Martwy byk (19)

Całą długą ścianę pokoju dziennego zajmowały czerwone, miękkie kanapy z mnóstwem wielkich poduch. Zaproszony gestem dłoni padłem w te miękkości rozglądając się po okropnym bałaganie panującym w tym eleganckim wnętrzu.

– Tsunami w Nowym Jorku? – Zapytałem i zaraz tego pożałowałem. Julia stała przede mną w pokornej postawie skrzywdzonej dziewczynki, z nieuczesanymi włosami sterczącymi na wszystkie strony, z rozmazanym makijażem.

Wszystko to kontrastowało z piękną, długą suknią koloru złota, opinającą tak doskonale jej zgrabną sylwetkę, że wydawała się, jakby była naga. Nie – jeszcze bardziej niż naga. Po prostu perwersyjny wygląd tej kobiety przyprawił mnie o wewnętrzne drżenie. Nie mogłem go opanować, toteż siedziałem bez ruchu patrząc baranim wzrokiem w jej rozmazane oczy i czekałem, aż moje ciało się uspokoi. Długo musiałem czekać.

Tymczasem Julia chodziła nerwowo od ściany, na której wisiał obraz przedstawiający nadnaturalnej wielkości dziecko – bladolicą i piegowatą rudowłosą dziewczynkę ubraną w krótką rozkloszowaną sukienkę w kolorze czerwonych maków, do drugiej ściany.

Na całej długości i wysokości wypełniał ją regał z czarnego drewna, ziejący pustymi półkami, z których ktoś powyrzucał liczne książki rozmaitych gabarytów. Chodziła jak lunatyczka, potykając się o to wszystko: o tomy, sterty dokumentów i zdjęć, kłęby odzieży damskiej, pootwierane tekturowe pudła oraz szuflady powyciągane z solidnego, czarnego biurka.

Wreszcie zniknęła. Dopiero wtedy opuściło mnie to dziwne drżenie. Wróciła uczesana, w luźnej bluzce i krótkiej spódnicy dżinsowej, z gołymi nogami, bez makijażu, z lekko opuchniętą twarzą, ciągle piękną. Wręczyła mi szklankę wody, sama ze swoją siadła naprzeciwko mnie po turecku na posadzce i uśmiechnęła się, przysiągłbym, że przez łzy.

– Dobrze jest mieć kogoś, nawet tak niedobrego, jak ty – powiedziała głosem wskazującym na powrót do równowagi.

– Nie mówiłem, nie deklarowałem nigdy, że jestem dobry. Ale powiem tak: bywam niezły – dopasowywałem się do półżartobliwej tonacji rozmowy. A potem:

– Powiesz mi kiedyś, co tu się wydarzyło? – Bo dla mnie wygląda jak skutki kłótni kochanków lub powrót taty po tygodniowej imprezie. Albo…

– Zostaw te nędzne żarty – przerwała mi poważnym głosem. – Nie widać, że ktoś mi się włamał do domu? – Była już całkowicie opanowana, jej twarz nabrała zdecydowanych, ostrych rysów.

Jakoś udało mi się wygrzebać z kanapy. Udałem się w długą drogę do drzwi wejściowych, żeby przyjrzeć się zamkowi. Była to kombinacja zamka elektronicznego z tradycyjnym. Od strony wewnętrznej nie dostrzegłem żadnych śladów ingerencji. Wyszedłem na korytarz. Wygląd zamka – u góry guziczki ułożone w regularną rozetę z cyferkami od jeden do sześciu, na dole dziurka na średniej wielkości klucz. Po środku nazwa firmy: Kwikset Smart Key.

Firmę znałem, taki sam zamek tkwił w drzwiach do mego apartamentu w Mississaudze. Bardzo solidna firma z tradycjami. Znowu – nie dostrzegłem żadnych śladów włamania. Jasne, żaden ze mnie specjalista od zamków. Zanim pospieszyłem podzielić się moim odkryciem z Julią, zdążyłem dostrzec w głębi korytarza maleńką jak figurka z porcelany postać w kimonie, która widząc, że ją widzę, złożyła ręce jak do modlitwy i w trakcie wykonywania skłonu w moim kierunku wycofała się do swojego apartamentu.

