansas, więc powinien być to dla niego sygnał ostrzegawczy w perspektywie walki o reelekcję.

Te mieszane wyniki nie przeszkodziły amerykańskiemu prezydentowi ogłosić, że wybory były “olbrzymim sukcesem”. “Olbrzymi sukces dzisiejszej nocy. Dziękuję wszystkim!” – napisał Trump na Twitterze. Zarazem jednak pogratulował Nancy Pelosi, szefowej Demokratów w Izbie Reprezentantów, zdobycia większości. To w poważnym stopniu może utrudnić prezydentowi realizację jego planów, a tym samym osłabić jego szanse na reelekcję. Przeforsowanie planów legislacyjnych przez niższą izbę Kongresu będzie teraz wymagało dłuższych negocjacji i większych kompromisów, a Demokraci raczej nie będą mu niczego ułatwiać (w podobnej sytuacji był przez sześć z ośmiu lat swojej prezydentury Barack Obama). Z drugiej strony zapewne ta sytuacja skłoni Trumpa do jeszcze częstszego korzystania z rozporządzeń wykonawczych, czyli działania ponad głowami członków Kongresu.