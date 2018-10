Radzenie sobie ze stratą zwierzęcia domowego

Szanowny Czytelniku,

Twoje domowe zwierzę jest jednym z najlepszych “naturalnych lekarstw”!

Zwierzęta domowe:

• Poprawiają nastrój, zmniejszają ryzyko zaburzeń lękowych i depresji1.

• Zmniejszają ryzyko nadwagi i cukrzycy, ponieważ trzeba z nim wychodzić na spacer i zajmować się nimi, co zapewnia aktywność fizyczną.

• Obniżają częstość akcji serca i regulują ciśnienie krwi u osób starszych.

Zaobserwowano też, że dzieci mieszkające z co najmniej jednym zwierzęciem domowym mogą mieć o 30%/niższe ryzyko infekcji dróg oddechowych i innych infekcji, np. zapalenia ucha. I rzadziej korzystają z antybiotykoterapii2.

Niektóre zwierzęta są “lekarzami”, np. pies wykrywający węchem raka3, lama wytwarzająca przeciwciała pomagające wykryć chorobę Alzheimera4, pszczoły przyciągane przez cukrzycę5. Szczęście jeszcze ważniejsze od zdrowia Jednak to, co najcenniejsze, co dają nam nasi czworonożni przyjaciele, to szczęście. Po prostu6. Mimo tych wszystkich korzyści, zwierzęta domowe nadal nie mają wystarczającego uznania w społeczeństwie.

Jest to najbardziej widoczne po śmierci zwierzęcia. “Nie wolno” być w żałobie po swoim zwierzęciu! Jeśli umrze rodzic, współmałżonek, brat lub siostra, a tym bardziej jeśli umrze dziecko, osoba jest w żałobie i ma “prawo” otrzymać współczucie i życzliwość od innych. Jednak żałoba po zwierzęciu wywołuje drwiny: Ojej, ojej, ma depresyjny nastrój, bo straciła psa!

To ponure i okrutne.

Dobrzy nauczyciele doskonale wiedzieli, że dzieci po stracie ukochanego zwierzątka przeżywają pierwszą, głęboką żałobę. I nie należy tego bagatelizować, ponieważ jest to trudne doświadczenie, zazwyczaj długie i bolesne. Utrata zwierzęcia może być czymś gorszym niż jakakolwiek inna żałoba

Ani pies, ani kot, ani pozostałe mniej popularne zwierzęta udomowione, takie jak papuga, królik, fretka czy koń, nie mają prawa do jakiejś formy pożegnania. Rzadko się także zdarza, aby miały grób. A przecież nie bez powodu mówimy, że zwierzę domowe jest “najlepszym przyjacielem człowieka”.

Bywa, że utrata wiernego przyjaciela, jakim jest zwierzę, może być trudniejsza niż utrata bliskiej osoby. “Bliski”, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko “blisko”. Rzadko się zdarza, aby całe życie przebiegało bez konfliktów, goryczy, rozczarowań, a może nawet zdrady. Ponadto, nasi “bliscy” nie zawsze są aż tak blisko: mają własne życie, przeżywają swoje sprawy, czegoś o nich nie wiemy, coś zatrzymują dla siebie. Ich odejście nie zawsze musi oznaczać, że całkowicie zmieni się każda chwila naszego codziennego życia.

Ze zwierzęciem domowym jest inaczej. Relacja z nami może być dla niego jedyna, nieustanna. Może być nam bezgranicznie oddany.

Jesteś wszystkim dla swojego zwierzęcia. Być może ono dla Ciebie także

Dla swojego zwierzęcia jesteś wszystkim. Ono jest całe Twoje. Zawsze jest i nigdy Cię nie opuszcza. Nie idzie rano do pracy, nigdzie nie wyjeżdża. I co ważniejsze, nie osądza Cię, ale wspiera bezwarunkowo. Zawsze możesz na nie liczyć. Niestety, większość zwierząt żyje krócej niż ludzie. Pies żyje tylko około 10-13 lat, kot około 15. To oznacza, że przyjaciele zwierząt w ciągu swojego życia będą musieli kilka razy przeżyć śmierć swoich pupili. Jak sobie z tym poradzić?

Pomoc dzieciom, które straciły swoje zwierzę

Roxanne Hawn, autorka książki pt./Surviving the Loss of Your Canine Soul Mate, podaje wspaniałe wskazówki, jak pomóc dzieciom przeżyć stratę swojego zwierzątka. Chodzi o to, aby stworzyć coś w rodzaju ceremonii pozwalającej przyjąć do wiadomości tę śmierć.

Każdy członek rodziny może napisać na kartkach dobre wspomnienia o tym zwierzęciu i umieścić kartki w koszyku. A koszyk postawić w miejscu, do którego dostęp mają wszyscy domownicy, np. na stole w salonie.

Kiedy ktoś czuje się smutny z powodu braku ukochanego zwierzątka, może wziąć jedną z kartek i przeczytać wspomnienie, aby choć na chwilę przeżyć ponownie szczęśliwą historię. Mło-dsze dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać, mogą coś narysować.

Zaleca także, aby pozwolić dzieciom zachować jakąś pamiątkę po zwierzaku, np. obrożę albo jedną z jego ulubionych zabawek. To istotne zwłaszcza w pierwszych dniach po śmierci zwierzęcia.

Osobom starszym wcale nie jest łatwiej

Osobom starszym wcale nie jest łatwiej. Wręcz przeciwnie. Psycholog Lisa Frankel tłumaczy to następująco: Utrata domowego zwierzęcia jest dla osób starszych niezwykle trudnym doświadczeniem. Gorszym niż zwykła żałoba. Osoby starsze doświadczyły już wielu strat: przyjaciół, rodziny, kolegów, a także stopniowego zanikania więzi społecznych, kontaktu fizycznego, nadziei7.

Ich zwierzę stanowi dla nich powód do życia, powód do wychodzenia z domu i spotykania się z ludźmi. Niekiedy jest ich jedynym towarzyszem. Jeśli umrze, one tracą wówczas wszystko jednocześnie.

Co gorsze, pogrążeni w rozpaczy starsi ludzie mogą czuć się zawstydzeni i winni. To uczucie może być związane z okolicznościami śmierci zwierzęcia (np. mogło ono wpaść pod samochód z powodu chwili nieuwagi albo zostało uśpione). Może także wynikać z poczucia, że nie wypada się smucić, ponieważ chodzi “tylko” o zwierzę. Jednak w takich chwilach trzeba być wobec siebie wyrozumiałym.

Trzeba sobie uświadomić, że chodzi o bardzo poważną stratę i że może być konieczne dołączenie do grupy wsparcia lub pomoc psychologa. Warto poczytać książki o żałobie, jak gdyby ta żałoba dotyczyła utraty ukochanej osoby. Ponieważ nikt nie ma prawa oceniać, czy dana żałoba jest trudna czy nie. Tylko Ty możesz odczuwać prawdziwy ból, a także ewentualną potrzebę pomocy. Czy trzeba adoptować kolejne zwierzę?

Nigdy nie znajdziesz takiego zwierzęcia jak to, które straciłeś. Może się wydawać, że zaadoptowanie innego będzie wyrazem nielojalności i braku miłości. Ale to nieprawda.

Zwierzęta wzbogacają Twoje życie, a Ty wzbogacasz ich życie. Jeśli pozwolisz sobie pokochać inne zwierzę, korzyści mogą być olbrzymie zarówno dla Ciebie, jak i dla zwierzęcia.