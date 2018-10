Coraz więcej elektronicznie

Z przyjemnością informuję, że od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Pytanie: Przyleciałem do Kanady z wizytą, nie pierwszy zresztą raz, ale po raz pierwszy leciałem innymi liniami, nie polskimi. Po raz pierwszy również w ogóle nie rozmawiałem z nikim, tylko cała odprawa odbyła się elektronicznie. Wszystko trwało parę minut stanie w kolejce było dłuższe niż odprawa. Oczywiście nie otrzymałem żadnej pieczątki w paszporcie i nie wiem, ile mogę w Kanadzie zostać?

Odpowiedź: Od ubiegłego roku Kanada zaczęła instalować tzw. kioski, gdzie większość przylatujących do Kanady podróżnych może się odprawić bez potrzeby rozmowy z urzędnikiem Canada Border Services Agency (CBSA). Tylko osoby bez biometrycznego paszportu oraz osoby małoletnie przylatujące bez opiekuna nie mogą skorzystać z tej przyśpieszonej formy odprawy. Kioski te są zainstalowane na terminalu 3 na lotnisku Pearsona dla wszystkich przylatujących, natomiast na terminalu 1 tylko dla obywateli Kanady i rezydentów (ale i tam będą one wprowadzone wkrótce podobno najpóźniej do 2019 roku).

Jak odprawić się przez taki kiosk?

1. Zeskanować swój paszport (będą instrukcje).

2. Zrobić sobie zdjęcie.

3. Odpowiedzieć na kilka pytań (wszystko po angielsku lub po francusku).

Otrzymany wydruk należy pokazać pracownikowi CBSA. Zwykle jest to koniec procedury i można iść odebrać swój bagaż. Ale nie zawsze jeżeli zajdzie taka potrzeba, przyjezdny może być skierowany na tzw. secondary examination (pisałam o tym niejednokrotnie: każdy przyjezdny może być przesłuchany, zrewidowany, bagaż może być sprawdzony, także telefon, tablet i komputer wszystko, co wwozimy do Kanady). Oczywiście nie każdemu to się przytrafia. Wracając jednak do pytania zadanego mi przez jednego z przyjezdnych do Kanady, turysty. Nie dostał on pieczątki wzjazdowej, która, jak wiemy, upoważnia do pobytu w Kanadzie przez okres do 6 miesięcy, chyba że pod pieczątką jest długopisem napisana inna data, lub osoba otrzymała dokument, który nazywa się Visitor Record – wtedy na tym dokumencie jest data, do której można pozostać w Kanadzie.