Naturalne prawa życia

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Dla wszystkich niemal oczywiste są prawa fizyki. Nikt z nimi dyskutuje. Nikt też w drodze do celu nie próbuje świadomie ominąć żadnego z tych praw – choćby prawa grawitacji. Może dzieje się tak dlatego, że działanie jakiegoś prawa fizyki łatwo sprawdzić. Szybko można się na przykład przekonać, że prawo powszechnego ciążenia zadziała natychmiast, gdy spróbujemy się odbić z jakiegoś miejsca aby pofrunąć. Trzmiel poradził sobie z prawem ciążenia i prawem aerodynamiki kompensując zbyt małą powierzchnię skrzydeł ogromną szybkością machania skrzydłami. Niejako jego wzorem człowiek jako gatunek też sobie z tym poradził – mamy samoloty. Jednakże wszystko to dzieje się w ramach praw fizyki.

W biologii jest już nieco inaczej. Tutaj trzeba nieco czasu, aby zaobserwować pewne procesy czy nieuchronność jakiś zmian. Choć niby wiemy o biologicznych uwarunkowaniach organizmu, o tym co jest mu potrzebne do dobrego funkcjonowania, to często jednak prowadzimy rabunkową gospodarkę własnego ciała, eksploatujemy je do granic możliwości. Ponadto ciało w połączeniu z umysłem czyni czasem cuda. Wciąż przekraczane są kolejne rekordy sportowych konkurencji i wiadomo też jak niezwykle potrafi zachować się człowiek w sytuacji ekstremalnej. Biorąc znowu przykład z trzmiela – pracowitością i właściwym podejściem do życia – można czasem czynić cuda. W biologii możliwe są też mutacje, które dają inne niż typowe efekty. A jednak mimo wszystko nikt nie oczekuje zbiorów żyta z pola, które nie zostało obsiane. Więcej, oczekuje się nawet, że pole to należy wcześniej przygotować do przyjęcia ziarna, a także opiekować się tym, co wyrośnie w czasie całego cyklu. Dopiero jak zboże będzie dojrzałe, kiedy dobry gospodarz po kłosach pozna, że nadszedł czas zbiorów, odbywają się żniwa. To jedno z naturalnych praw biologii i życia. Działa również prawo zachowania energii czyli mówiąc kolokwialnie “nic w przyrodzie nie ginie”. Wiemy doskonale, że istnieje zjawisko magnetyzmu – przyciągania. Stosunkowo niedawno John Rush udowodnił prawo, które zrewolucjonizowało ekonomię opartą na założeniach Johna Smitha, wpłynęło na inne myślenie o negocjacjach i osiąganiu grupowych celów. Prawo to znane jako “teoria gier” obecne jest w podejściu Stephena R. Coveya do samodzielności i współpracy. Proste ćwiczenie pokazujące, że zamiast dbać wyłącznie o własny interes w grupie, lepiej w niej współpracować, że taka postawa zapewni każdemu przyzwoity efekt. Do takiego sposobu postępowania przekonało mnie 25 lat temu ćwiczenie które robiliśmy na szkoleniu Coveya. Jednakże gdzie się nie obejrzeć, wszędzie więcej rywalizacji niż takiego podejścia. Częściej widzi się grających według zasady “zwycięzca bierze wszystko” niż według sugestii Rusha i wywodów Coveya i innych. Górę bierze nasze ludzkie wyzwanie, wyzwanie niemal gatunkowe: Niekoniecznie wierzymy w to, że prawa, o których tu wspominam, a także szereg innych, mają swoje przełożenie na ludzi, na ich życie społeczne i psychologiczne. A jak w to wierzymy, to często zachowujemy się tak, że mimo akceptacji, że to jest właściwe, postępujemy inaczej. To trochę tak jakbyśmy chcieli złamać te prawa na własny użytek. Jednakże, jak powiedział Cecil B. DeMille, reżyser filmu “Dziesięcioro przykazań” – “Prawa złamać nie można. Można jedynie samemu złamać się wobec prawa.” Otóż to!

Jeżeli nie włoży się dostatecznie dużo pracy w swoje doświadczenie, rzetelną wiedzę i charakter, a oczekuje się natychmiastowych owoców w życiu zawodowym czy społecznym, to nawet jeśli faktycznie otrzyma się to za sprawą różnych zwodniczych technik socjalnych i manipulacji, to w konsekwencji straci się to albo poniesie inne niewarte takiego zachowania koszty. Nie zawsze jest to spektakularne, czasem tego w ogóle nie widać i dlatego nie chcemy w to uwierzyć. Ciągle młodzi ludzie spotykając się na pierwszej rozmowie o pracę, zaczynają od tego co oni dostaną, a nie od tego co mogą od siebie dać. Zbyt szybko oczekują efektów swojej pracy czy w ogóle działań, nie doceniając też właściwie korzyści płynących z poszczególnych etapów dochodzenia do pełnego sukcesu (do zbiorów). Cele typu “instant”, – to jest to, czego dziś często się oczekuje. Niektórzy przyznają wprawdzie rację tym, co głoszą pokojowe rozwiązywanie wszelkich konfliktów, podchodzenie do innych z miłością i współczuciem, jednakże mówią: “Tak, tylko, że ja nie jestem Matka Teresa czy Gandhi”. Czyli jest tak: “Zgoda, faktycznie, tylko pokojem, miłością, współczuciem i współdziałaniem możemy polepszyć ten świat… ale póki co to ja jednak postąpię inaczej, zgarnę coś dla siebie, zadbam o swoje ego…, przykro mi, że kosztem innych” A prawo wciąż działa! I dopóki nie zrozumiemy, że łamiemy siebie, nie prawo, szczęście i spokój nie będą naszym udziałem