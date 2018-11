Delegacja Senatu RP w Kanadzie

W dniach 5-9 listopada w Kanadzie przebywa delegacja Senatu RP . Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senatorowie Aleksander Bobko (PiS) oraz Piotr Florek (PO) oraz szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski odwiedzili Kanadę w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W czasie pobytu w Ottawie 6 listopada 2018 r. delegacja Senatu spotkała się z przewodniczącym Izby Gmin Geoffem Reaganem. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie Aleksander Bobko i Piotr Florek, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski oraz Ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki.

W czasie rozmów z przewodniczącym Reaganem poruszono m.in. temat wzmocnienia współpracy na płaszczyźnie gospodarczej pomiędzy Polską a Kanadą, a także omówiono kwestie bezpieczeństwa. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że to Kanada była pierwszym państwem, które wyraziło zgodę na przystąpienie Polski do NATO.

Członkowie senackiej delegacji rozmawiali także z Andrew Scheerem, przewodniczącym opozycyjnej, Konserwatywnej Partii Kanady, oraz parlamentarzystami wchodzącymi w skład Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Kanadyjsko-Polskiej.

Po południu, w Ambasadzie RP w Ottawie, marszałek Karczewski, wraz z pozostałymi członkami delegacji i Ambasadorem Kurnickim, spotkali się z przedstawicielami nowo wybranego zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ze strony Kongresu głos zabrał m.in. prezes Janusz Tomczak, który przybliżył historię, strukturę i zakres działalności organizacji. “Wizją, jaka przyświeca naszemu powstaniu i działaniu, jest zjednoczenie rozproszonej Polonii. Chcemy także dotrzeć do organizacji nowych i działających poza Kongresem. Dzięki temu będziemy w Kanadzie nadal budować Polonię silną i zwartą” powiedział prezes Tomczak.

Kongres Polonii Kanadyjskiej, powołany formalnie w 1944 roku podczas zjazdu Delegatów Polonii Kanadyjskiej, jest organizacją mającą reprezentować w założeniu interesy całej Polonii kanadyjskiej zarówno wobec władz kanadyjskich, jak i polskich. Jest to federacja koordynująca działalność wchodzących w jej skład organizacji i stowarzyszeń. Jej obszar działania obejmuje całą Kanadę, a obecnie do Kongresu Polonii Kanadyjskiej należy ponad sto tutejszych organizacji polonijnych.

Tuż po rozmowach z zarządem Kongresu Polonii Kanadyjskiej senatorowie spotkali się z konsulami generalnymi i honorowymi, którzy przedstawili obraz Polonii w Kanadzie, z uwzględnieniem specyfiki społecznej, gospodarczej, politycznej i geograficznej w poszczególnych okręgach konsularnych.

Delegacja odwiedziła także Dom Polski w Ottawie, który jest własnością Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Dom ten skupia w sobie większość życia kulturalnego i społecznego Polonii ottawskiej. Odbywają się w nim wszelkiego rodzaju uroczystości, akademie, a także różne występy artystyczne, organizowane przez tutejsze organizacje polonijne.

Zwracając się do licznie zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli Polonii z Ontario, marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności Polaków mieszkających w Kanadzie i przedstawił założenia współpracy pomiędzy Senatem RP a organizacjami polonijnymi. Zapowiedział, że Senat będzie zabiegał o to, aby w 2019 roku budżet Kancelarii Senatu przeznaczony na wspieranie Polonii wzrósł do ok. 110 mln złotych, z obecnych 100 mln.

W czasie spotkania marszałek Stanisław Karczewski wręczył medale senackie przedstawicielom organizacji polonijnych najprężniej działających w rejonie Ottawy, jak i w samej stolicy. Wśród wyróżnionych organizacji znalazły się m.in. Kongres Polonii Kanadyjskiej Oddział Ottawa, Teatr Polski im. Jadwigi Domańskiej, Szczep Jutrzenka i Lechici ZHP, czy też Fundacja Dziedzictwa Polskiego.

Podczas wizyty w Ottawie marszałek Karczewski złożył wieniec przed tablicą w Parku Konfederacji, upamiętniającą kanadyjskich lotników, którzy zginęli podczas lotów nad Polską, niosąc pomoc uczestnikom powstania warszawskiego. Odwiedził również Muzeum Wojny, złożył wieniec przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, a także przed Narodowym Pomnikiem Ofiar Holokaustu.

W środę delegacja przyjechała do Toronto.Częścią programu były spotkania z polskimi kombatantami w Toronto, złożenie wieńca pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto i tablicą smoleńską.

W środę wieczorem odbyła się konferenacja prasowa w Konsulacie RP w Toronto. Wzięli w niej udział przedstawiciele tylko trzech polonijnych mediów “Gazety”, “Truck and Roll” i “Głosu”, a także PAP.

Na pytanie “Gazety” o wizerunek Polski w świecie, który uległ pogorszeniu w związku z polityką obecnego rządu, a szczególnie zmianami w ustawach o sądownictwie, marszałek Karczewski odparł, że Polska budzi uznanie wśród zagranicznych partnerów ze względu na swój dynamiczny rozwój. “Polska jest świetnie odbierana jako kraj dynamicznie rozwijający się, mający najniższe bezrobocie od 30 lat, najlepszy wzrost gospodarczy od 30 lat”.

Marszałek nie omieszkał też ocenić Polaków krytykujących brak poszanowania Konstytucji w Polsce: “Polska ma się dobrze i tylko ci, którym zależy na tym, żeby odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, mówią o Polsce nieprawdę, kłamią i mówią źle o Polsce. A ci, którzy są naiwni, i ci, którzy nie myślą, tak reagują i tak również interpretują to, co się dzieje w Polsce”.

Marszałek Karczewski poinformował: “Odbyliśmy szereg spotkań politycznych, (…) wszystkie były prowadzone w bardzo dobrej atmosferze. Rozmawialiśmy o tym, co nas łączy” (…) “Rozmawialiśmy o wsparciu Kanady w naszym członkostwie w NATO, o naszej wspólnej misji wojskowej na Łotwie, rozmawialiśmy o naszej współpracy gospodarczej, współpracy handlowej, ale również i naukowej, i sportowej, i kulturalnej. Także myślę, że nasze rozmowy pokazały Polskę z dobrego punktu i z dobrej strony, (…) nasi rozmówcy też byli pełni uznania dla tego, co się dzieje w Polsce” relacjonował.

“Głównym celem naszego przyjazdu tak naprawdę jest kontakt z Polonią, jesteśmy tu po to, żeby poznać Polonię kanadyjską, poznać jej problemy, ale też poznać jej osiągnięcia i sukcesy” mówił marszałek. “Muszę powiedzieć, że (…) tych problemów trochę widzimy, ale przede wszystkim widzimy sukcesy świetną organizację, świetną współpracę Polonii, i to nas bardzo cieszy. Jest to Polonia wyróżniająca się (…). Będziemy wyjeżdżać pod dużym wrażeniem osiągnięć Polonii” podkreślił.

Jak poinformował, dotychczasowe rozmowy ze środowiskami polonijnymi dotyczyły głównie kwestii nauki języka polskiego i aktywizacji młodych Polaków w Kanadzie.

Marszałek tłumaczył też założenia planowanej zmiany polskiej konstytucji, mającej na celu zwiększenie liczby senatorów o dwóch przedstawicieli Polonii. “Jeśli padnie propozycja, że to mają być trzy mandaty, to może też możemy to zrobić. (…) To jest początek prac i te prace, w ogóle ta inicjatywa, ma służyć temu, żebyśmy ten problem dogłębnie zbadali, żebyśmy zbadali też opinię środowisk polonijnych”.

Po konferencji prasowej marszałek Senatu spotkał się z Polonijną Radą Konsultacyjną przy Konsulu RP.

Po spotkaniu marszałek Karczewski odwiedził trwający od poniedziałku Festiwal Polskich Filmów “Ekran”, gdzie odznaczył jego organizatorów, stowarzyszenie Ekran Polish Film Association, medalami “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z okazji 10. edycji festiwalu medale otrzymali założyciele festiwalu Marta Poźniakowska i Patryk Bognat oraz dwaj wieloletni wolontariusze: Waldemar Krukar oraz Michał Kwadrans.