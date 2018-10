Co się dzieje z Twoim organizmem, gdy jesz pizzę, spaghetti, czipsy lub lody?

Jeśli przesadzisz z pizzą, spaghetti z serem, czipsami czy lodami, myślisz pewnie o tym, jakie negatywne efekty będzie to miało dla Twojej wagi. Ale takie “śmieciowe jedzenie”, uwielbiane szczególnie przez dzieci, nie tylko grozi otyłością – jego konsekwencje są jeszcze znacznie poważniejsze.

Metabolizm osób, które jedzą dużo makaronu z żółtym serem, słabej jakości wędlin, suszonych kiełbasek do podgryzania, majonezu i podgrzewanych w mikrofalówce dań gotowych zawierających niezdrowe tłuszcze, bardzo niekorzystnie się zmienia zaledwie po 5 dniach.

Gdy jesz posiłek obfitujący w niezdrowe tluszcze i cukier, wywołuje togwałtowny skok poziomu cukru we krwi, zwany hiperglikemią poposiłkową. W dłuższym okresie czasu może ona prowadzić do zwiększonego ryzyka zawału serca, ale również wywiera negatywne efekty niemal od razu:

• w Twoich tkankach rozwija się stan zapalny (tak jak podczas infekcji)

• Twoje naczynia krwionośne zwężają się

• Twój organizm wytworzy szkodliwe wolne rodniki

• Ciśnienie krwi może wzrosnąć powyżej normy

• Organizm wydzieli gwałtownie insulinę, która może spowodować uczucie głodu w krótkim czasie po posiłku

“Śmieciowe” jedzenie bardzo przyspiesza datę Twojej śmierci

Wyniki badań szokują. Niezdrowe odżywianie się jest głównym powodem chorób przewlekłych, które ogromnie przyspieszają datę naszej śmierci. Choroby układu krążenia, otyłość, cukrzyca, zawał serca, wylew, nowotwory – te wszystkie choroby są powiązane ze sposobem odżywiania się.

Amerykanie szacują, że niewłaściwy sposób odżywiania się jest odpowiedzialny za ok. 678.000 zgonów ich obywateli rocznie. Niemcy mówią o ok. 550 000 zgonach co roku w ich kraju. Wynika to stąd, że zwykle nie rozumiemy wystarczająco jasno powiązania między jakością naszej żywności a jakością naszego zdrowia.

Przez całe lata, a nawet dziesięciolecia nie dostarczasz swojemu organizmom potrzebnych składników, aż pewnego dnia uświadamiasz sobie, że dokuczają Ci choroby zwyrodnieniowe, takie jak zapalenie kości i stawów, osteoporoza, choroba Alzheimera, a także choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, w tym nowotwory, oraz neuropsychologiczne. Statystyki pokazują tymczasem bezprecedensowy wzrost liczby osób przewlekle chorych, w tym w populacji polskiej. Niezdrowe odżywianie się jest przyczyną śmierci setek tysięcy Polaków rocznie! W roku 2010 aż 89% wszystkich zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami przewlekłymi. Ryzyko, że Ty i członkowie Twojej rodziny umrzecie w wyniku chorób wywołanych nieodpowiednim odżywianiem, jest więc niezmiernie wysokie!

A przecież można zminimalizować to ryzyko. To kwestia Twoich codziennych wyborów dokonywanych zarówno w sklepie, jak i w kuchni. Co jednak jest naprawdę zdrowe?

• Masło czy margaryna?

• Soki czy woda?

• Ryby czy mięso, a może tylko dieta wegetariańska lub wręcz wegańska?

• Tłuszcze czy węglowodany? Czy eliminować z diety mleko lub gluten czy to tylko takie mody? Czy warto wybrać syrop z agawy zamiast cukru? Nie ufaj temu, o czym słyszysz w telewizji, radiu ani temu, o czym czytasz w kolorowych czasopismach!

Przemysł spożywczy, podobnie jak przemysł farmaceutyczny, ma dziś niewyobrażalną wprost władzę. Dysponuje tak ogromnymi funduszami, że jest w stanie kreować nowe mody i przekonywać do spożywania produktów, które są wręcz bardzo szkodliwe dla zdrowia. Sponsoruje programy telewizyjne, audycje radiowe, czasopisma – zwróć tylko uwagę na towarzyszące im reklamy.

