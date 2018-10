Nieruchomości a sprawy rozwodowe

Wiele rodzin w Kanadzie, które myślą o rozwodzie czy rozejściu się z obecnym partnerem, nie jest do końca dobrze poinformowanych w jaki sposób tutejsze prawo definiuje rozdział majątku odnośnie posiadanej nieruchomości, oczywiście włączając w to nie tylko podstawową, zamieszkiwaną nieruchomość, ale też pozostałe: jak domki letniskowe czy nieruchomości na wynajem. Z definicji prawa, podstawowa nieruchomość, którą zamieszkujemy, jest nazywana “matrimonial home”.

Jeśli jedna ze stron postanawia się wyprowadzić z tego domu, wprowadzając się do innego miejsca, największym pytaniem w tym momencie pozostaje kwestia czy oraz w jaki sposób wyprowadzka może wpłynąć na podział nieruchomości. Otóż według prawa wszystko zależy od tego, czy separacja jest tylko chwilowa czy na stale.

Przeważnie sprawa sądowa odnośnie przeprowadzenia tzw. separacji nie wpływa na podział nieruchomości. Wynika to z faktu, że prawa oraz obowiązki odnoszące się do podziału nieruchomości spowodowane są nie tylko samym byciem w związku, lecz dopiero po przeprowadzeniu całkowitej separacji związku.

A więc całkowita separacja związku dotyka poszczególnych praw do nieruchomości. Otóż dla oficjalnego związku małżeńskiego, które doprowadza do rozwodu, obowiązuje Prawo Rodzinne (tzw. Family Law Act). Prawo to określa w sposób wyraźny sprawy finansowe. A więc według tego prawa, jeśli dochodzi do rozwodu, zarówno nieruchomość, jak i wszystkie inne dobra osiągnięte podczas trwania małżeństwa mają zostać podzielone w sposób równy pomiędzy obu małżonków. Ponadto, jeśli jedna ze stron już się wyprowadziła, w dalszym ciągu ma prawo do połowy wzrostu wartości nieruchomości, mimo że w tym czasie osoba ta mieszkała gdzie indziej. Osoby rozchodzące się mogą zatrzymać swój początkowy wkład wartości sprzed małżeństwa, lecz jakikolwiek wzrost tej wartości podczas trwania małżeństwa jest już dzielony po równo pomiędzy rozchodzące się strony.

Sprawa wygląda już inaczej jeśli chodzi o związki niemałżeńskie (tzw. common-law partners). W prowincji Ontario, jeśli dochodzi do stałej separacji pomiędzy partnerami, wcale nie ma automatycznego równego podziału majątku. Zazwyczaj każdy z partnerów związku zatrzymuje te nieruchomości, które ma na własność pod swoim nazwiskiem na tytule w księdze wieczystej, a dzielona jest tylko ta nieruchomość, która jest posiadana wspólnie, zgodnie z zapisem w księdze wieczystej. Jeśli nieruchomość była w ich posiadaniu jako wspólna, wtedy każda ze stron ma prawo do połowy. Natomiast jeśli jeden z partnerów był na tytule, druga połowa wcale nie ma automatycznego prawa do części tej nieruchomości.

Aby mieć jakiekolwiek prawo do nieruchomości posiadanej przez byłego partnera, osoba która nie jest na tytule musi udowodnić swój wkład w daną nieruchomość, zarówno w kupno, jak i dalszą spłatę pożyczki hipotecznej, jak też dokonane renowacje, które wpłynęły na wzrost wartości nieruchomości.

Nie ma żadnego wpływu na podział nieruchomości wcześniejsze wyprowadzenie się jednego z partnerów, lecz oczywiście ma to ogromny wpływ na budżet całej rodziny. Jeśli mają na tyle szczęścia, że wyprowadzająca się osoba nie ponosi dodatkowych kosztów zamieszkania w innym domu, płacenie na dwa osobne domostwa może okazać się kosztowne. W tym momencie obie strony muszą dojść do porozumienia co do pokrywania kosztów utrzymania zarówno podstawowej nieruchomości, jak i drugiej, tej wynajmowanej.

Przeważnie zaleca się podtrzymanie tego samego udziału w kosztach utrzymania podstawowej rezydencji, jak to było przed separacją. Jest to bardzo ważne w przypadku gdy strony posiadają dzieci. Powinno się również posiadać plan co do dalszego utrzymania lub sprzedaży nieruchomości, a także odnowy pożyczki hipotecznej. Wszystkie koszty powinny być omówione oraz ustalone, aż do czasu ostatecznego rozwiązania węzła małżeńskiego.

Przeważnie wszyscy agenci sprzedaży nieruchomości w takich momentach powinni konsultować swoje poczynania z zatrudnionymi w tych sprawach prawnikami, reprezentującymi obie strony. Prawa obu stron powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Mając doświadczenie w podobnych kwestiach, proszę osoby zainteresowane o kontakt bezpośredni. Wcześniejsze omówienie wszystkich kwestii na pewno pomoże w uniknięciu nieporozumień oraz oszczędzi niepotrzebnego zdenerwowania.

