Budowanie nawyków

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

“Uważaj na swoje myśli, stają się wszak słowami,

Uważaj na swoje słowa, stają się czynami,

Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami,

Uważaj na swoje nawyki, bo one tworzą Twoje przeznaczenie.”

Te mądre, piękne słowa przypisuje się wielu osobom, dlatego nie podałam przy nich żadnego nazwiska. Równie dobrze mogę powiedzieć, iż należą do mnie, ponieważ od lat mocno w nie wierzę i idę za radą, jaką dają. Wszystko zaczyna się od myśli… to oczywiste. Sporo już o tym tutaj pisałam. Same myśli mogą jednak również mieć znamię nawyku. Na tyle często w określonej sytuacji, w podobnych momentach reagowaliśmy określonymi myślami, pozwalaliśmy pierwszej pojawiającej się myśli zostać, że w zasadzie dziś “nie potrafimy” inaczej myśleć… aż do momentu zatrzymania się, przerwania tego nawyku i… wytworzenia nowego. Nawyk to jest działanie tak często powtarzane, że w końcu staje się automatycznym procesem, który wyzwalany jest jakimś bodźcem. Nawykiem może być każde zachowanie, ale także właśnie myśli. Od tego wszystko się zaczyna, nawet jeśli ktoś chce zapalić papierosa, najpierw gdzieś przez jego mózg przemknie myśl: “zapalę”. Tyle że myśl ta jest niezauważalna, ponieważ wszystko dzieje się automatycznie. Wiele osób ma nawyk martwienia się, niektórych ten nawyk opanował tak bardzo, że można mówić o myśleniu kompulsywnym czy o natręctwie. Kiedy do tego dochodzi zmiana może wymagać dłuższego procesu, czasem terapii. Jednakże częściej niż myślimy wystarczy świadome zmienienie jednego nawyku na inny.

Jak można zapanować nad nawykami?

Jak można dokonać tej zamiany?

Pierwszy punkt to zatrzymać się, a przynajmniej zwolnić. Dalej – uświadomić sobie co robimy w życiu nawykowo. Jest tego mnóstwo: od sposobu budzenia się, mycia zębów, po zwyczaje związane z jedzeniem, ubieraniem, a potem większością zajęć w ciągu dnia. Większość naszego dnia przeżywamy bowiem na automatycznym pilocie. I póki nam to służy, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak dowiadujemy się, że coś nie jest właściwe, możemy wprowadzić nowy nawyk. Na przykład, okazuje się, że niewłaściwie myjemy zęby. Wystarczy, że przez kolejnych 30 dni będziemy myć je właściwie, tak jak poinstruował nas dentysta, aby wytworzyć nowy nawyk. Dowiadujemy się, że nagłe zrywanie się z łóżka nie służy dobrze naszemu organizmowi, zatem przez kilkanaście dni naginamy się do spokojniejszego opuszczania tego miłego miejsca i w końcu zmieniamy nawyk na spokojne wstawanie. Jeśli chcemy zacząć regularnie ćwiczyć, znowu wystarczy, że przez przynajmniej 30 dni rozpoczniemy dzień ćwiczeniami (najlepiej jeśli jest to ta sama godzina, podobne okoliczności), aby mieć nawyk porannej gimnastyki. Podobnie jest z myślami, które nam nie służą, których wcale nie chcemy… albo co do których przekonano nas, że nie są dla nas dobre. Kiedy taka myśl przychodzi, mówimy jej “stop” – dosłownie, sobie zaś zaznaczamy: “To tylko myśl, a to ja decyduję o czym myślę”. I oczywiście możemy się przełączyć na inną myśl, wygenerować ją. To jest ten schemat. Na papierze wydaje się łatwy, w życiu nie zawsze, czasem wymaga sporo wysiłku, niemal zawsze potrzebna jest wola.

Jak sobie w tym pomóc? Wytworzyć przekonanie, że dany nawyk przeszkadza nam w spełnionym życiu i/albo wytworzyć pragnienie innego życia. Czasem wystarczy wytworzenie jakiegoś pragnienia, bez uświadamiania sobie oczywistości szkody będącej efektem jakiegoś nawyku, na przykład pragnienie zdrowia i sprawności może wystarczyć, aby zmienić nawyki jedzeniowe. Jeśli będzie się w sobie pielęgnować to uczucie, będzie się przypominać, jak dobrze czuło się przy mniejszej wadze czy w czasach, kiedy było się sprawniejszym łatwiej nauczy się mówić “stop” w sytuacjach wyboru jakiegoś jedzenia. Trzeba nauczyć się także – zanim się sięgnie po coś, co nam ewidentnie nie służy – odpowiedzieć na pytanie: “Czy ten wybór dobrze służy mojemu pragnieniu?” Jeśli pozytywne motywowanie siebie nie wystarczy, można sobie uświadomić jak czujemy się (także, jak wyglądamy) teraz, w tym momencie i jak bardzo to nam w czymś przeszkadza.

Czasem to jednak nie wystarczy. Wtedy potrzebne jest jeszcze bardziej świadome podejście do naszego nawyku. Odpowiadanie sobie na pytania: Co mi to daje dobrego i jak mogę uzyskać to samo, robiąc coś, co mi służy? Dlaczego tak się zachowuję? Jakie psychiczne mechanizmy mogą powodować te (destruktywne) zachowani? Przed czym się bronię, co kompensuję? Mogą być potrzebne pewne oczyszczające świadomość czy podświadomość aktywności, jak pisanie w pamiętniku jakieś listy (choćby do siebie zbyt pulchnej, gdy pracujemy nad nawykami jedzeniowymi). W większości wypadków można to zrobić samemu, ale bywa, że potrzebujemy pomocy innych. Najczęściej jest tak wtedy, kiedy nasze nawyki przeszły w stan uzależnienia, od jakichś substancji, ale też od ludzi czy zachowań. Jednym ze źródeł tej pomocy może być wtedy psycholog czy terapeuta, ale także różne grupy wsparcia (jak AA) czy rodzina i przyjaciele.

Warto podjąć się zmiany nawyków, które nam nie służą, bo jest z nimi dokładnie tak, jak w słowach zaczynających ten tekst: Najpierw my je budujemy (świadomie, bądź nieświadomie), potem zaś nawyki budują nas i naszą przyszłość… i tutaj najczęściej nieświadomie.