– Nic, żadnych śladów włamania – oznajmiłem po powrocie.

– Wiem o tym – głos Julii wskazywał na rezygnację. Też sprawdzałam. Nie mam pojęcia co się mogło zdarzyć, przecież zawsze zamykam i na klucz i na szyfr.

– Czy oprócz ciebie ma ktoś klucze lub zna kombinację?

– Wystrzeliłem niepotrzebnie, całkowicie bez prochu.

– Co to jest za pytanie? – zapytała rozsądnie, lekko nadąsana. Przecież powinieneś już wiedzieć coś o mnie. Choćby to, że jestem samotną kobietą. A zapasowy klucz wisi tam, nad kominkiem – wskazała mi brodą kierunek. – Drugi klucz nosił zawsze przy sobie mój nieboszczyk mąż…

– Czyli Martwy Byk? – zapytałem nieśmiało, gdyż naraz przypomniałem sobie pseudonim jej męża, o którym mnie sama kiedyś poinformowała.

– Właśnie – Martwy. Bardzo martwy. Zaginął w płomieniach i nikt nie może mieć dostępu do jego egzemplarza klucza… że nie wspomnę już o kombinacji szyfru…

– Dziwne, dziwne – szepnąłem. Przypomnij sobie, może dawałaś komuś klucz, jakiejś bliskiej przyjaciółce, albo… przyjacielowi?

– Odczep się – zbyła mnie wzruszeniem ramion. Nie spoufalam się z nikim aż tak, żeby wręczać klucz do mieszkania…

– Skoro tak mówisz… – zmarszczyłem czoło.

– Pozostają jedynie duchy… – niby zażartowała, a mnie od tego żartu przeleciał dreszcz po plecach. – Chyba słyszałeś o duchach włóczących się po korytarzach Dakoty? John Lennon spotkał zjawę – płaczącą kobietę tuż przed śmiercią, a spostrzeżeniem podzielił się z Yoko. Wszyscy o tym się dowiedzieli. Zresztą ona, czyli Yoko Ono, sama widziała ducha Johna siedzącego przy ich białym fortepianie, grającego Imagine. Miał wtedy wypowiedzieć uspokajające słowa, żeby nie bała się, że on wciąż z nią jest.

– Lennon lubił się napić i przyćpać… a Yoko? Ona nie takie numery opowiadała dla rozgłosu…

– Nieprawda… Przed śmiercią John od dłuższego czasu był czysty od alkoholu i narkotyków. Inaczej nie nagrałby kapitalnej płyty… a Yoko… – No dobra, tu nie o to chodzi. – przerwałem, gdyż co innego miałem w głowie. – Możesz mi powiedzieć, dlaczego nie przyszłaś na naszą randkę?

– Przepraszam. Z tego wszystkiego zapomniałam, że powinnam cię przeprosić… Nie uwierzysz. Żeby z dnia na dzień złapać stolik w Gallangher’s trzeba cudu, albo znajomości. W tym przypadku zadziałało to drugie. To jest knajpa tytanów giełdowych, a mój mąż ostatnio kręcił się w tym biznesie. Wszyscy mnie tam znają. Nie miałam więc problemu. Wyszłam z domu jakieś dwie godziny wcześniej, żeby zrobić paznokcie. Dla ciebie – dodała z wyrzutem jakby.

– Dziękuję – zbyłem jednym słowem jej poświęcenie. – Ale nie musiałaś – dołożyłem. – Wiem, co musi, a czego nie musi elegancka kobieta – znowu wpadła w dyktatorską manierę, jaką już u niej zauważyłem kilkakrotnie. Lubiła rządzić – pomyślałem.