Kłamliwy marketing zmienił nasze zwyczaje żywieniowe. Jesteśmy kuszeni reklamami przetworzonej żywności, w której nie ma miejsca na surowe warzywa, owoce, ryby czy mięso wolne od hormonów i toksyn.

To proste:

• Producenci cukru chcą sprzedawać jak najwięcej cukru.

• Producenci soli chcą sprzedawać jak najwięcej soli.

• Producenci wędlin chcą sprzedawać jak najwięcej wędlin i produkować je jak najtaniej. I robią wszystko, abyś to kupował, jadł i żeby weszło Ci to w nawyk.

I nikogo nie obchodzi, jaką cenę zdrowotną za to zapłacisz ani o ile skróci to Twoje życie. Jakość naszego pożywienia jest coraz gorsza’ Jemy coraz mniej owoców, warzyw i świeżych produktów, a coraz więcej mrożonek, żywności z puszek, przekąsek zawierających puste kalorie, a także makaronu, białego pieczywa, ryżu i ziemniaków.

Zresztą, nawet gdy staramy się, aby w naszej diecie było jak najwięcej świeżych owoców i warzyw, to obecnie w krajach uprzemysłowionych nie mają one takiej samej wartości odżywczej jak dawniej. Między 1950 a 1999 rokiem znacząco spadła zawartość aż sześciu z trzynastu badanych przez naukowców składników odżywczych w warzywach i owocach. Zawartość minerałów: fosforu, wapnia i żelaza zmniejszyła się od 9 do 16%, białka spadła o 6%. Ryboflawiny było mniej aż o 38%, a kwasu askorbinowego – o 15%.

Brytyjskie badania wykazały, że poziomy zawartości wapnia, magnezu, sodu i miedzi w warzywach, a także magnezu, żelaza, miedzi i potasu w owocach znacznie zmalały w 1980 roku w stosunku do 1930 r. Dlaczego tak się dzieje? Zmieniły się bowiem metody uprawy: dziś normą jest stosowanie pestycydów i herbicydów. Nadmiar nawozów zwiększa tempo wzrostu roślin, co powoduje skrócenie czasu wytwarzania przez nie mikroelementów. Intensywne techniki uprawy także wyjaławiają glebę, co zmniejsza ogólną zawartość składników pokarmowych w roślinach. Rolnicy wolą rośliny, które rosną szybciej, dają duże plony i mają piękny wygląd. Ich wydajność jest wysoka, mniejsze są więc koszty, ale zawartość mikroelementów i składników odżywczych w takich roślinach jest niska.C Dopóki nie zmienisz swojego podejścia do odżywiania się, nic się nie zmieni!

Aby Twój organizm mógł poprawnie funkcjonować, potrzebujesz:

• składników odżywczych dostarczających energii (węglowodanów pochodzących ze zbóż, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych),

• budulca dla Twoich tkanek, czyli białka (znajdującego się w mięsie, rybach, jajkach czy warzywach), którego brak powoduje uczucie głodu,

• tłuszczów, których Twoje ciało nie potrafi syntetyzować (niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych),

• aminokwasów, których organizm również nie jest w stanie wytwarzać (tzw. aminokwasów egzogennych),

• a także składników odżywczych, takich jak: minerały (wapń, magnez, siarka), oligoelementy (żelazo, cynk, miedź, mangan, bor, selen, molibden itp.), witaminy (A, B, C, D, E, K) oraz inne bioaktywne mikroelementy, które możesz pozyskać tylko z pożywieniem.

Wszystkie te składniki są niezbędne do tego, aby w Twoim organizmie zaszły tysiące różnych reakcji enzymatycznych, których celem jest regeneracja wszystkich tkanek w układzie pokarmowym, oddechowym, mięśniowo-szkieletowym, sercowo- naczyniowym, nerwowym, odpornościowym, hormonalnym itd.

Jednakże Ty sam nie wykryjesz niedoborów tych składników tak szybko, jak braku substancji energetycznych czy białek. Nie odczujesz bowiem wtedy niczego, co przypominałoby głód.

