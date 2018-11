Dwa w jednym

Z 8-go piętra – felieton z Polski / Austrii

Minęła histeria obchodów 100 lat Niepodległości w Polsce, choć, jak mówi powiedzenie, niesmak pozostał. Tak jak pozostały zdjęcia, filmy, głosy pełne nienawiści, huk rac. Myślę, że robi się w kraju wszystko, by o tym nieszczęśnie niewykorzystanym potencjale do spotkania, wspólnoty i zgody na 100. Urodziny Państwa zapomnieć. Grupka ok. 50 Opolan spotkała się na maleńkim, ale gościnnym skwerze im. Władysława Bartoszewskiego, którego w Trójce radiowej obrzydliwie jakiś cham nazwał “bydlakiem” ku uciesze redaktora Reszczyńskiego. Odśpiewaliśmy hymn, przypięliśmy znaczki z uśmiechnięta buzią pana Bartoszewskiego, którego pozytywnego słowa i wiary w człowieka tak brakuje na co dzień, pogwarzyliśmy. Pocztówka z jego twarzą i powiedzeniem “Warto być przyzwoitym” stoi w moim przedpokoju na szafce pośród drogich mi drobiazgów i zerka na mnie, a ja na nią po wielokroć każdego dnia. Na skwerze 11 listopada złożyliśmy też życzenia naszemu Państwu: zdrowia, wieloetniczności, tolerancji, przebaczania sobie nawzajem, przyzwoitości, pozostania w EU, umiejętności rozmowy i porozumienia w tym samym języku… Żeby komunizm czy temu podobne nie powrócił. Mądrych polityków i umiejętności ich wybierania, tego też sobie sami życzymy. Byli ludzie, były psy przyozdobione w kotyliony, bo stosunek do zwierząt, a psiaki pochodzą ze schroniska, jest miarą naszego człowieczeństwa. Tuż obok kończyła się msza w niezwykłym architektonicznie kościele projektu pp. Domiczów, kilka osób się do nas przyłączyło, także pani z inną panią na wózku. Kiedy stawaliśmy do wspólnego zdjęcia, natychmiast się odwróciła i odjechała. Powiedziała widząc moją pytającą minę “rodzina nie lubi, żeby ta pani się publicznie pokazywała”, chodzi o kobietę na wózku. Taka Polska też jest: brzydcy, chromi, kalecy, chorzy psychicznie – nie ma was, nie pokazywać się, rodzina się was wstydzi i was nie akceptuje.

Tej nocy przemieściłam się do Wiednia, stawiłam się na 12 listopada, na 100 lat powołania Republiki. Opera Narodowa, stary prezydent, nowy prezydent, starzy kanclerze, nowy kanclerz, pomiędzy gośćmi ocaleni z Holocaustu Żydzi. Poezja, muzyka, dostojnie, ale bez patosu. Godnie. Po południu parlament zajęły i przejęły kobiety. Przedstawicielki różnych partii, choć bez przedstawicielek partii rządzących z ludowców chrześcijańskich OeVP oraz populistycznych wolnościowców FPOe (tu już nie było wypracowanej wspólnoty, może udawanej, ale jednak pozytywnie oddziałującej na obywateli), spotkały się w Sali plenarnej w Hofburgu. Dr Ewa Dziedzic, jedyna senatorka Zielonych, obok niej partyjne koleżanki z NEOS i SPOe, socjaldemokracji przewodziły spotkaniu, na które zaprosiły… po prostu kobiety. Z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych. Stałyśmy pod wejściem w otoczeniu policji, straży parlamentu, pytałyśmy, czy policjanci chronią nas, czy budynek, przed nami. Rezolutny policjant z uśmiechem odrzekł “jesteśmy tu DLA WAS”. Oczywiście chętnych kobiet było więcej niż miejsc w parlamencie, zasiadłyśmy tam w dwóch turach, oddałyśmy nasze wejściówki tym, które stały pod budynkiem przy Josefplatz. “Zielone” polityczki zasiadły w ławach populistów: “zaczarujemy im miejsca”, śmiały się. Zasiadły barwne panie w dzierganych zabawnych czapeczkach z hasłami “Babcie przeciwko prawicowcom”, to inicjatywa babć, które chcą mieć wpływ na rzeczywistość, jeśli nie dla siebie, to dla swoich wnuków. Tylko czemu, słysząc, że jestem z Polski, bezlitośnie mnie pytano, co się tam dzieje w Polsce, co to za straszny marsz wczoraj z nazistami, jak wy tam żyjecie, czy jest w ogóle jakaś opozycja u was? Tłumaczyłam, ale oni mają swoje problemy. A “one” mają jeszcze więcej, bo skraca się pomoc społeczną, zwłaszcza kobiety między 55. a 60. rokiem życia, jeśli tracą pracę, czują się zagrożone brakiem środków do życia i brakiem wsparcia państwa. Zresztą istnieje dosyć świeża kategoria ubóstwa wśród kobiet austriackich. Do parlamentu weszły przedstawicielki “Strajku Kobiet”, mniejszości, ale najważniejsze, co wspólnie wszystkie poczułyśmy (choć ja gościnnie, ale pośród kobiet, które zmagają się z podobnymi problemami co Polki) to to, że chciałybyśmy takiego parlamentu – składającego się z kobiet!