– Potem wzięłam taksówkę, a kiedy już byłam blisko naszej knajpy, zadzwoniła sąsiadka z informacją, że chyba wychodząc zapomniałam zamknąć drzwi apartamentu.

– Taka mała Chinka – nie mogłem się opanować.

– Skąd wiesz? – Wyraziła zaskoczenie.

– Mignęła mi się na korytarzu, taka mała jak chińska figurka z porcelany…

– No to jasne – uspokoiła się wyraźnie. – I co miałam zrobić? – Powróciła do opowieści. – Zawróciłam taxi i przyjechałam do domu. Rzeczywiście, drzwi były uchylone. Reszty nie muszę opowiadać, bo nie jesteś burakiem z wiochy tylko inteligentnym, w każdym razie – na oko dobrze kumającym facetem, mylę się? – Może tak, może nie… Drzwi – drzwiami, ale ktoś zrobił ci straszliwy bałagan… Masz teraz nie jedną, a dwie zagadki, którymi powinnaś podzielić się z policją. Po pierwsze: kto? – po drugie – dlaczego, czyli po co?

Podciągnęła się na rękach, kilkoma ruchami podczołgała bliżej mnie, aż jej twarz znalazła się na wysokości moich kolan. Popatrzyła mi uważnie w oczy i po namyśle siadła przy mnie na kanapie.

Wyglądała jak uparta dziewczynka, która za nic w świecie nie zmieni swojego zdania, nawet wtedy, gdy nie ma racji – a zwłaszcza wtedy.

– Nie mam najmniejszego zamiaru dzielić się czymkolwiek z kimkolwiek. Na szczęście nic nie zginęło, zdążyłam sprawdzić. Teraz, o rany! Teraz powinnam to wszystko poukładać, ale mi się nie chce. Chyba że mi pomożesz?

Spojrzała w moje oczy uwodzicielsko. – Opadłam z sił. Poza tym… nie wiem, jak ci to powiedzieć… boję się – szepnęła, przysuwając się do mnie tak, że jej ręka dotknęła mojej, głowę opadła na moje ramię. Nagle ogarnęła mnie fala gorąca. Zdążyłem jej odszepnąć:

– Nie bój się… A zaraz potem…

Przeczekałem pierwszą falę uderzeniową. Zaraz miało się okazać, jak dobrze zrobiłem, oddając jej inicjatywę. Opuściła rękę i zaczęła manewry. Powoli, z rozmysłem masowała mnie po udzie nie docierając wszakże do miejsca, gdzie byłem już naprężony i gotowy. Gdzież tam, przez kilkanaście minut nie robiła nic innego, tylko masowała mnie wszędzie, tylko nie tam.

Z ciekawości i trochę z nudów wsunąłem dłoń pod krótką spódniczkę. Nie miała na sobie majtek. Wtedy i jej dłoń zrobiła się odważniejsza. Próbowałem pójść za ciosem, ale tu napotkałem na stanowczy opór. Zaniechałem więc, chociaż kosztowało mnie to wiele. Cóż. Można i tak – stwierdziłem w myślach, zły jak diabli. I tak masowaliśmy się nawzajem cholera wie jak długo, aż osiągnęliśmy jednocześnie to, czego każde z nas z osobna oczekiwało.

– Było bosko, nie ma czego żałować – pomyślałem z satysfakcją zapadając w sen, zagrzebany w miękkich poduchach sofy.

*

Chciałem się obudzić, lecz w żaden sposób nie potrafiłem tego dokonać. Sen był mało wybredny, powiedziałbym. Ale moc swoją posiadał. Cały zdrętwiałem. Jak to zwykle bywa we śnie, w którym zobaczy się ducha. Ja widziałem, nie chciałem dłużej go oglądać, ale z powodu odrętwienia nie mogłem niczego w tym śnie wykombinować, więc patrzyłem jak urzeczony w przystojną twarz gangstera z WTC, a że nie mogłem się poruszyć, wiedząc w tym śnie, że to tylko sen – i że aż ten sen – że znowu mi się śni, a ja nie wiem dlaczego – pomyślałem: no dobrze, wszystko mi zdrętwiało, ponieważ boję się w tym śnie zabitego w ataku terrorystycznym człowieka z walizeczką, prawdopodobnie gangstera. Ale dlaczego się go boję?

