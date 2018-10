Powiedz to świadomie

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Na świecie tyle jest słów, tyle mówiących ludzi – czasem nawet jednocześnie. Mamy tego wręcz za dużo. Niektóre wypowiedzi niewiele wnoszą do życia innych i samej mówiącej osoby, inne zaś wnoszą, ale negatywną energię, w jaką wyposaża je gniew, nienawiść, rozgoryczenie, a nawet sarkazm mówiących. Oczywiście jest też mnóstwo dobrych, albo potrzebnych choćby i niedobrych, wypowiedzi. Chcę wierzyć, że jest ich – mimo zgoła innego wrażenia – najwięcej. Wydawać by się zatem mogło, że dziś wszyscy wyrażają głośno swoje myśli, artykułują potrzeby, formułują opinie… Otóż takie wrażenie dalekie jest od prawdy. Po pierwsze, jest bardzo dużo ludzi, którzy niemal w ogóle się nie wypowiadają, z różnych powodów, także dlatego, iż przytłacza ich nieco ten szum świata. Po drugie, sporo jest ludzi, którzy owszem, wypowiadają się na różne tematy (w kwestiach społecznych czy politycznych na przykład, albo opiniują zachowania powszechnie bądź środowiskowo znanych osób) z wyjątkiem tych, które dotyczą ich samych, ich żywotnych interesów i potrzeb. Wszędzie możemy zobaczyć aktywnych towarzysko “gadaczy”, którzy milkną w czterech ścianach prywatnego życia. Nie potrafią powiedzieć co czują, nie są w stanie odpowiedzieć adekwatnie na wyrażane przez innych uczucia, albo nie mówią czego pragną, na czym im zależy i co jest dla nich ważne; bardzo często nie dzielą się swoim życiem z bliskimi, a na zadawane pytanie “co słychać” odpowiadają – “nic”. Owszem, pokrzykują czasem, szepczą coś pod nosem, ale to według mnie nie jest mówienie.

Co w takim razie według mnie znaczy powiedzieć coś? Powiedzieć coś to wyrazić – świadomie, zrozumiale, adekwatnie do przekazywanej treści i tak, aby inni to usłyszeli – nasze spostrzeżenia, zdania, myśli czy opinię powstałe na zasadzie własnej inwencji albo w odpowiedzi na działania (także na słowa) innych. Mówienie musi być świadome i celowe, przy czym kierować je należy do innych. Dobrze byłoby gdybyśmy mówiąc znali odpowiedź na dwa istotne pytania: “Dlaczego to mówię?” “Po co to mówię?”

Odpowiedź na pierwsze pytanie dotyczy niejako przeszłości tego, co się stało, impulsu, który skłonił nas do wypowiedzi czy też jakiejś przyczyny psychicznej. Odpowiedzi mogą być różne: “bo mnie wkurzył”, “bo mnie to poruszyło”, “bo uważam, że należy o tym mówić”, “bo ktoś musiał mu odpowiedzieć”, “bo miałem czas”, “bo (też) tak my-ślę”, “bo to jest ważne”, “bo akurat coś o tym wiem”, “bo mam coś, czym, uważam, warto się podzielić.” Odpowiedź na drugie pytanie odnosi się raczej do przyszłości czy teraźniejszości – ale również będącej następstwem naszej wypowiedzi. Chodzi o to co chcemy uzyskać w związku z tą wypowiedzią. Tutaj przykładowe odpowiedzi to: “Chcę mu pomóc i poczuć się lepiej”, “Chcę zainspirować innych.”, “Chcę sobie ulżyć, zredukować siedzące we mnie napięcie,” “Chcę mu dołożyć,” “Chcę dać innym do zrozumienia, że jestem z nimi, myślę podobnie”, “Chcę zaznaczyć, że nie mam z tym nic wspólnego”, “Chcę zaistnieć”, “Chcę się popisać,” “Chcę mieć zabawę, obserwować obraz własnych manipulacji” i tak dalej.

Oba powody wypowiadania się są często poza naszą świadomością. Zwłaszcza wtedy, kiedy kierują nimi niekoniecznie dobre emocje, a i cel, jaki chcemy osiągnąć, nie jest chlubny. Dlatego ważne jest, by zdać sobie z tego sprawę, odpowiadając szczerze na te pytania. Może się zdarzyć – mnie zdarza się to często – że zrezygnujemy z jakiejś wypowiedzi, albo ją nieco przeredagujemy.

Nasz proces myślowy w skrócie i uproszczeniu może wyglądać tak. Rozmowa kilku kobiet na temat mężczyzn. Tamara, zanim wypowie zdanie, w którym jest jedno wulgarne słowo i dwie inwektywy, pyta siebie: Dlaczego to mówię? Bo jestem wściekła na Wojtka za jego wczorajsze zachowanie, a on w końcu facet. No i nie tylko za wczorajsze. Mam do siebie pretensje, że nie zareagowałam właściwie. I te dwa pączki też niepotrzebnie zjadłam.

Po co to mówię? Wierzę, że jak to powiem, jak się dołożę do tej krytyki męskiego rodu i jeszcze tak ostro, to będzie mi lżej. Wyrzucę to z siebie. Zasługują zresztą na to. Wszyscy są tacy sami.

I dalej – Czy rzeczywiście wszyscy są tacy sami? Co to zmieni? Czy naprawdę będzie mi lepiej? Nie. Lepiej to by mi było gdyby on się inaczej zachowywał. Trzeba powiedzieć to jemu. I żebym nie objadała się bez sensu tymi słodyczami.

I taka sytuacja: Na zebraniu w firmie Wojtek ma już na końcu języka sarkastyczną ocenę rozwiązania zaproponowanego przez Jurka. Jednak pyta siebie: Dlaczego chcę to powiedzieć? Bo to taki pupilek losu, niech sobie nie myśli, że jest najlepszy. Licho mnie bierze, że mu wszystko wychodzi, a mnie jakoś tak nie idzie. Ja mu chyba zazdroszczę. I w domu też jakoś kiepsko, ten mój wczorajszy wybuch był bez sensu, Tamara się nie odzywa.

Po co to mówię?

Ulżę sobie. I co mi to da? Czy to zmieni moją sytuację? Przynajmniej na chwilę zabłysnę. To w końcu inteligentna uwaga, a że mocno złośliwa? Ktoś go musi przywołać do porządku… Tylko że on się właściwie dobrze zachowuje. Nie, to mi nic nie da. Muszę pogadać z Tamarą. I może… co tu dużo gadać zamiast zazdrościć, wziąć się jakoś inaczej do roboty…

Ponadto możemy poznać swoje prawdziwe motywy i przekierować swoją aktywność w zupełnie innym kierunku, jak Wojtek – z zazdrości na pracę. A jeśli zdecydujemy się jednak coś powiedzieć to będzie to akt świadomy, czasem odważny, zgodny z naszą prawdziwą potrzebą.