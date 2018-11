Aby mówić jak Kanadyjczyk – idiomy (8)

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

W ostatnich artykułach omawiałam idiomy, które mają format:

przyimek + rzeczownik

Oto kilka kolejnych takich idiomów:

16. ON SCHEDULE

Idiom ten oznacza coś co odbywa się zgodnie w wytyczonym wcześniej planem czy grafikiem, bez opóźnień, np.:

Don’t worry, we won’t be late. Everything is going on schedule.

Nie martw się, nie spóźnimy się. Wszystko idzie zgodnie z planem/na czas.

17. BEHIND THE SCHEDULE

To wyrażenie idiomatyczne jest przeciwieństwem poprzedniego, czyli oznacza, że jakieś czynności czy wydarzenia są opóźnione, np.:

I’m afraid she needs to wait a bit. The organizers are behind the schedule.

Obawiam się, że musi trochę zaczekać. Organizatorzy są opóźnieni.

18. UNDER THE WEATHER

Ten idiom jest używany dla określenia niedobrego samopoczucia, np.:

I feel under the weather. I think I will go home early.

Kiepsko się czuję. Myślę, że pójdę do domu wcześniej.

19. FOR A CHANGE

To ciekawe wyrażenie oznacza pewien wyjątek od reguły, coś co się robi czy co się dzieje dla odmiany, np.:

You have always been very negative. How about a bit of optimism for a change?

Zawsze byłeś bardzo negatywny. Co byś powiedział na odrobinę optymizmu dla odmiany?

20. ON THE ROCKS

To wyrażenie używane jest dla określenia typu napoju alkoholowego “whisky on the rocks” to whisky z lodem. Ale jest też inne znaczenie tego wyrażenia coś, co przeżywa trudności, problemy, np.:

Her marriage has been on the rocks for years.

Jej małżeństwo przeżywa trudności od lat.

dr Małgorzata P. Bonikowska