Pewnie te kilka osób, które czytają moje felietony, znają mój stosunek do Kościoła katolickiego. Dziś jednak pędziłam “do Maryjki”, czyli na prezentację 200-letniej pracy mało znanego szerzej opolskiego malarza początków XIX wieku, Carla Adalberta Herrmanna pt. “Koronacja Najświętszej Marii Panny”. Pędziłam, bo byłam ciekawa pracy odnowionej w Muzeum Śląska Opolskiego w prezencie dla opolskiej katedry, ale nie jako miejsca kultu, ale dla miejsca, które dysponuje skarbami historii sztuki. Brudny, zakurzony “biblijnie” obraz wypatrzyła lata temu dyrektorka MSO, Urszula Zajączkowska gdzieś w cieniach katedralnych ścian, uknuła chytry plan, by może “zobaczyć”, co na tym ciemnym ogromnym płótnie jest, a może go i odrestaurować. Herrmann nazwany przesadnie “śląskim Rafaelem”, wzorował się na nim, studiował go w Rzymie, w Opolu pozostawił tę swoją ogromną “Koronację Maryi”. Zrobiono przez lata obrazowi krzywdę, ale nie na tyle, by go nie odrestaurować, a dr Beata Wewiórka dokonała istnych cudów przez rok. Obraz ją zafascynował. Półżartem podkreśla staranność pań sprzątających w katedrze opolskiej, bowiem bardzo dokładnie powycierały latami dolną część ramy obrazu; wymagała dużo pracy, by przywrócić jej dobry stan. Sama tyle o obrazie słyszałam, że musiałam się z tą Maryjką spotkać. Szkoda, że pokazywany w muzeum do później nocy ciekawej publiczności (jeszcze wciąż pachnie “chemią”!) powędruje teraz do pomieszczeń zamkniętych przy katedrze, bo ta w remoncie. Proboszcz obiecał, że chętnych do spotkania z dziełem Herrmanna wpuści i pozwoli im z obrazem pobyć. Malarz, potem działający we Wrocławiu, malujący arystokrację, nawet pruskiego króla, zawsze podpisywał się imieniem nazwiskiem oraz przydomkiem “Opoliensis”. Czyli Opole ma swojego Jana Cybisa i odzyskało swojego “Rafaela”, Carla Herrmanna…

Tak, kościoły to nierzadko skarbnice dzieł sztuki. Ładnie powiedział biskup opolski Andrzej Czaja, że ten brud, który miał obraz, jest jak brud, który nosi na sobie Kościół. Albo okaże swoje piękne oblicze po oczyszczeniu, albo trzeba wierzyć, że ono pod brudem istnieje. Dlatego trzeba się oczyścić, i to jest ten moment, że każdy powinien zacząć ściągać z siebie ten brud. Bo można pod nim zniknąć. Dostałam więc dziś spotkanie z pięknym obrazem, odzyskanym, odratowanym wspólnymi siłami, do tego usłyszałam parę mądrych zdań. Takie “dwa w jednym” to rzadkość.