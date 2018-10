Jesienny rynek

Rynek w Toronto jeśli chodzi o nieruchomości droższe, wreszcie zaczyna nabierać tempa, już latem zanotowano zwiększającą się sprzedaż i spodziewane jest dalsze utrzymanie tej tendencji tej jesieni. Niektóre firmy zajmujące się sprzedażą przede wszystkim droższych nieruchomości stwierdziły, że tutejszy rynek wreszcie otrząsnął się z “ciemnego okresu”, spowodowanego głównie nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w zakresie pożyczek hipotecznych.

Spodziewane jest więc wzmocnienie rynku, a porównania z minionymi miesiącami tylko potwierdzają ten trend. Już widać, że ceny nieruchomości wzrastają średnio pomiędzy 3 a 4 procent. Tutejsze Zrzeszenie Toronto Real Estate Board zanotowalo nawet 5-procentowy wzrost cen jeśli chodzi o lipiec oraz sierpień.

Jako luksusowe określamy nieruchomości w cenie powyżej miliona dolarów.

Jest to i tak poniżej średniej ceny domu wolnostojacego w Toronto, która waha się w granicach million dwadzieścia cztery tysiące. Liczba tego rodzaju domów w miesiącach letnich wzrosła o 12 procent. Liczba ta mogłaby być wyższa, lecz przyhamowana jest niedostateczna podaż tych nieruchomości na rynku. Poza Toronto, w tzw. Wielkiej Podkowie, sprzedaż wzrosła o 20 procent.

W dalszym ciągu w niektórych “gorących” okolicach miasta (jak np. High Park), w dalszym ciągu widzimy przebijanie się cenowe ofert, rejestrowanych jest po kilka, nawet kilkanaście ofert na jedną nieruchomość. Rywalizacja jest jeszcze spora. Już wielu klientów żałuje, że nie kupiło domu we wczesnym okresie wiosennym, kiedy była zauważalna stagnacja rynku. Już obecnie popyt jest zauważalnie większy, a co za tym idzie, ceny rosną. Jest zauważalny trend wzrostu cen. Jest zupełnie odwrotnie niż to, czego większość się spodziewała, a spodziewano się rynku kupujących.

Oczywiście obecny rynek nie jest tak zwariowany jak to było w roku 2017. Wtedy 10 lub więcej ofert było sprawą normalną, a obecnie w większości przypadków jest tych ofert dwie albo trzy. Sytuacja ta powoduje, że ci przegrani, przy następnej ofercie będą dawać dużo więcej w celu wygrania, a to między innymi powoduje ciągły wzrost cen. Wydaje się, że nawet te domy o lepszym standarcie, te powyżej 4 milionów zaczynają sprzedawać się coraz szybciej: zanotowano 72 sprzedaże takich domów tego lata. Stanowi to o 35 procent więcej jeśli chodzi o okolice Toronto, natomiast aż o 50 procent w samym mieście. Wysoko wycenione kondominia również sprzedają się bardzo dobrze, jako że wielu kupujących przestawiło się na zupełnie inny tryb życia: sprzedaż apartamentów powyzej 1 miliona dolarów wzrosła o ponad 28 procent!

Jeśli chodzi o domy “dla początkujących”, tj. w widełkach cenowych pomiędzy 600 tysięcy a 900 tysięcy dolarów, to ich sprzedaż wzrosła o 22 procent licząc od czerwca br. Oczywiście oznacza to, że wielu kupujących przeniosło swoje poszukiwania zakupowe poza Toronto, do tzw. strefy 905, gdzie jest taniej, a poza tym podatek tzw. land transfer tax jest mniejszy o połowę.

W dalszym ciągu wszyscy podkreślają, że podaż domów jest za mała, zwłaszcza w niektórych bardziej pożądanych dzielnicach miasta. Poza tym w samym mieście nie ma już nowo budowanych domów, oprócz tych tzw. “plomb”, oczywiście z uwagi na brak miejsca.

