Z powrotem w Kanadzie (75)

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo. Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada

Do Kanady – 36

Prawdopodobnie trudno zrozumieć dzisiejszym młodym ludziom, zwłaszcza tzw., „Milenians”, czyli młodym ludziom dorastającym po roku 2000, że wyjazd na emigrację dzisiaj to zupełnie cos innego niż trzydzieści lat temu. Trzydzieści lat, to całe pokolenie. Trzydzieści lat to już historia. Czasem nie wiem czy śmiać się czy płakać, gdy słyszę wypowiedzi młodych ludzi, zwłaszcza w Polsce, na temat życia w PRL-u., Z jaką pasją mówią o czasach, w których jeszcze nie było ich na świecie i z jaką pewnością siebie mówią o tym, co wtedy się działo. Może warto by było, aby my, którzy wtedy żyliśmy i tworzyliśmy tamta historię dali świadectwo temu, co naprawdę się działo w tamtych czasach. Nie wszystko było złe i nie wszystko było dobre. Kto może niech pisze, opowiada dzieciom i wnukom, zanim ktoś zakłamie prawdziwą historię, jak to teraz próbują niektórzy w „nowej” Polsce i zanim wymrze to pokolenie, które pamięta własne doświadczenia. Ci, co czytają moją opowieść o czasach 1980 – 1987 mają przegląd tamtego czasu. Jest to moja historia. Historia prawdziwa, taka, jaką pamiętam a nie taka, jaką mi ktoś opowiedział.

Jesteśmy z żoną i czternastoletnim synem w Szwajcarii, w drodze z Włoch do Niemiec Zachodnich w poszukiwaniu azylu, by wyjechać do Kanady. Jest rok 1987, sierpień. Właśnie wjechaliśmy w środek ćwiczeń NATO. Piechota, czołgi, samoloty. Trójka z tych myśliwców wylądowała na drodze. Z naszej perspektywy wydaje się, że nie na tej drodze, którą jedziemy. Myliłem się. Dojeżdżamy do miejsca gdzie droga zablokowana przez wojsko. Widać parkujące samoloty bojowe. Kierują nas na objazd. Biedna ta moja żona Małgosia ze swoim lękiem przestrzeni. Znowu jedziemy jakąś „kozią dróżką” wysoko w górę, potem serpentynami w dół, zanim znowu możemy wjechać na autostradę. Alpy są piękne. Autostradą w miarę szybko dojeżdżamy do Zurychu. Nie pamiętam zupełnie jak to się stało, że jedziemy pod eskortą policji do urzędu emigracyjnego. Może zaczepiłem patrol policyjny? Nie wiem. Wiem, że radiowóz prowadzi nas szybko przez wąskie uliczki chyba starego miasta. Pamiętam za to dokładnie jak wspinamy się po schodach ciasnej klatki schodowej do biura urzędu. Żadnej kolejki, żadnej recepcji, po prostu wchodzimy do jakiegoś gabinetu i od razu jesteśmy przyjęci przez urzędnika. Nie mam zupełnie pojęcia jak potrafiłem swoim łamanym angielskim wytłumaczyć, że chcemy złożyć podanie o azyl w Szwajcarii. Że jesteśmy z Polski. To czas, drodzy Milenians, gdy w Polsce ciągle jeszcze panuje komuna i nic nie zapowiada, że kiedykolwiek się to skończy. Urzędnik wysłuchał, pokiwał głową i spisał dane z naszych paszportów. Cały czas się uśmiechając podał nam papier, który wypisał przed chwilą. Pokazał żeby podpisać na dole. Potem zadzwonił gdzieś i po paru minutach zjawiła się pani w średnim wieku. Pani mówiła po polsku. Zaskoczenie przestało być miłe, gdy wyjaśniła nam, że Szwajcaria nie przyjmuje azylantów i że mamy dwadzieścia cztery godziny na opuszczenie kraju. Zeszliśmy po tych samych wąskich drewnianych schodach w dół, już bez entuzjazmu, ale też bez rezygnacji. Ot po prostu spróbowaliśmy i nie wyszło, jedziemy do Niemiec. Mamy przecież adres do polskiego księdza w Ludwigsburgu, dany nam przez nieznanego rodaka spotkanego przy Domu Pielgrzyma Polskiego w Rzymie. Wsiadamy do naszego Fiata 125p kombi, ale nie jedziemy jeszcze z miasta. Zanim wyjedziemy, zatrzymujemy się na kawę w uroczej kawiarence na starym mieście, gdzie przy stoliku na patio zamawiamy kawę, herbatę dla dziecka i croissantsanty i ciastka. A co? Trzeba się poczuć szwajcarsko, bo zaraz nas tu nie będzie i może nigdy już tu nie wrócimy. Wydałem trzydzieści franków, ale co tam. Zadowoleni, bo jak człowiek ma trzydzieści cztery lata to zawsze jest zadowolony, przynajmniej my zawsze byliśmy, wsiadamy do naszej „limuzyny”, która tak dobrze spisywała się w podróży mimo swoich dziesięciu lat i kilkuset tysięcy kilometrów na liczniku. Jedziemy do Niemiec przez Konstancję z innego końca jeziora Bodeńskiego, niż gdy jechaliśmy do Włoch. Szwajcaria jest piękna. Niezwykle czysto. Nocując na parkingu w górach, z daleka od wszystkiego, widzieliśmy jak o szóstej rano przyjeżdżał człowiek by posprzątać i opróżnić kosze na śmieci. Domki w górach czyste i piękne, równe płotki przy nich, przystrzyżone żywopłoty i drzewka. Kojarzyło mi się to wszystko z makietą kolejową, którą kiedyś zbudowałem dla syna. Szwajcaria już zawsze będzie mi się kojarzyła z kliniczną wręcz czystością.

Jest już późno, ale jeszcze widno. Granicę przejeżdżam powoli, tak jak w Como na granicy włosko szwajcarskiej. I tutaj nikt nas nie zatrzymuje. Patrzę w duże wysokie okna biura celnego. Nikt się nami nie interesuje, nikt nie każe stanąć. Po prostu nagle znajdujemy się w Niemczech Zachodnich i jedziemy do Ludwigsburga. Cała ta droga tylko z mapą w obcym języku, bez możliwości zapytania kogokolwiek no, bo niby, po jakiemu? Ani niemieckiego, ani francuskiego, a angielski tylko szkolny z liceum piętnaście lat temu. A jednak dojeżdżamy, nie błądząc do Ludwigsburga i jakimś cudem odnajduję podany mi w Rzymie adres księdza. Problem tylko, że jest już dwunasta w nocy. Budzenie księdza nie wchodzi w grę. Nie będę go przecież irytował budzeniem w środku nocy, gdy chcemy by nam pomógł. Stajemy na jakimś parkingu w pobliżu i układamy się do snu na siedzeniach samochodu. Nie mamy takich funduszy by je wydawać na hotel, a wcale nie mam pewności czy to koniec naszej drogi. Co nam przyniesie następny dzień? Wiele od tego zależy, właściwie to wszystko, ale spania mi to nie zakłóciło. Obudziłem się przed siódmą, poczekałem do wpół do ósmej i zapukałem do drzwi wskazanego mi adresu. Usłyszałem kroki, drzwi się otworzyły, staną w nich człowiek w średnim wieku, już ubrany, jakby gotowy do drogi. Z ulgą zobaczyłem koloratkę. Chyba mam właściwy adres. Mówię „dzień dobry” i otrzymuję odpowiedź po polsku. Co za ulga.