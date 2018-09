Martwy byk (12)

– Spokojnie, panie Filipie – jej usta rozciągnięte w uśmiechu odsłoniły małe, białe ząbki. – Czyżby doktor Silberstein nie ostrzegał pana przed nadmiernymi emocjami?

Wyszła. Piękna tym szczególnym rodzajem zimnej dostojności i nietykalności, z dumnie uniesioną głową, a ja pozostawiony sam, jak na łaskę losu, wpatrywałem się w zatrzaśnięte drzwi jakby nie dowierzając, że ktokolwiek w ogóle był u mnie z wizytą, a już w szczególności taka piękna kobieta. A przecież jeszcze czułem na ustach smak i zapach jej miękkiego pocałunku. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i jedynie niedopity kieliszek wina i moja pusta szklanka świadczyły o tym, że było inaczej.

Obudziłem się nagłym podskokiem w górę, z bijącym jak oszalałe sercem. Wycierając bezwiednie rękawem piżamy kleisty pot oblepiający czoło siedziałem na łóżku, wpatrzony w dalekie odbicie pulsującego światła neonu – raz czerwone, raz zielone, raz białe.

– Gdzie ja jestem? – Kim jestem? Dlaczego mnie to spotyka?

Moje ostatnie sny dałoby się podzielić na dwie kategorie: albo czarna dziura, znak, że nie śniło mi się nic, albo horrory. I jedna i druga kategoria nie miały dalszych podziałów. W pierwszej czarne nic nie dzieliło się na poszczególne “nica”, w drugiej po raz pierwszy zawitał gość z uciętą dłonią, czyli Clooney z WTC. Fabuła tego snu nie była skomplikowana. Mogłaby i być, gdyby obraz jaki mi się ukazał nie był tak koszmarny, że zerwałem się oblany potem i roztrzęsiony. Clooney siedział na moim fotelu, tym samym, który nie tak dawno zajmowała Julia – pielęgniarka dyplomowana, ja siedziałem naprzeciwko w swoim. Nie dałem mu szans na zakończenie, nawet na rozwinięcie akcji. Sama scena była mało skomplikowana. Z ponurą miną na przystojnej twarzy wskazał na mnie uciętym, broczącym krwią kikutem lewej dłoni i wypowiedział jedno jedyne zdanie – “oddawaj walizkę złodzieju”, co spowodowało, że jedynym moim pragnieniem było najpierw potwierdzenie samemu sobie, jeszcze w tym śnie: nie bój się, to tylko sen, potem chęć obudzenia się, na koniec samo gwałtowne obudzenie.

Senny za dnia, byłem właśnie w trakcie odsypiania tej niedospanej nocy przy zasłoniętych szczelnie kotarach, kiedy zadzwonił telefon z nowego gabinetu doktora Silbersteina z propozycją spotkania. Umówiliśmy się za tydzień.

Znowu zapadłem w coś w rodzaju snu. Gdy obudził mnie łoskot śmieciarek, fakt ten wyraźnie zasugerował mi porę poranną, a więc wskazywał na przespanie przeze mnie jednym ciągiem popołudnia razem z całą nocą. I to był ten pierwszy rodzaj snu, to znaczy – czarna dziura.

Nie pamiętam żeby mi się coś przyśniło. Obudzony, miałem wrażenie, jakbym znalazł się w jakimś całkiem nowym świecie, a właściwie jakimś nowoodkrytym modelu wszechświata. Otaczała mnie niczym nierozproszona ciemność, żadnego nawet najmniejszego promyka, nawet odbicia światła. Idealna nicość.

Zeszło mi kilka minut żeby po pstryknięciu pstryczkiem lampki nocnej z ulgą potwierdzić, że jednak nic a nic w moim otoczeniu się nie zmieniło.

