Jeszcze o problemach z eTA

Pytania odnośnie eTA – elektronicznego dokumentu do podróży do Kanady – zadają mi Państwo praktycznie codziennie. Niby tak proste podanie o autoryzację pozwalającą na wejśćie do samolotu lecącego do Kanady, a jednak wiele osób ma kłopoty z otrzymaniem jej.

Ponieważ każdy przypadek jest inny, ciężko jest wyjaśnić wszystkie przyczyny, dla których można otrzymać odmowę. Dlatego będę się starała wyjaśniać powody na podstawie konkretnych przypadków, z którymi się do mnie Państwo zwracają. Warto zajrzeć do poprzednich i następnych numerów Gazety i moich artykułów. Można też do mnie pisać i dzwonić.

Pytanie: Sam wypełniłem bez żadnego problemu kwestionariusz na stronie rządu Kanady i otrzymałem eTA – po kilku minutach przyszedł e-mail z potwierdzeniem i numerem mojej eTA. Była ważna na 4 lata, ponieważ mój paszport na tyle jest ważny. Kupiłem więc bilet do Kanady i w dniu odlotu przyjechałem na lotnisko. Proszę sobie wyobrazić moje zdumienie i wręcz szok jak dowiedziałem się, że moja eTA jest anulowana! Nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia, nie przedstawiono mi żadnych powodów, dla których tak się stało – po prostu nie wpuszczono mnie do samolotu i odesłano z lotniska w kwitkiem! Uważam, że jest to skandal. Jestem gotowy walczyć o moje dobre imię, ale nie wiem od czego zacząć, gdzie się udać? Czy takie przypadki zdarzają się często? Czy mój jest ewenementem? I co z tym można zrobić?

Odpowiedź: Na pewno odmowy eTA nie są odosobnionymi przypadkami, ponieważ nie każdy starający się o nią spełnia warunki narzucone przez rząd Kanady. Jestem przekonana, że odmów jest wiele, ponieważ starający się, zwłaszcza ci, którzy wypełniają kwestionariusz sami, często nie wiedzą jakie warunki powinni spełniać.

Problemy mogą mieć osoby z rekordem kryminalnym, oraz tacy, którzy mają “historię” w Kanadzie – tę “nieciekawą” historię, jak na przykład wydalenie z Kanady. Ale nie tylko uprzednia deportacja czy wydalenie, nawet to nieprzymusowe, może spowodować niekwalifikowanie się na wydanie eTA.

Powodów może być wiele. Również, ponieważ decyzję o eTA wydaje… komputer, czasami taka automatycznie wydana decyzja pozytywna może być decyzją błędną. Komputer jest omylny, ludzie są omylni – błędy mogą się zdarzyć. Nie można na pewno stwierdzić co się stało w przypadku opisanym powyżej, dopóki nie postara się o notatki (tzw. rekordy) z wewnętrznego systemu kanadyjskiego Immigration. Tylko one mogą przybliżyć co naprawdę się stało, co spowodowało, że uprzednio wydana eTA została anulowana. Również dokładna analiza konkretnej sytuacji może pomóc w zrozumieniu, co się stało i dlaczego.

Pytanie: Czy każdy, kto kiedyś był karany, nie ma szansy otrzymać eTA i przyjechać do Kanady?

Odpowiedź: To pytanie jest tak trudne do odpowiedzenia, że nie wiem, od czego zacząć wyjaśnienia. Przede wszysstkim nie radzę samemu się zabierać za załatwianie, a na pewno nie kupować biletu lotniczego zanim będzie się posiadać eTA.

Aby odpowiedzieć na pytanie, trzeba każdy przypadek przeanalizować indywidualnie. Co to znaczy “przeanalizować”? Zobaczyć wszystkie dokumenty z sądu: oskarżenie, opis, uzasadnienie wyroku i wyrok. Może się okazać, że osoba karana w Polsce nie będzie mieć problemu z wjazdem do Kanady – jeżeli przewinienie z Polski (czy z innego kraju), nie jest np. karane w Kanadzie.

Albo jest w Kanadzie uznawane za “błahe”. Przykładem może tu być posiadanie marihuany. Do tej pory, jeżeli osoba była w Polsce karana za posiadanie do 1 grama marihuany (czyli równowartości np. 1 papierosa), to nie było to przestępstwo, które spowodowałoby niewpuszczenie do Kanady. Jak wiemy, parę dni temu przepisy się zmieniły i nawet skazanie za posiadanie większej ilości (do 30 gramów) jeżeli ta ilość jest do tzw. konsumpcji własnej, sprawia, że taka osoba będzie “wpuszczalna” do Kanady. Oczywiście wcale to nie świadczy, że na pytanie “czy kiedykolwiek byłeś aresztowany, karany, skazany” można odpowiedzieć “nie”. Wręcz przeciwnie – trzeba odpowiedzieć “tak”, przedstawić wszystkie dokumenty na ten temat i udowodnić, że w Kanadzie nie jest to przestępstwo i tak też powinien być traktowany ten “rekord” kryminalny z innego kraju.

Wcale nieproste sprawy! Radzę zasięgnąć profesjonalnej porady jeśli ktoś ma taką czy podobną sytuację i zastanawia się, czy ma szansę na przyjazd do Kanady.