Czy zrobiłem mu coś złego? Przecież go nie okradłem, co to to nie. Zabrałem zegarek i walizkę człowieka, który już był zabity, czyli był nieżywy! A więc oczy to chyba mogę otworzyć, prawda? Jak otworzę oczy, zniknie ten koszmarny Clooney…

W tym śnie tak intensywnie pomyślałem o fortelu z otwarciem oczu, że w końcu mi się ta sztuczka udała. Otworzyłem szeroko oczy i natychmiast je z całej siły zamknąłem. Zobaczyłem bowiem coś gorszego. Teraz to nawet mózg mi zdrętwiał. Już nie spałem. Tylko leżałem z zamkniętymi oczami czekając, aż minie odrętwienie całego ciała. Jedna myśl w głowie: uciekaj! Odrętwienie jak na złość wprawdzie schodziło, ale schodziło bardzo powoli. A kiedy całkowicie zeszło ze wszystkich mięśni, jeszcze nie otwierając oczu domyśliłem się, dlaczego byłem tak bardzo obolały. Powoli wracała pamięć przebiegu minionego wieczoru. Kanapa, Julia i ja, oboje w opakowaniach.

Otóż nie leżałem już na kanapie, tak jak pamiętałem przed zaśnięciem. Leżałem z powykręcanymi członkami na cementowych płytkach posadzki w romby we wzór w 3D, a właściwie to nie, ja leżałem powykręcany na tym całym bałaganie, jaki zastałem po wejściu do mieszkania Julii. Na łachach, szufladach, pudłach i książkach. Musiałem spaść z tej kanapy. Zamiotłem rękoma wiatraka szukając Julii, lecz nie potwierdziłem istnienia kobiety w zasięgu moich ramion.

Zerwałem się na równe nogi i dałem susa w kierunku drzwi. Przekręciłem klucz w zamku Kwikset Smart Key, pobiegłem szerokim korytarzem, wypadłem na równie szeroką klatkę schodową, nie wiedzieć kiedy pokonałem cztery piętra schodami i w mgnieniu oka znalazłem się na szarej, zimnej ulicy. Przefrunąłem na jej drugą stronę do Central Parku i zziajany padłem na pierwszą z brzegu ławkę, ciężko dysząc. Patrzyłem nieprzytomnym wzrokiem na okrągłą, kamienną mozaikę z jednym jedynym ułożonym na niej centralnie słowem: IMAGINE.

Jakże na czasie! Patrzyłem, lecz nie myślałem o tym, na co patrzę, nie mając wtedy świadomości, że znalazłem się przypadkowo na słynnych Strawberry Fields, w miejscu, o którym wiedziałem tyle, że jest świętym dla fanów Johna Lennona, a ja jego fanem byłem zawsze, od początku istnienia The Beatles. I jestem nim do dziś… Ale teraz nie to było mi w głowie, jedynie starałem sobie wyobrazić, wmówić sobie, że to, co ujrzałem w salonie u Julii, było przewidzeniem. IMAGINE.

Chciałem, żeby to był wytwór mojej wyobraźni, tak, jak były nim powtarzające się sny z jednym człowiekiem w roli głównej. Niestety. Obrazek, jaki ujrzałem po otwarciu oczu, wybudzony ze snu i odrętwienia był faktem namacalnym i rzeczywistym. Wystające z uwierającego mnie w ucho tekturowego pudła zdjęcie, przedstawiało Julię w ramionach przystojnego gangstera z WTC. Ogród pełen kwiatów, ludzie w wieczorowych strojach w tle. Oni na pierwszym planie, we dwoje: ona w białej sukni, on w czarnym smokingu, patrzący sobie w oczy…

Zdjęcie ślubne, po prostu.

Koniec

Części I