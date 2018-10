Papryka – idealny fit produkt na jesień, lepszy od cytryny

Już w jednej papryce znajduje się całe nasze dzienne zapotrzebowanie na wit. C – mówi PAP Life Laura Osęka. Psychodietetyk nie poleca herbaty z cytryną, którą tak chętnie się ogrzewamy, ale właśnie paprykę jako produkt wspomagający budowanie naszej odporności.

PAP Life: Papryka ma ponoć więcej witaminy C niż cytryna – czy to prawda?

Laura Osęka: Tak. Już w jednej papryce znajduje się całe nasze dzienne zapotrzebowanie na wit. C – a nawet więcej, w zależności od wielkości warzywa. To dobre źródło wzmocnienia odporności – zwłaszcza, że witaminy z warzyw i z owoców są naturalne, a więc lepsze niż te, które przyjmujemy w kapsułkach.

PAP Life: Papryka to nie tylko witamina C. Dlaczego jeszcze warto ją jeść?

L.O.: Papryka to jest taki fit produkt, którego możemy się dużo najeść. Ma trochę błonnika i będzie nam służyła przy odchudzaniu, np. ostra będzie przyspieszała metabolizm. Oczywiście to nie jest tak, że jak najemy się papryki to od razu zrzucimy 10 kg. Natomiast, jeżeli warzywo to jest składnikiem zróżnicowanej diety, to rzeczywiście będzie wspomagać odchudzanie.

PAP Life: Przy czym jeszcze może pomóc nam papryka?

L.O.: Ostra papryka świetnie sprawdzi się przy leczeniu migren, nie tylko kaca. Wspomoże nas też przy leczeniu bólów kostno-stawowych, czyli przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, a nawet niestrawności. Jednak tu mała uwaga, bowiem skóra papryki u niektórych osób może powodować rewelacje żołądkowe – wówczas lepiej obrać paprykę ze skórki, co najłatwiej zrobić wcześniej ją piekąc.

PAP Life: Paprykę lepiej spożywać na surowo czy przetworzoną?

L.O.: Lżej strawna jest oczywiście ta pieczona czy gotowana. Natomiast pamiętajmy, że w wysokich temperaturach giną witaminy – czym dłuższa obróbka termiczna, tym mniej witamin, mniej wartości odżywczych. Natomiast, jeśli mielibyśmy nie jeść papryki w ogóle, a jeść pieczoną, to wybierzmy tę drugą opcję.

PAP Life: Czy kolor papryki ma znaczenie, jeśli chodzi o jej wartości?

L.O.: Tak, bo czerwona jest najbardziej dojrzała, a czym intensywniejszy jest jej kolor, tym zawiera więcej wit. A i E. Natomiast diabetykom polecana jest papryka zielona, bo zawiera najmniej cukrów prostych.

PAP Life: Podsumowując – papryka to idealne warzywo na jesień, jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie i wzmocnić odporność?

L.O.: Tak – zwłaszcza że możemy podawać ją właściwie we wszystkich możliwych formach. Też przez wzgląd na zawartość wit. C, która znana jest jako ta poprawiająca naszą odporność. Oczywiście nie chodzi o to, żeby najeść się papryki jak już się pochorujemy – wówczas od razu nie wyzdrowiejemy, to tak nie działa. Natomiast włączenie papryki do diety pomoże nam w budowaniu odporności. Wit. C rozpuszcza się w wodzie – łatwo więc ją wydalamy i trudno ją przedawkować.

PAP Life: Czyli jesienią warto sięgać nie tylko po herbatę z cytryną, ale i paprykę?

L.O.: Jak wciśniemy cytrynę do gorącej wody to i tak prawie wszystko w niej zabijemy. Natomiast jak będziemy pić ciepłe napary – chociażby jakąś zimową herbatę z goździkami czy z malinami – i będziemy to zagryzać papryką będzie nam dużo lepiej.