Cyprian Kamil Norwid i muzyka Chopina

Całą wojnę spędziłem w letniskowym domu w Górach Świętokrzyskich i to przypomnienie leśnego domu mojego dzieciństwa jest potrzebne, aby opowiedzieć, że Norwid przyszedł do mnie po raz pierwszy z głębi ogromnego, gęstego, ciemnego, wojennego lasu, a zarazem z wielkiej jasności: duży pokój jadalny, zwany balkonowym, w którym stałem recytując, tego dnia był iluminowany porannym słońcem i dodatkowo jego blaskiem odbitym od śniegu. W domu było jasno, ciepło i bezpiecznie. Jednym z ulubionych przez dzieci rodzinnych wydarzeń było świętowanie imienin. Wtedy my, jako prezent, recytowaliśmy wiersze. Były one zawsze wybierane przez matkę, długo wkuwane na pamięć, a potem stawały się punktem rodzinnej ceremonii. Tamtego roku matka dla mnie wybrała wiersz Norwida “Wigilia”. Piękny wiersz, rymowany, śpiewny i rytmiczny. Zapadł mi w pamięć aż do dziś. Matka wybrała ten wiersz z tomu w białej oprawie. Po latach dowiedziałem się, że było to bibliofilskie wydanie dzieł poety. Zniknęły z domu wraz z całą masą rzeczy po ubeckiej rewizji 6 grudnia 1948 roku. “Mój teatr Norwida” – fragment Kazimierz Braun

Cyprian Kamil Norwid – poeta wielki, ale niełatwy. Skoro coraz wyraziściej rysował się profil repertuarowy Salonu, wiadomo, że muszą w nim gościć wielcy polscy poeci. Nie mogło zatem zabraknąć Kamila Cypriana Norwida. W moim emigracyjnym życiu bardzo często zdarzają się sytuacje, które mnie zaskakują. I takim niezwykłym zbiegiem okoliczności było nawiązanie kontaktu z Kazimierzem Braunem, o którym szerzej wspominam pisząc o przedstawieniu “Helena – rzecz o Modrzejewskiej”. Kazimierz Braun, niezrównany znawca twórczości Norwida przed laty reżyserował sztukę “Za kulisami”, w której główne role męskie grał Leszek Herdegen, a kobiece – ja. Przygotowując wieczór Norwidowski w Hart House pozwoliłam sobie zaprosić do udziału w nim prof. Kazimierza Brauna, który wygłosił słowo o Norwidzie. Sceny z dramatu “Tyrteusz” grali Małgorzata Paruzel i Szymon Gębski, a poezję mówiłam ja oraz torontoński literat i poeta – Marek Kusiba.

Był to wieczór niezwykły, bogaty we wrażenia. Dzięki obecności i wystąpieniu Kazimierza Brauna, który interesująco mówił o teatrze Norwida, koncert ten był przypomnieniem krakowskich Wieczorów Wawelskich, uroczystych, szlachetnych, przybliżających nam dzieła wybitnych twórców. Dyrektor artystyczny Salonu Maria Nowotarska zaproponowała bardzo zwarte i konsekwentnie prowadzone widowisko. Oprawę scenograficzną stanowiły dwa duże obrazy olejne IRiKO (Ireny Kołodziej). Pierwszy z nich dedykowany Norwidowi, malowany specjalnie z myślą o tym koncercie, błyszczący jeszcze świeżymi warstwami farb w zmieniającym się oświetleniu, sprawił duże wrażenie na widzach. Drugi, wcześniejszy, z prywatnych zbiorów artystki, pogodniejszy nieco w wyrazie, był znakomitym dopełnieniem skomplikowanej warstwy emocjonalnej utworów Norwida. Na tle tych obrazów mistrzowsko splatały się wiersze i scena z dramatu Norwida “Tyrtej” z muzyką Chopina i pieśniami Roberta Schumanna. Trudne teksty Norwida każdy odbiera bardzo indywidualnie – aktorzy w swój własny, głęboki sposób przybliżali je słuchaczom. Bardzo trafne było m.in. powierzenie recytacji wiersza “Moja piosenka”

Kilku aktorom – ich osobista wypowiedź trafiła do serc torontońskich emigrantów. Ewelina Kwaśniewska – sopran, w pierwszej części koncertu śpiewała nastrojową pieśń Fryderyka Chopina do słów Wincentego Pola “Lecą liście z drzewa”. W drugiej części koncertu podbiła widownię trzema pieśniami Roberta Schumana z cyklu “Miłość i życie kobiety” do słów H. Heinego. Jej znakomita technika, dykcja i kultura muzyczna pozostawiły jak najlepsze wspomnienia.

Stanisław Dubiski

– fragmenty artykułu, Echo 1993

Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic”