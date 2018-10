Spotkanie, relacja, związek…

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Pomiędzy związkiem a relacjami istnieje dość znaczna różnica. A do tego jeszcze same związki i relacje mogą mieć różny poziom wzajemnego nasycenia emocjonalnego. Nie jest to łatwy obszar do rozważań czy do uporządkowania. Dochodzi do tego jeszcze spotkanie, od którego wszystko się zaczyna. Pokuszę się jednak o to, by choć trochę uprościć ten temat i wspomnieć co w tym zakresie możemy robić, aby żyło nam się lepiej. Spotkaniem jest każde nasze zetkniecie z drugim człowiekiem, obojętnie czy będziemy ze sobą rozmawiać czy nie, a nawet nieważne czy wymienimy spojrzenia. Jeśli w naszej świadomości zaistnieje w jakikolwiek sposób drugi człowiek to już jest spotkanie. Spotkania mają miejsce codziennie – w metrze, w tramwaju, na jezdni – kiedy to przemieszczamy się samochodem, w windzie, w sklepie… i tak dalej. Czasami spotykane osoby budzą w nas przyjazne uczucia, może są w jakiś sposób podobni do nas albo mają miłą aparycję, może uśmiechnęli się do nas. Często takie uczucia budzą ludzie z (“grzecznymi”) dziećmi.Obojętnie czy pomyślimy sobie o tych osobach, czy nie, w ich stronę popłynie dobra energia. Oczywiście nie tylko oni będą jej odbiorcami, znajdzie się ona w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Może być też zupełnie inaczej, dziecko młodej kobiety może wrzeszczeć, być usmarkane i mało sympatyczne, a ona sama niezbyt tym zajęta i już rzadko kto wysyłać będzie w jej kierunku pozytywną energię. A dziwnie zachowujący się w metrze mężczyzna jakie budzi emocje? Nawet nie patrzymy na niego, widzimy go jakby kątem oka, jakby czujemy jego obecność. W najlepszym wypadku czujemy coś na kształt lęku ale są tacy, co ślą wręcz nieprzyjazną energię. A dolar ofiarowany bezdomnemu? To także spotkanie. Można spojrzeć na człowieka ze współczuciem, a nawet z miłością, a można… w ogóle nie spojrzeć, koncentrować raczej na swojej dobroczynności niż na drugim człowieku. Można też pomyśleć o żebrzącym coś niesympatycznego, nie dając dolara. A energia idzie w świat. I do tego człowieka i w eter.

Jeśli ktoś mieszka wysoko i jedzie rano z kimś windą, może mu uprzyjemnić poranek, sprawić, że dzień zacznie mu się znacznie lepiej. Może być również wprost przeciwnie. To są spotkania.

Relacje mamy z ludźmi, z którymi spotykamy się częściej, nawet zupełnie często. Relacje są w pracy, w sąsiedztwie, czasem w ulubionym sklepie, we wszelkiego rodzaju grupach, w których się wspólnie uczymy, bawimy czy wspieramy się. Te relacje również mogą być różne w zależności od tego jak o nie dbamy, na ile chcemy sprawiać przyjemność danej osobie i… w zależności od tego jakimi jesteśmy w ogóle ludźmi. Otwarci, lubiący rozmawiać z innymi ludzie łatwiej wchodzą w miłe relacje niż raczej wycofani introwertycy. Jednakże dawka dobrej energii przesyłanej ludziom, z którymi jesteśmy w relacji, może być nawet większa u pozornych “odludków” niż od tych otwartych. Jeśli relacje stają się długoterminowe, nasycenie emocjonalne jest większe i ludziom zaczyna na sobie nawzajem zależeć, można mówić o związku. Związki charakteryzują się nie tyle częstszymi spotkaniami (bywa i tak, że przyjaciel albo rodzice i dzieci czy rodzeństwo nie widzą się długo) ale niejako stałą obecnością tych osób w naszej świadomości, a także podświadomości. W spotkaniach energia nie musi się wymieniać, w relacjach także nie zawsze obie strony są zaangażowane, natomiast o związku można mówić tylko wtedy, gdy obie strony zdają sobie z tego sprawę i świadomie uczestniczą w tej nadzwyczajnej formie ludzkiego istnienia. Związki silnie oddziałują na nasze życie. Kiedy są wypełnione pozytywnymi uczuciami i wzajemną troską o siebie, sprzyjają rozwojowi i rozkwitaniu obu osób. Mają olbrzymi wpływ na to, czy ludzie postrzegają siebie jako osoby szczęśliwe. Niestety również wielki wpływ na ludzkie życie mają związki obfitujące w trudne sytuacje, lęk i burzliwe emocje. Taki związki mogą powodować przygnębienie, zabierać radość życia. O ile pierwsze warto kultywować, dbać o siebie nawzajem, o tyle z tych drugich związków trzeba się wycofać, albo nauczyć się nie angażować emocjonalnie, nie cierpieć. Można to zrobić samemu, często jednak potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, na przykład psychologa. Nie ze wszystkich związków można wyjść całkowicie, nawet rozwód z osobą, która skutecznie starała nam się zatruć kilka lat życia, nie zmienia faktu, że będzie ona zawsze rodzicem naszych dzieci. Nie można też rozwieść się ze swoimi rodzicami. To, jak wygląda ich życie będzie nas dotykać niezależnie od tego ile czasu będziemy z nimi spędzać; podobnie jest z rodzeństwem. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się chronić swoje emocje, dystansować się niejako od tego, na co nie mamy wpływu. Są tacy, co twierdzą, że związek trwa wiecznie. Sama należę do tych osób.