Dieta Wikingów – bliska diecie śródziemnomorskiej

Szanowny Czytelniku,

Islandia to mała wyspa wulkaniczna zagubiona w okolicach koła podbiegunowego, zasiedlona w IX w. przez Wikingów. Co zaskakujące, islandzkie pożywienie jest bardzo zbliżone do diety… śródziemnomorskiej. Zawiera ono dużo kwasów omega- 3, błonnika, niewiele tłuszczów nasyconych i wydaje się bardzo zdrowe.

W każdym razie stosowana na Islandii dieta pozwoliła krzepkim ludom przez wieki całe stawiać czoła ekstremalnym warunkom klimatycznym: nocom polarnym, lodowatemu morzu, zamieciom śnieżnym, lawirowaniu na drakkarach pomiędzy górami lodowymi, polowaniu na foki i białe niedźwiedzie, walce z wilkami!

Chciałbym zatem dziś przedstawić kilka informacji na temat kuchni islandzkiej. Tej, której Wikingowie zawdzięczali siły, by tak wiele razy napadać i łupić Europę.

Dieta zbliżona do śródziemnomorskiej

W diecie islandzkiej występuje dużo zdrowych białek (dorsz z lokalnych połowów oraz jagnię islandzkie), kwasów tłuszczowych omega-3 (tłuste ryby, olej rzepakowy z roślin uprawianych lokalnie), warzyw korzeniowych (bogatych w błonnik), zioła (szczaw, koper i tymianek), zaś mało węglowodanów i tłuszczów nasyconych.

Agnar Sverrisson, znany szef kuchni (odznaczony gwiazdkami przewodnika Michelin), wyjaśnia, w jaki sposób dieta islandzka może Cię uszczęśliwić, nie pozostawiając Cię ani głodnym, ani przejedzonym.

Lubię chodzić do takiej restauracji, z której wychodząc, czuję w sobie przypływ energii, a nie – przejedzenie, które zmusza mnie do powrotu do domu i położenia się spać – tłumaczy. Musisz szukać diety, która Cię zaspokoi i doda lekkości (1).

Islandzkie specjalności

Podstawa islandzkiej diety składa się więc z produktów dobrze nam znanych: dorsza, łososia, sardeli, sardynek, skorupiaków, jagnięciny, marchwi, selera, brukwi, ziemniaków i ziół. Ale trzeba dodać również słów kilka o specjalnościach u nas nieznanych:

Skyr

To rodzaj jogurtu przypominającego bardzo delikatny ser. Zawiera on niewiele tłuszczu, z powodzeniem zastępuje śmietanę i masło w sosach i wyrobach cukierniczych. Jest to produkt nabiałowy, który należy przechowywać w temperaturze pokojowej i dlatego był dla Wikingów idealnym produktem spożywczym na wielomiesięczne podróże drakkarem, oczywiście bez lodówki.

Islandzkie algi

Są bardzo bogate w minerały, wspomagają działanie tarczycy, szczególnie współcześnie, kiedy obserwuje się powrót niedoboru jodu, choć wydawało się, że nieobecnego w Europie. Jodowi zawdzięczamy piękną skórę, wspomaga on także funkcje nerwowe i poznawcze. Algi są również bogate w cynk, magnez, potas, miedź i wapń. To swego rodzaju “zielenina”, bardzo zdrowa. Jednak, jeśli są solone, to należy je spożywać z umiarem.

Czarna sól

Tej szczególnej geologii zawdzięczają Islandczycy czarną sól, która powstaje w kontakcie z aktywnym węglem ze skały wulkanicznej. Aktywny węgiel to dobrze znana substancja o właściwościach detoksykujących (stosuje się go w zatruciach jelitowych). Jest to oryginalny element na stołach islandzkich.

Warto także zauważyć, że Islandczycy uwielbiają rabarbar. Rabarbar jest bogaty w witaminę K, substancję bardzo potrzebną i kościom i komórkom nerwowym. Ponadto zawiera on bardzo dużo witaminy C i bardzo mało cukru.

Aby więc zrobić znajomym niespodziankę, podejmij ich posiłkiem Wikingów!

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis