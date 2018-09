Ostatni długi weekend lata – dokąd się wybrać?

Przed nami ostatni długi weekend lata Labour Day weekend, po którym rozpoczyna się oficjalnie nowy rok szkolny. Jest to sygnał, że kończą się wakacje.

Oto jak można spędzić ciekawie najbliższy weekend:

• Zakończenie wystawy CNE

Na zakończenie corocznej wystawy odbędzie się po raz 69. doroczny pokaz lotniczy Canadian International Air Show nad jeziorem Ontario. W tym roku rozpocznie go występ amerykańskiej formacji United States Air Force Thunderbirds, który wystąpi w Kanadzie po raz pierwszy od 15 lat i będzie to jej jedyny występ w 2018 roku poza Stanami Zjednoczonymi. Pokaz zakończy występ kanadyjskiej formacji Canadian Forces Snowbirds. Pokazy odbywać się będą od godziny 12.00 do 15.00 od soboty do poniedziałku, natomiast CNE kończy swoją działalność o 21.00 w poniedziałek, w Labour Day.• Pokaz fajerwerków w Canada’s Wonderland

W niedzielę na koniec dnia odbędzie się doroczny pokaz fajerwerków powyżej najwyższego wzniesienia tego parku o godzinie 22.00.

• Toronto International BuskerFest

W parku Woodbine będzie można oglądać pokazy iluzjonistów i artystów ulicznych z całego świata, którzy zaprezentują swoje umiejętności w najróżniejszych dziedzinach magii, iluzji, żonglerki, akrobacji i wielu innych. Imprezie tej towarzyszyć będzie Mac and Cheese Festival, który oferuje ponad 50 różnych wariacji na temat Mac and Cheese przygotowanych przez najlepszych szefów kuchni. Wszystkie wpływy z tegorocznej imprezy zostaną przeznaczone dla organizacji Epilepsy Toronto. Impreza ta odbywa się od piątku po południu do poniedziałku.

• Fan Expo Canada

To organizowana po raz 24. doroczna impreza, która skierowana jest do miłośników gier, horrorów, science fiction, która przyciąga ponad 129 tys. ludzi z całego świata. Odbędzie się ona w Metro Toronto Convention Centre od czwartku do poniedziałku w Labour Day.

• Rib, Bacon & BBQ Fest

Downsview Park zaprasza w tym roku na czterodniowy event, w czasie którego będzie można spróbować najlepszych żeberek robionych na ruszcie z bekonem, przyprawami i różnymi innymi dodatkami. Poza tym mnóstwo atrakcji, muzyka, karuzele i oczywiście piwo i alkohol na specjalnie wydzielonym do tego terenie. Będą też pokazy przygotowywania grilla i spotkania ze słynnymi szefami kuchni.

• Fruits of Our Labour

Ostatni w tym roku festiwal letni będzie to okazja do spróbowania mało popularnych ale niezwykle smakowitych gatunków piwa, produkowanych przez małe browary, któremu towarzyszyć będzie wykwintne jedzenie. Od 11.00 do 17.00 w Evergreen BrickWorks. Przez pierwszą godzinę piwo będzie sprzedawane po 5 dol., a wstęp na imprezę jest bezpłatny.

• TDoTFest

Na placu Yonge-Dundas Square w niedzielę odbędzie się festiwal, na którym będzie można oglądać występy 40 artystów z Kanady i spoza Kanady. Jest to bezpłatny koncert, w czasie którego można również zjeść coś dobrego i napić się piwa.

Co jest otwarte i działa w Labour Day:

• komunikacja miejska oraz GO,

• wszystkie atrakcje turystyczne,

• niektóre wybrane galerie handlowe,

• wszystkie baseny i brodziki (otwarte do godziny 17 w poniedziałek),

• plaże miejskie,

• osiem torontońskich obiektów zabytkowych

• wszystkie miejskie pola golfowe.

Co będzie zamknięte w Labour Day:

• wszystkie sklepy alkoholowe,

• większość sklepów spożywczych,

• większość galerii handlowych,

• wszystkie biura rządowe,

• banki,

• biblioteki,

• baseny kryte,

• nie będzie zbiórki śmieci

• nie będzie dostaw poczty.