Z czasem niedobór ten spowoduje spowolnienie i rozregulowanie najważniejszych procesów zachodzących w Twoim organizmie, co może przyczynić się do zwiększenia Twojej podatności na stres, przemęczenie i infekcje oraz nasilić wiele objawów, takich jak uczucie niepokoju, bezsenność, osłabienie mięśni, bóle, skurcze mięśni, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, tachykardia, zawroty głowy, migreny, złe samopoczucie i depresja.

Niestety możesz nigdy nie zorientować się, co jest przyczyną Twoich dolegliwości, gdyż na ogół lekarze nie interpretują opisanych objawów jako wyniku niedoborów żywieniowych. Niedobory odżywcze grożą Ci śmiertelnymi chorobami Tymczasem Twoje niedobory odżywcze będą się pogłębiać na przestrzeni lat, aż pewnego dnia stwierdzisz, że cierpisz na którąś z wymienionych chorób: chorobę zwyrodnieniową (artrozę czy osteoporozę), cukrzycę, chorobę układu krążenia, chorobę autoimmunologiczną, np. nowotworową, czy też na zaburzenia neurologiczne takie jak choroba Alzheimera. Jednakże mało kto jest na tyle świadomy, że wiąże stan swojego zdrowia z jakością pożywienia. Tymczasem to, co jesz, oraz to, jak to pożywienie przygotowujesz, ma ogromnie znaczenie dla Twojego zdrowia. Niestety, muszę przyznać, że dziś bardzo łatwo jest pogubić się w zaleceniach dotyczących żywienia.

Nic dziwnego, bo to, co jednego dnia jest uważane za zdrowe, następnego dnia ponoć powinno stanowczo zostać usunięte z talerza. Koncepcji na temat zdrowego odżywiania jest wiele, a większość błędnych, opartych na celowo rozprowadzanych w internecie plotkach, które mają przynieść duże zyski.

“Zdrowe” odżywianie stało się bowiem biznesem. Promowane są różne dziwne diety, które zamiast pomóc, jeszcze bardziej rozregulowują organizm. Przemysł spożywczy dostrzegł swoją szansę w przemycaniu do mediów fałszywych informacji.

Najgorsze, że nawet oficjalne zalecenia żywieniowe są – w świetle najnowszych badań – błędne!

Co naprawdę jest zdrowe?

Komu wierzyć?

Dlatego postanowiłem zebrać wszystkie pozyskane przez mój zespół wyniki badań dotyczących zdrowego odżywiania się i przekazać je moim Czytelnikom w formie bardzo prostych, konkretnych wskazówek oraz gotowych przepisów i inspiracji.

Tak właśnie powstałCnowy miesięcznik “Jedz na Zdrowie”.

Co miesiąc przeczytasz w nim między innymi:

• jakie są plusy i minusy różnych diet,

• o czym przemysł spożywczy nie chce, abyś wiedział,

• jakie składniki zawsze warto mieć w kuchni i jak je przechowywać,

• które “modne” zdrowe produkty warto naprawdę jeść, a które mają tylko dobry marketing,

• jakie produkty mają znaczne właściwości zdrowotne i kiedy szczególnie warto włączyć je do swoich posiłków – oraz jak to zrobić, aby było smacznie,

• jakie ziołowe herbatki, napary lub nalewki warto mieć w swojej apteczce i jak je samodzielnie przyrządzić,

• jakie sposoby przyrządzania potraw są najzdrowsze,

• w jakiej formie spożywać zdrowe produkty, które nie mają szczególnie dobrego smaku tak, aby jeść je chętnie i z przyjemnością,

• jak wykorzystać zdrowe pożywienie, aby odmłodzić swój organizm i sprawić, aby lepiej funkcjonował.

Co miesiąc otrzymasz również kilka sprawdzonych i zdrowych przepisów, które warto przetestować i włączyć do swojego menu. Jeśli to Ty odpowiadasz w swojej rodzinie za przygotowywanie jedzenia, pomyśl jak wiele możesz zrobić dobrego dla zdrowia swojego i najbliższych.