Zawlokłem się do łazienki. Dawno nie widziałem swojego odbicia, a teraz obraz siebie, jaki ujrzałem w lustrze, nieco mnie przeraził, gdyż nie pasował mi jakoś do ostatniego wyobrażenia o swoim wyglądzie. Włosy zmierzwione, ziemista cera z lekkimi regularnymi różowymi plamami u szczytów policzków, oczy przekrwione.

Piłeś! – Pomyślałem o sobie w panice, gdyż jednocześnie przypomniało mi się, że jestem przecież niepijącym, a więc trzeźwym alkoholikiem. Na dodatek rzeczywiście byłem trzeźwy. Racja – piłem whisky poprzedniego wieczoru. Julia piła wino, a ja poprosiłem o Bourbona. Przeszedłem przez living room do kuchni, zdjąłem z półki barku prostokątną butelkę Jacka Danielsa, której trzy czwarte zawartości to brązowiejąc to złocąc się na przemian, wyraźnie zachęcało do zrobienia sobie drinka.

Popatrzyłem, podrzuciłem w dłoni i… odłożyłem ją na półkę, jednocześnie stwierdzając rzecz niebywałą. Ja nie miałem ochoty na whisky! A powinienem przecież mieć, zważywszy na fakt bycia niepijącym alkoholikiem, który przerwał trzeźwość. Powinienem trzęsącymi się rękoma nalać sobie szklankę alkoholu i wypić, a potem poprawić drugą. I dopiero wtedy moje roztrzęsione serce powinno zacząć bić regularnym rytmem. Ale ono nie było roztrzęsione i biło regularnie, a jakże, bez pomocy alkoholu.

Bardzo mnie ta sytuacja zastanowiła, jednocześnie ucieszyła. Albowiem, pod warunkiem, że to wszystko się wokół mnie działo naprawdę, mam na myśli – przecież w końcu mogłem śnić na jawie – pewne aspekty mojego życia po wypadku zaczęły zmierzać w jakimś mało spodziewanym kierunku, aczkolwiek nie był to kierunek zły. Przed katastrofą byłem chory – po niej podobno ozdrowiałem. Przedtem byłem człowiekiem po odwyku, który powinien zgodnie z regułami gry teraz, gdy już się raz napił – ruszyć w alkoholowy ciąg, a mnie się nawet nie śniło, żeby się napić. Jeszcze raz podreptałem do łazienki. Popatrzyłem na swoje odbicie pod innym nieco kątem. Z perspektywy nowego człowieka. Skoro nowego, to zdrowego i bez nałogów, a skoro tak, to nie musiałem za bardzo przejmować się odbiciem ujrzanym przedtem odbiciem człowieka, który przespał bez obudzenia się nawet na siku, około szesnastu godzin i miał potargane włosy oraz zaczerwienione policzki. Postanowiłem doprowadzić swój wygląd do porządku, zgodnie z optymistycznie brzmiącą, przed chwilą przyjętą wersją rozpoczęcia nowego życia. I już po godzinie taką nową wersję miałem przed sobą w lustrze. Co to znaczy zmiana postawy z pesymistycznej na optymistyczną? – A to, że chociaż wprawdzie mój wygląd niewiele się zmienił po goleniu, kąpieli, wodzie kolońskiej i kremie – to błyski w moich oczach sprawiały, że twarz była inna – uśmiechnięta i zadowolona.

Zajrzałem do lodówki, lecz żadna z licznych kanapek zapakowanych w srebrzystą folię nie zachęciła mnie do zaspokojenia głodu. Ubrałem się więc i już miałem zamiar opuścić apartament, kiedy przypomniałem sobie o zegarkach. O swoim, Bulova, złotym antycznym cacku podniszczonym podczas wypadku i o nieswoim, ale jakby moim, bo zdążyłem się do niego przyzwyczaić – złotym Rolexie o dumnej nazwie Cosmograph.

– Coś muszę zrobić z tymi zegarkami… przecież szaleństwem byłoby łażenie po Nowym Jorku w złotym zegarku z sześcioma diamentami, w dodatku niemoim. Nie pasuje w żaden sposób do człowieka ubranego w sprane dżinsy i koszulkę polo, choćby była od Kleina.

