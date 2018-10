Polscy pisarze na festiwalu literackim w Toronto

Dorota Masłowska, Jakub Małecki i Jakub Żulczyk będą gośćmi tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Autorów (TIFA) w Toronto. 39. już edycja festiwalu rozpoczęła się w czwartek i potrwa 11 dni.

Polski wieczór “Celebrating Poland” podczas TIFA został zorganizowany w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W środę odbędzie się panelowa dyskusja z udziałem polskich autorów, prowadzona przez kanadyjsko-polską pisarkę Ewę Stachniak. Wstępem do panelu będzie krótki wykład prof. Tamary Trojanowskiej z Uniwersytetu w Toronto na temat minionych stu lat w polskiej literaturze.

“Stulecie odzyskania niepodległości było dobrym pretekstem, by zainteresować organizatorów festiwalu, bo w wielokulturowym Toronto trzeba znaleźć mocny punkt, by poświęcić wieczór polskiej literaturze i pokazać Kanadyjczykom autorów młodego pokolenia” – powiedziała PAP Jolanta Grzelczyk z Konsulatu Generalnego RP w Toronto, która współorganizowała polską część TIFA.

“Ten pomysł powiązania literackiej i politycznej obecności bardzo się organizatorom spodobał. Uważam, że to bardzo dobry pomysł na panel. Podczas festiwalu nie chodzi tylko o promowanie książek, moje pytania będą dotyczyć między innymi tego, jak polscy autorzy widzą się w tradycji, w końcówce tego literackiego stulecia, mają mówić o tym, jak widzą swoją generację w dzisiejszym świecie” – powiedziała w rozmowie z PAP Stachniak.

“Będę miała sporo pytań, także osobistych. Na przykład o to, jak to najmłodsze pokolenie widzi przyszłość, jak definiują swoje miejsce, kto jest dla nich mistrzem. Trzeba sobie uświadomić, że dla tych najmłodszych pisarzy niepodległość to przecież pokolenie prababci! Zatem chcę pokazać zarówno starcie z tradycją – stąd pytania o wybór formy, o język, jak i o to, jak mówią o swoim pokoleniu” – dodała Stachniak.

Według danych organizatorów na TIFA będzie obecnych ponad 200 autorów. Jak mówił cytowany w prasie w Toronto dyrektor festiwalu Geoffrey E. Taylor, “choć czytanie i pisanie są osobistym doświadczeniem, to efekty są globalne, w końcu opowiadanie historii jest najwcześniejszą znaną formą używaną przez ludzi do dzielenia się wiedzą i dla rozrywki”. “Opowiadanie historii pomaga nam, czytelnikom, w zapełnianiu luk w wiedzy i zyskiwaniu wzajemnego zrozumienia między jednostkami, generacjami, ludźmi różnej płci i kulturami” – podkreślił Taylor.

“W wielokulturowej Kanadzie ciekawe jest to, czy pisarze z różnych krajów mają jakąś wspólną płaszczyznę, czy są między nimi podobieństwa, a jeśli są różnice – to jakie. Myślę, że to będzie interesująca konfrontacja” – powiedziała z kolei Grzelczyk.

Spotkania z polskimi autorami zaczęły się jeszcze przed środowym panelem. W niedzielę, podczas wieczoru organizowanego przez Europejski Związek Narodowych Instytutów Kultury (EUNIC), fragmenty swoich powieści czytali autorzy z krajów UE, wśród nich Masłowska i Małecki. Publiczność otrzymała angielskie tłumaczenia czytanych fragmentów.

Na wtorek spotkanie z Masłowską i Małeckim zaplanowano w oddziale Jane/Dundas biblioteki publicznej Toronto. Spotkanie wspierają polski Instytut Książki i Konsulat Generalny RP w Toronto. Polskie bibliotekarki pracujące w tym oddziale już od kilku tygodni informowały o nim czytelników – w tej zachodniej części Toronto mieszka wielu Polaków.

W sobotę 27 października Jakub Żulczyk weźmie udział w happeningu na stacji kolejowej Union Station w centrum Toronto, która służy nie tylko podróżnym, lecz jest także miejscem wydarzeń kulturalnych. Gośćmi happeningu będzie siedmiu autorów.

W planach Konsulatu Generalnego RP jest zwiększanie obecności polskich autorów na festiwalu literackim w Toronto. “Zależy nam, żeby pojawiła się stała współpraca. Jest przecież potencjał. I właściwie dlaczego nie my?” – mówiła Grzelczyk. “Jeśli popatrzeć na to, co publikują wydawcy angielskojęzyczni, to zaledwie 3 proc. stanowią tłumaczenia. W Niemczech tłumaczenia to 8 proc. wydawanej literatury. Są kraje o jeszcze wyższym odsetku” – podkreśliła Stachniak.

TIFA (Toronto International Festival of Authors) jest największym festiwalem literackim w Kanadzie, a większość wydarzeń odbywa się w Harbourfront Centre, prestiżowym miejscu wielu imprez kulturalnych. Od 1974 roku festiwal gościł ponad 9 tys. autorów z ponad 100 krajów, w tym 22 literackich noblistów.