Wystarczy, że zaczniesz stopniowo wprowadzać do Waszych posiłków zasady i produkty, o których przeczytasz w miesięczniku “Jedz na Zdrowie” oraz wyeliminujesz szkodliwe substancje, których pełno jest w dostępnych w sprzedaży produktach. Nadszedł właściwy czas,żeby odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem!

Nowy miesięcznik “Jedz na Zdrowie” jest pełen przepisów na zdrowe potrawy, porad ekspertów na temat odżywiania się, diet i ich rzeczywistego wpływu na zdrowie. Jeśli więc chcesz uniknąć kłamliwych informacji i mitów rozprzestrzenianych przez żądny zysków przemysł spożywczy, to jest to miesięcznik dla Ciebie.

Z najnowszego numeru dowiesz się między innymi:

• Pieczywo – jasne i ciemne. Czy nadszedł czas, by się z nimi pożegnać? 8 powodów, dla których warto się nad tym zastanowić.

• Olej z pestek winogron – czy ma dobroczynny wpływ na zdrowie?

• Dla wielu osób, zwłaszcza tych na diecie bezglutenowej, ryż stanowi podstawę diety. Który ryż wybrać, by się nim nie otruć? • Cierpisz z powodu stanów zapalnych? Z pomocą przyjdzie Ci czarna porzeczka.

• Poznaj przepis na idealne jajko na miękko.

• Czas na juicing (sokoterapię)! Samodzielnie przygotowywane eliksiry młodości i zdrowia – soki z warzyw i owoców – zwalczają migrenę, poprawiają jakość snu, łagodzą wzdęcia, remineralizują i mają wiele innych właściwości prozdrowotnych.

• Kontrowersje wokół sokoterapii. Zalety i wady leczenia sokami.

• Sokowirówki i wyciskarki – obalamy mity.

• Ryby na szali. Co przeważy: obecności metali ciężkich czy obecność kwasów omega-3?

• Przyprawa, która hamuje namnażanie się groźnych bakterii Escherichia coli

• Przepis na pyszne smoothie.

• Czy to koniec kontrowersji na temat skutków działania kawy?

• Orzechy – właściwości prozdrowotne. Które wybierać, a których unikać?

Miesięcznik “Jedz na Zdrowie” jest wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji dla osób, które chcą odżywiać się naprawdę zdrowo, aby zminimalizować ryzyko niedoborów żywieniowych, a przez nie zapadnięcia na choroby przewlekłe. Znajdziesz w nim również przepisy na pyszne potrawy spowalniające proces starzenia. Badania na temat współczesnego żywienia pokazały bowiem, że wiele pokarmów przyczynia się do starzenia organizmu, wywołując różne reakcje szkodliwe dla komórek i organów (w szczególności tętnic i mózgu). Z każdego numerze miesięcznika “Jedz na Zdrowie” otrzymasz znacznie więcej informacji i inspiracji na temat odpowiedniego, zdrowego odżywiania niż gdybyś co miesiąc odwiedzał dietetyka. I mam dobrą wiadomość – teraz, ponieważ ten miesięcznik dopiero wchodzi na rynek, łączny koszt całej 12-miesięcznej prenumeraty jest niższy niż tylko jedna, wstępna wizyta u takiego specjalisty.

Mogę Ci zaoferować tak niską cenę, gdyż wierzę, że wielu moich Czytelników zdecyduje się na prenumeratę i wspólnie uda nam się pokryć koszty zebrania, opracowania i przekazywania tych informacji w formie miesięcznika. Masz pełną gwarancję zwrotu pieniędzy: w każdej chwili, gdybyś chciał z jakichkolwiek przyczyn przerwać prenumeratę, możesz to zrobić, pisząc maila na kontakt@pocztazdrowia.pl. Zwrócimy Ci pieniądze za wszystkie niewysłane jeszcze numery.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

PS Z przyjemnością wyślę Ci’w prezencie'(jako dodatek do prenumeraty nowego miesięcznika “Jedz na Zdrowie”)’najnowszy raport specjalnyCprzygotowany przez zespół ‘Poczty ZdrowiaC”20 dodatków do żywności, których powinieneś unikać”C(ta możliwość, podobnie jak 45% rabat powitalny, jest ograniczona czasowo).