– Mam, mam – wiem teraz – to znaczy, domyśliłem się, że komentarze Moniki i Julii miały mi chyba to właśnie uzmysłowić.

A co? Że ten drogi zegarek za nic nie pasuje – nie do mojego ubrania, lecz – do mojej całej osoby. I wcale mnie to spostrzeżenie nie zmartwiło.

Wrzuciłem więc oba zegarki do kieszeni kurtki i opuściłem apartament.

Rozdział XIII

Village

Chyba wspominałem już, że nowego Jorku nie znałem ani trochę. Zawsze marzyłem o wyprawie do tego miasta – wiele o nim słyszałem, miasta, w którym wszyscy bez wyjątku moi znajomi Polonusi z Kanady byli, niektórzy nawet po wiele razy. Jakim cudem ja nie byłem? Nie wiem. Nie miałem tutaj znajomych ani rodziny, może dlatego?

I czy to nie jest paradoks, że prawdopodobnie dalej bym nie zatęsknił ani nie zamarzył o tym wielkim mieście, gdyby moja Agata nie zlitowała się nade mną chorym na raka prostaty i nie wysłała mnie do swojego kolegi doktora Silbersteina na konsultację i zabieg? Tak, nie byłbym tutaj, gdyby nie Agata, a wierzcie mi, przysięgam – wolałbym nigdy nie widzieć tego przeklętego miasta. Oddałbym wszystko co mam, i to, czego nie mam, żeby Agata żyła, była ze mną i cieszyła się faktem przebywania w tym pięknym (zapewne wtedy właśnie tak byśmy je odbierali) mieście, a nie tak jak teraz – ja sam, okaleczony, z silną traumą powypadkową, samotny w tym przeklętym po stokroć przeze mnie mieście.

Wyszedłem na słoneczną stronę West Tenth Street i poza faktem wcześniej ustalonym, że jestem gdzieś w samym sercu Nowego Jorku, nic na tej ulicy nie wyglądało nadzwyczajnie, nic nie odróżniało jej od podobnej ulicy, weźmy dla przykładu – King Street West w Toronto podczas słonecznego dnia. Takie same stare i nowe budynki, ich partery pozajmowane przez różnego rodzaju sklepy, kawiarnie i innego rodzaju biznesy z niedającym się ukryć dostrzegalnym tu i ówdzie brudem i bałaganem.

Byłem głodny. Chciało mi się kawy. Jak gromem z jasnego nieba uderzyła mnie w oczy wielka reklama Starbucks Caffee, a ja tylko spuściłem oczy i pomknąłem w dół ulicy, gdzie oczy poniosą, byle dalej od tej marki, od której rozpoczęła się moja kolejna życiowa droga przez mękę.

Zatrzymałem się, a właściwie wpadłem w rozkrzyżowane ręce, czyli w objęcia wielkoluda ubranego jak gentelman z 1890 roku, w pasiastym fraku i w kapeluszu z wysokim rondem. Prawie uniósł mnie go góry, a kiedy stawiał z powrotem, tubalnym głosem oznajmił mi, że właśnie uratował mi życie, bo gdyby nie on, niewątpliwie wpadłbym pod koła żółtej taksówki. Nie było łatwo wyzwolić się z jego kleszczowego uścisku. Był silniejszy ode mnie, ba! był chyba silniejszy od wszystkich tego dnia facetów w Nowym Jorku, po prostu był wielki i silny. Gdy w końcu mnie postawił, wręczył mi jakiś kolorowy papier, ja gdy tylko dotknąłem stopami ziemi, od razu dałem nura do pobliskiego Burger Kinga. Głód poważnie dopominał się o zaspokojenie. Stanąłem w średniej kolejce do kasy. Zamówiłem dużą białą kawę i drobiowego hamburgera z frytkami.

