Plastikowa Rewolucja w Warszawie

“Marmurowe” płytki naścienne, doniczki, podstawki, biżuteria – to wszystko może powstać z plastikowych śmieci. “Skoro już wyprodukowaliśmy tyle plastiku, trzeba coś z nim robić, żeby nie trafił do mórz i oceanów” – mówi PAP Life Jurek Piwkowski, jeden z twórców Plastikowej Rewolucji.

Pomysł na niedrogie maszyny do recyklingu plastiku należy do Holendra Dave’a Hakkensa. On to opracował projekty maszyn do rozdrabniania, przetapiania i formowania plastiku i za darmo udostępnił je w internecie. Wystarczy wejść na stronę https://preciousplastic.com/, by zobaczyć jak idea holenderskiego pomysłodawcy rozprzestrzeniła się po całym świecie. Na stronie jest np. mapa z punktami, gdzie działają już pracownie przetwarzania plastiku.

“Pomysł powstał z inicjatywy Adama Mirowskiego, który kiedyś znalazł w internecie projekt Precious Plastic: to jest nasz projekt-matka. Projekt pochodzi z Holandii, tam Dave Hakkens wymyślił zestaw czterech maszyn, opracował je, by niskim kosztem można było je zrobić samemu. Takie maszyny istnieją w przemyśle, tylko są drogie. Hakkens zastanawiał się, jak to przenieść do codziennego życia. Zaprojektował więc cztery maszyny, udostępnił w internecie wszystkie plany za darmo, nakręcił filmy instruktażowe. Adam to znalazł” – mówi Jurek Piwkowski.

Ideą pracowni jest, by każdy mógł tu przyjść. “Naszym założeniem jest, żeby każdy mógł sobie przyjść do tej pracowni i zrobić, co chce. Przynieść swoje śmieci i przetworzyć je na dowolny, wymarzony produkt. Na razie ogranicza nas miejsce, bo jesteśmy na prywatnej posiadłości, szukamy miejsca na warsztat” – mówi Julia.

Jeśli ktoś chciałby pomóc młodym racjonalizatorom w znalezieniu nowego lokum, może się z nimi skontaktować na Facebooku. “W takim warsztacie konieczna jest instalacja trójfazowa, ponieważ silnik musi być podłączony do tej instalacji. To jest konieczność, a trudno jest to znaleźć” – precyzuje Julia Stryjek.

PAP Life dociekał, co właściwie można stworzyć z takiego przetwarzanego plastiku. “Na początku myśleliśmy o jakichś prostych przedmiotach. Jedne mogą powstać z filamentów, czyli z nitek plastikowych. Z nich możemy robić: miseczki, płytki, biżuterię, itd. Najpierw chcemy się tym trochę pobawić, żeby zbadać materiał, jak to robić, żeby było to atrakcyjne. Myślimy nad różnymi formami do wtryskarki, jak na razie mamy podstawki w okrągłym kształcie, a chcielibyśmy zrobić też sześciokątną podstawkę. To dwie pierwsze rzeczy. Na razie badamy materiał, później będziemy się bawić kolorami, mieszać, projektować” – precyzuje Mateusz Jaskot.

Plastikowa Rewolucja musi też znaleźć sposób, by dotrzeć do ludzi, żeby przynosili im plastikowe śmieci do przetworzenia. “Jesteśmy w lokalach, gdzie serwuje się jedzenie wegetariańskie, w domach kultury, rozwieszamy tam plakaty, które promują to, co robimy. Plakaty pokazują, że zbieramy odpady, dajemy im nowe życie” – wyjaśnia Mateusz.

Na spodzie plastikowego produktu powinno być zawsze oznaczenie numeryczne, z czego on jest zrobiony. “Interesuje nas polietylen i polipropylen – te plastiki przetwarzamy w naszej pracowni. To są numerki 2, 4 i 5, umieszczone w trójkącie ze strzałek” – mówi Julia.

“Celem tego projektu jest, żeby pokazać, że tych śmieci jest dużo i niepotrzebnie jest ich tak dużo. Można dużo rzeczy zrobić, żeby aż tyle ich nie produkować. Ale jak już mamy te śmieci, to zamiast je wyrzucać, można je przerobić” – dodaje.

“Na początku będą powstawały duże przedmioty, o pewnych niedoskonałościach, takie, które będą nam wybaczały dużo błędów produkcyjnych” – mówi Mirowski. “Plastik jest specyficznym materiałem. On przy każdym przetworzeniu ulega degradacji, nie tak jak szkło czy metale. Należy pamiętać, że plastik nie jest takim świetnym tworzywem i osobiście nie dążyłbym, żeby zwiększać jego produkcję. Lepiej skupić się na tym, co już wytworzyliśmy i rozwiązać ten problem. Raczej wycofywać tworzywa i szukać zamienników” – mówi Adam.

Twórcy Plastikowej Rewolucji podkreślają, że chcieliby stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć i spróbować swoich sił w przetwarzaniu plastiku. Chętnie powitają też wycieczki szkolne. Marzą, by ich działalność miała charakter prospołeczny, być może stworzą specjalną fundację, ale to plany na przyszłość. Zależy im na edukacji, doświadczeniach i rozwiazywaniu tego problemu, jakim jest nadmiar plastikowych śmieci. Cały pomysł powstał w głowach czwórki studentów. PAP Life trzyma kciuki za powodzenie przedsięwzięcia.(PAP Life)