Aby mówić jak Kanadyjczyk – idiomy (5)

Odczarować angielski (i polski)

W ostatnich artykułach oma- wiałam idiomy, które mają format:

przymiotnik + rzeczownik Dzisiaj kilka idiomów, które mają formę:

przyimek + rzeczownik

1. at hand

Tym wyrażeniem określa się- coś, co mamy pod ręką, łatwo dostępne, lub bliskie w czasie, np.:

Help is always at hand if you need it.

Pomoc jest zawsze łatwo dostępna jeśli jest potrzebna.

2. under way

Ten idiom oznacza coś, co już trwa, jest w toku, np.:

The analysis of the proposed development is under way.

Analiza proponowanej rozbudowy jest już w toku.

3. on edge

Tym wyrażeniem określamy stan zdenerwowania, pobudzenia, zestresowania, np.:

Jenny is on edge because she hasn’t had any news from her sick sister for long time.

Jenny jest zdenerwowana bo od dawna nie miała wiadomości od swojej chorej siostry.

4. in force

Ten idiom oznacza coś, co obowiązuje, np. jakiś przepis czy ustawę, np:

The ban introduced by the organization a few years ago is still in force.

Zakaz wprowadzony przez organizację kilka lat temu nadal obowiązuje.

5. at best

Ten idiom oznacza najlepszy możliwy scenariusz, np.:

We can expect at best a huge loss.

W najlepszym razie możemy spodziewać się wielkich strat.

Kolejne idiomy za tydzień.

dr Małgorzata P. Bonikowska