W oczekiwaniu na jedzenie bez większego entuzjazmu przejrzałem ulotkę, którą wepchnął mi wielkolud, agent Greenwich Village NYC History 2-Hour Guided Walking Tour 2001.

I tak oto w kilka sekund dowiedziałem się o tej okolicy, że jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych dzielnic Nowego Jorku położoną na legendarnym Dolnym Manhattanie, jakże ważnym punkcie na mapie amerykańskiej kultury cyganerii. Już byłem uświadomiony w jaki sposób historycznie zmieniał się, aż do czasu, kiedy stał się miejscem narodzin ruchu kontrkulturowego lat sześćdziesiątych i ruchów na rzecz praw gejów. Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Jimi Hendrix, to tylko niektóre ze sławnych postaci zamieszkujących kiedyś to miejsce. Przewodnik polecał jeszcze spacerek krętymi uliczkami, które prowadzą do popularnego Washington Square Park. 200 lat historii. Piękne stare budynki z brązowego piaskowca, a wśród nich ten, w którym kręcono serial Friends.

Zanim mi podano śniadanie, w głowie miałem już tyle informacji o Greenwich Village, że nawet bez uczestnictwa w dwugodzinnej pieszej wycieczce zacząłem ją w myślach nazywać tak, jak robili to nowojorczycy – po prostu Village.

Znałem kawę i jedzenie w kanadyjskich placówkach sieci Burger King i przyznam szczerze – wolałem Tima Hortonsa, lecz to tutaj, spożywane w Village było po prostu przepyszne. Do tego stopnia, że zamówiłem jeszcze dodatkową porcję frytek. Przy okazji zapytałem śliczną blond kelnerkę o jakiś sklep jubilerski. Uśmiechnęła się tylko, ujęła delikatnie za rękę i podprowadziła do okna. Nie musiała nawet pokazywać, sam zobaczyłem witrynę Deka Jewellery.

– Najlepszy jubiler na Zachodniej Dziesiątej – poinformowała mnie uprzejmie. Jubilerka – poprawiła się. Właścicielką jest kobieta.

Helen okazała się nie tylko właścicielką, ale także projektantką złotych precjozów, o których mówiła z takim namaszczeniem, jakbyśmy byli w muzeum, a nie w sklepie jubilerskim. Kiedy przemierzałem przestrzenie w poszukiwaniu działu zegarków, szła pół kroczku za mną i opowiadała o wyrobach w stylu europejskim, jakimi to głównie jej pracownia się zajmuje, używając wyłącznie złota prób od osiemnastu do dwudziestu dwóch karatów. Uszczęśliwiła mnie, przedstawiając młodzieńca z bródką w okularkach zwanych lennonkami na czubku spiczastego nosa, specjalistę od zegarków.

Chłopak zabrał się za mnie ze skwapliwością mistrza w swojej profesji, znanej z długoletniej narodowej tradycji. Położyłem przed nim mój zegarek, a on go rozkręcił w tempie tak błyskawicznym, jakby się ścigał z innymi chłopakami na konkursie rozkręcania zegarków. Włożył w oko lupę, a gdy mu wypadła i zabujała się na aksamitnej tasiemce, spojrzał mi w oczy i powiedział tonem dosyć sceptycznym:

– Mogę dać za to tysiąc dolarów. Zegarek owszem, stary, kiedyś może i wartościowy, teraz tylko zniszczony… nie, nie tylko te zarysowania na tarczy i podarty pasek, to jest głupstwo. Niech pan tutaj popatrzy – podsunął mi pod moje oczy wybebeszony zegarek. – Widzi pan jaka rdza na mechanizmach?

– Nie, nic nie widzę – odparłem zgodnie z sumieniem – widzę tylko jak się wszystko błyszczy… poza tym zegarek nie jest na sprzedaż.

– Aaaaj… aaaaj…. trzeba było tak od razu – dał wyraz niezadowoleniu, krzywiąc śmiesznie kamienną do tej pory bladą twarz porośniętą rzadkim, rudym zarostem.

ciąg dalszy nastąpi