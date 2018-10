Wynajem lokalu a nowe regulacje

Używka pod nazwą marihuana, zwana tutaj także pod hasłem “cannabis” będzie legalna w Kanadzie już 17 października. Oznaczać to będzie, że małe ilości tego specyfiku można będzie posiadać zupełnie legalnie. Okazuje się jednak, że to wcale nie oznacza, że można będzie go używać w sposób dowolny, gdziekolwiek nam się zachce. Przykładem niech będzie fakt, że niektóre prowincje kanadyjskie nie pozwolą na spożycie tej używki w miejscach publicznych. Powstaje tu kwestia związana z wynajmowaniem lokali: otóż kiedy to prawo wejdzie w życie, w tym momencie legalna będzie możliwość hodowli do czterech roślin w każdym mieszkaniu. Tu wchodzą w grę pewne kwestie: a więc niektóre instytucje lub właściciele posesji zaczynają wprowadzać zakaz zarówno hodowli, jak również używania tego specyfiku na terenie swoich nieruchomości. Już teraz wielu właścicieli budynków wysyła polecone listy do swoich lokatorów zabraniające używania oraz hodowli marihuany bez pisemnej zgody właściciela lokalu. Zgoda bowiem nie jest przyznawana z automatu: istnieje ogólnie znane zagrożenie dla zdrowia pozostałych mieszkańców lokali, związane z wilgocią spowodowane procesem hodowli tej rośliny, duża wilgotność powoduje również trwałe uszkodzenia budynków, a taka potrzebna jest przecież do dobrego wzrostu tych roślin. Powstaje również ryzyko pożaru, spowodowane wysokimi temperaturami kreowanymi do ocieplenia pomieszczeń, w których hodowany jest specyfik. Palenie wyrobów tytoniowych w ogóle, a co za tym idzie marihuany, nie jest dozwolone, nawet kanadyjskie prawo swobód obywatelskich nie zakłada, że takie prawo obywatel posiada. Otóż była sprawa sądowa o palenie tytoniu w wynajmowanej nieruchomości, która została odrzucona, a uzasadnieniem tej decyzji był fakt, że nikotyna działa uzależniająco, a używanie tytoniu powoduje zarówno fizyczne jak i psychiczne zmiany powodujące uszczerbek na zdrowiu. Sąd orzekł, że zakaz palenia tytoniu nie jest formą kary, lecz odwrotnie, ma na celu poprawę zdrowia innych obywateli narażonych na jego działanie. Oczywiście, rzucanie palenia może być sprawą trudną, a wiele ludzi obecnie stara się je rzucić, jest też wiele dobrych sprawdzonych metod rzucenia nałogu.

W przypadku marihuany dużo bardziej dotkliwy od papierosowego jest sam zapach tego specyfiku. Jeśli chodzi o sam fakt palenia, obowiązujące prawo odnośnie wynajmu lokali (Residential Tenancies Act) w oględny sposób zabrania palenia w formie tzw “quiet enjoyment”, czyli prawa do dobrego, bez zakłóceń, korzystania z lokalu. Niestosowanie się do tego prawa może doprowadzić do kwestii spornej, oraz eksmisji z lokalu, tak samo jak zakłócanie porządku, w różny sposób: zarówno hodowlą niebezpiecznych zwierząt, różnego rodzaju złego zachowania, hałasu, itp. Okazuje się, że obecnie już dwie trzecie Kanadyjczykow nie pali w ogóle, a tylko 14 procent pali nałogowo codziennie. Oczywiście w sposób naturalny chronimy dzieci przed paleniem tytoniu, a tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na używki mocniejsze, powodujące więcej szkody niż pożytku. Oczywiście, większość właścicieli wynajmujących lokale już od dawna wprowadzało odpowiednie klauzule do swoich umów z najemcami, o zakazie palenia tytoniu w tych budynkach. Jest to również ujęte w klauzulach standardowego formularza wynajmu, który można pozyskać w internecie. Wydaje się, że wprowadzane prawo spowoduje wiele innych problemów, w tym również spraw sądowych, albowiem niektórzy z najmujących lokale będą zasłaniali się “medyczną” stroną wykorzystania tego produktu. Pozostanie jednak inna strona medalu: czy pozostali lokatorzy muszą to również wdychać? Wydaje się, że samo palenie tego specyfiku powoduje jedynie “rekreacyjne” otępienie, natomiast stosowanie lecznicze, polegające głównie na uśmierzeniu bólu, lub ewentualnie złagodzeniu symptomów choroby stosowane musi być w sposób doustny w postaci pigułek, olejków, kapsułek.

Okazuje się, ze marihuana nie leczy, nie ma takiego naukowego potwierdzenia – “medyczne” jej użycie polega właśnie głównie na zażyciu lekarstwa zrobionego z wyciągu tej rośliny, a nie jej paleniu. Jest to jednak doskonała wymówka niektórych użytkowników, którzy wymyślili określenie “medyczna”. Są tu wielkie pieniądze, które niektórzy na pewno zarobią na tym procederze: nie tylko oficjalni hodowcy, ale producenci domowego sprzętu do hodowli itd. Bądźmy jednak świadomi o co tu chodzi. W wielu wypadkach chodzi o głosy wyborców, którzy lubią te używki.

