Wypowiedzieć serce

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Dostaliśmy dar mówienia nie tylko po to – jak twierdzą niektórzy – aby lepiej porozumiewać się przy plemiennej współpracy ale również po to, by wypowiedzieć swoje serce i wyśpiewać duszę. Możliwe, że pszczoły, wilki i inne zwierzęta mają również sposób porozumiewania się, że nasza mowa jest tylko lepiej rozwiniętym systemem. Mogę się zgodzić, że samiec i samiczka mruczą sobie “emocjonalne” wyznania, na pewno wiem, że zwierzęta się ostrzegają i wiem, że śmieją się i płaczą. U niektórych naczelnych zaobserwowano nawet depresję. Podobno ostatnio pojawiła się też u psów, choć przyznam, że w to nie wierzę. Nie słyszałam jednak, aby znaleziono gdzieś wiersze królowej pszczoły, powieść samotnego wilka, pamiętnik motyla (swoją drogą byłby on niezwykle ciekawy i inspirujący) albo choćby obrazek namalowany przez wiewiórkę… A ludzie nie tylko porozumiewają się przy pracy, co pozwala im współpracować i budować rozwinięte cywilizacje, ale zostawiają po sobie różne informacje na piśmie, rzeźby i obrazy. To są ślady naszego umysłu. Pierwsze obrazy skalne są podobno dziełem praludzi, którzy być może nie mieli jeszcze rozwiniętej mowy, z całą pewnością nie mieli pisma, ale już wtedy mieli potrzebę tworzenia, odbicia swojego śladu, wyjęcia z siebie myśli czy emocji. Człowiek jest niezwykle emocjonalny, możemy to obserwować wszędzie – dookoła widzimy uśmiechy, płacz, szczery śmiech, czasem krzyki, pełne gniewu słowa a czasem nawet przerażone oczy. Cała literatura piękna, poezja, filmy i sztuki teatralne oparte są na emocjach. Kiedy patrzy się na ten cały obraz można odnieść wrażenie, że emocje sterują ludzkim życiem, że zwykle im ulegamy. A jeśli nie ulegamy, to je tłumimy. W obu wypadkach nie jest to jednak dobre wyjście. Emocje w żadnym wypadku nie mogą kierować naszym życiem, choć służą za paliwo, jako że dość rzadko działamy na zasadzie logiki, zwykle to emocje są przyczyną naszych zachowań. Co innego jednak działać na skutek jakichś emocji a co innego być przez nie sterowanym. Nie jesteśmy naszymi emocjami, mamy je, objawiamy… A zatem musi być coś większego niż one.

Oprócz emocji i rozumu mamy umysł. To szczególne połączenie naszych wszystkich darów świadomego życia.

Każda emocja jest przede wszystkim jakąś informacją. To wielka sztuka umieć właściwie odczytywać te informacje. Niektóre są łatwe do odszyfrowania: wiemy, że coś nam się podoba i chcemy mieć z tym kontakt, albo coś nam się nie podoba i tego kontaktu chcemy uniknąć. Zrozumienie dlaczego na skutek czyjegoś zachowania zawrzała nam krew, albo dlaczego zazdrościmy koleżance czy koledze dobrej rodziny nie jest już takie proste. Nawet samemu sobie nie jest łatwo powiedzieć czy wytłumaczyć niektóre emocje, a co dopiero powiedzieć o nich innym. Bywa, że nie podejmujemy nawet takiej próby, wystarczy, że coś czujemy, by zareagować. Czasami jednak brakuje nam po prostu słów. Często czujemy, że boli, przeszkadza ale milczymy… To bardzo ważne aby nauczyć się mówić o emocjach. Nie chodzi o to, aby nauczyć się je nazywać, to jest moim zdaniem jedna z niewłaściwych wskazówek wielu psychologów, ale raczej o to aby umieć mówić, co czujemy… w ciele, w sercu, w głowie.

To jak to nazwiemy i czy w ogóle nazwiemy, to już inna sprawa. Nazwa to tak naprawdę nasza intelektualna oprawa emocji. Nazywamy je na użytek innych, z nadzieją, że inni to zrozumieją tak, jak my to czujemy. Płonne to nadzieje. Każdy odczuwa emocje po swojemu. Dlatego lepiej nie odnosić się do tego jednym słowem, lepiej je opisać. W związkach warto dzielić się tym, co czujemy, nie zatrzymywać tego dla siebie, jednak trzeba pamiętać, że jest to bardzo istotne w jaki sposób mówimy, jako że… staje się to źródłem emocji tej drugiej osoby. Nie jestem natomiast przekonana, że swoje emocje trzeba wyjawiać całemu światu, każdej osobie, która się do nich przyczyniła. Niektóre emocje w ogóle nie powinny się w nas pojawiać, ale jeśli się pojawią można je określić sobie tak, aby nie były dla nas źródłem dyskomfortu, inne można wyrazić tak, by wychodząc z nas nie dotykały innych.

Jadąc do pracy w korku warto popatrzeć na innych ludzi tak jak na siebie: “To są wszystko ojcowie czy matki, żony czy mężowie, pracownicy lub samodzielni przedsiębiorcy ale jednakowo uwikłani w naszą niełatwą codzienność”. Obdarzmy współczuciem siebie i inne osoby. Popatrzmy na nich sercem. Jeśli mimo to zachowanie jakiegoś kierowcy wyzwoli w nas znajome uczucie w żołądku czy gdzieś w okolicy splotu słonecznego… powiedzmy spokojnie – na przykład coś w rodzaju: “No cóż, i tak życia nie przyspieszysz, kolego” albo “Naprawdę? Wepchnięcie się przede mnie zmieni ci życie?” Będzie “do kogoś” a jeśli nie z miłością, to przynajmniej bez gniewu.

Do zdrowego życia emocjonalnego i wyrażania emocji potrzebni są przyjaciele, a przynajmniej jeden, ale taki, z którym naprawdę rozmawiamy o wszystkim. Dzisiaj nie jest o to tak łatwo jak kiedyś. Nie wiem z czego to wynika, pewno z szeregu zjawisk. Dlatego dobrym narzędziem pozwalającym uczyć się mówienia o emocjach, a jednocześnie uwalniania ich z siebie jest pisanie pamiętnika. Można w nim (nawet trzeba) opisać to, czego się nie wypowiedziało, obojętnie z jakiego powodu, a co – czujemy – wciąż jest w naszym sercu. Na stronach pamiętnika można wyjaśniać sobie samemu własne zachowania, pozna wybaczać ludziom a nade wszystko można wyrażać wdzięczność za wszystko, co nas w życiu spotyka. Tu także można pisać wiersze… i w różnych innych formach wypowiadać serce.