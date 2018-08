Zmarła “królowa soulu” Aretha Franklin – POSŁUCHAJMY

Aretha Franklin zwana „królową soulu” zmarła w czwartek w wieku 76 lat – poinformowała jej przedstawicielka Gwendolyn Quinn. Przyczyną śmierci był rak trzustki.

Aretha Louise Franklin jest córką Clarencea LaVaughna Franklina, baptystycznego kaznodziei i obrońcy praw człowieka, oraz Barbary z d. Siggers, pianistki i wokalistki.

Mając zaledwie 14 lat, zaczęła nagrywać piosenki w profesjonalnym studiu. W wieku 19 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią CBS. Śpiewała głównie gospel, koncertowała na środkowym wschodzie USA. Szerszy rozgłos przyniosły jej piosenki jazzowe z elementami popu: Operation Heartbreak, Won’t Be Long, Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody, Runnin’ Out Of Fools.

Sława przyszła wraz z nowym kontraktem z Atlantic Records. W 1967 zaczęto nazywać artystkę „Królową Soulu”. Za singiel Respect Franklin otrzymała dwie nagrody Grammy, jej nazwisko znalazło się na szczycie „Billboardu”. W całej karierze Franklin otrzymała w sumie 18 nagród Grammy.

Swym głębokim, ciepłym głosem i zdolnością interpretacji zwiększyła popularność gatunku soul. Artystka śpiewała też w innych stylach, począwszy od tanecznego popu, gospel do wokalnego jazzu. W 1987 Aretha Franklin została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a jej piosenka Respect ma numer 5 na liście 500 utworów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”. W zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszech czasów sporządzonym przez pismo „Rolling Stone” zajęła 1 miejsce.

Przez lata z Arethą pracowała matka Whitney Houston – Cissy Houston, śpiewając w chórkach. Franklin była matka chrzestną Whitney Houston. Wywarła ogromny wpływ na wokalistkę, kształtując jej manierę i sposób śpiewania.

Wystąpiła w kilku filmach, m.in. obrazie lat 80. pt. The Blues Brothers i jego kontynuacji z 2000.

W 2010 u artystki zdiagnozowano raka. Zespół lekarzy orzekł, że jest to rak nieoperacyjny.