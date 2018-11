Co za darmo a co nie

Praca w dziedzinie nieruchomości jest dość nietypowa: większość klientów domaga się, aby my, jako wysokokwalifikowani oraz wyszkoleni przedstawiciele tego zawodu, wykonywali dla wielu pracę za darmo. W różny zresztą sposób: jeśli chodzi o dokonanie czy to wyceny czy opinii, dawanie przykładów, dokonywanie porównań itd. Dotyczy to zresztą nie tylko rodziny, czy przyjaciół, ale także wielu dopiero co poznanych potencjalnych klientów.

Takie jest po prostu oczekiwanie każdego, nawet nowo napotkanego nie tylko klienta, ale również ludzi związanych z zawodem: pracowników banków, prawników, kupujących, sprzedających. W ich opinii agent nieruchomości musi i powinien wykonywać dla nich pracę za darmo. W tej chwili jest to na tyle powszechne, że większość klientów wzywa niejednokrotnie kilku agentów w celu uzyskania opinii o swoim domu: wszystko za darmo. Jeśli wzywa się hydraulika, to przeważnie za przyjazd i wycenę pracy musimy zapłacić: natomiast agenta nieruchomości traktuje się zupełnie inaczej, często nawet nie dziękuje się za wykonaną pracę, później oczywiście nie odbiera się nawet jego telefonu. Często słyszymy: to ja się odezwę, a później jak jest, to odpowiedzmy sobie sami.

Nie znajduje innego przykładu, gdzie ludzie mogliby oczekiwać wykonanej pracy lub produktu za darmo: czy w sklepie rozdają- chleb za darmo? Nie słyszałem o tym. W wielu wypadkach klienci którzy mają nawet umowę z innym agentem, wysługują się innymi “bo przecież nasz agent jest zajęty i nie chcą mu zawracać głowy”, więc chcą aby ktoś inny pokazał im nieruchomość, czy zrobil wycenę, choć umowę o zakupie mają podpisaną ze swoim kolegą. Dla mnie jest to dość dziwne i nie ma sensu: jak można traktować kogoś w taki sposób? Jak czują się potem ci, którzy w ten sposób wykorzystują innego?

Jednak nie wszyscy: otóż w wielu wypadkach wezwano mnie na wycenę z uwagi na moje doświadczenie, klient od razu nadmienił, że oczekuje jedynie wyceny, lecz zamierza wystawić dom prywatnie. Jednak w tym wypadku chce zapłacić za usługę. Jest to oczywiście zrozumiałe: my oczywiście nie oczekujemy zapłaty za wycenę w momencie, gdy wystawiamy dom do sprzedaży, lecz za wykonaną pracę chyba tak.

Bardzo przepraszam, ale podobno wszystkie usługi kosztują: więc dlaczego tu jest wyjątek? Wydaje mi się, że traktowanie w taki sposób w wielu wypadkach może jedynie prowadzić do uzyskania złej usługi: widziałem niedawno dowcip rysunkowy, gdzie rysunek konia w połowie wykonany był profesjonalnie, a druga cześć jakby wykonana ręką dziecka, a podpis brzmiał: taka praca końcowa, kiedy klient pyta cię, czy możesz wykonać pracę dużo taniej… Chyba odnosi się do każdego zawodu, a więc dlaczego nie wykonanej pracy za darmo? Czasami warto się zastanowić.

Z drugiej strony, pracując dla każdego swojego klienta, właśnie wykonując usługę, staram się aby wykonana była w jak najlepszy sposób. Otóż zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i później wystawiając ją do sprzedaży należy w odpowiedni sposób się nią zająć. Zwłaszcza w obecnie trudniejszym rynku.

Obserwując nieruchomości nowo wystawione do sprzedaży, podkreślam ponownie, że każda musi być gotowa do wystawienia na rynek na 100 procent! Przypomnijmy, że obecny rynek nie przypomina tego z roku 2017: ceny spadły, zwłaszcza w niektórych okolicach, dużo nieruchomości stoi na rynku powyżej 30 dni, a przecież wiele z nich jest wystawianych kilkukrotnie, po redukcji cenowej. Zwracając uwagę na wszystkie listingi, zauważyłem, że przynajmniej połowa z tych nieruchomości nie ma dobrej prezentacji, nie mówiac już o profesjonalnie wykonanej scenerii czy dobrych zdjęciach. Oczywiście taka fachowa usługa kosztuje, zwłaszcza wynajem mebli na określony czas, a niejednokrotnie czas ten się wydłuza. Trzeba jednak powiedzieć, że odpowiednia oprawa zawsze spowoduje przyspieszenie sprzedaży: z każdym klientem można wypracować odpowiednią prezentację, czasem nawet za niewielki koszt, bardzo często wystarczy pozbyć się niektórych gratów, aby dom wyglądał czysto i przestronnie, zawsze czysty i gotowy na przyjęcie oglądających. Swieże wymalowanie też bardzo pomaga!

Jako agent wystawiający dom, zawsze zapewniam bardzo dobrą oprawę fotograficzną, z tzw.”Virtual Tour”, wykonaną przez fachowca, a koszt tej usługi zawsze pokrywam. Bardzo ważne jest bowiem, aby jak najwięcej potencjalnych klientów zobaczyło naszą nieruchomość, a potrzebny jest zazwyczaj jeden kupujący.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Nasze porady oraz wycena jest bezpłatna. Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów!

