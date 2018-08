Z powrotem w Kanadzie (69)

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo. Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Do Kanady – 29

Opisuję moją drogę przez czas stanu wojennego, co również złożyło się na moją drogę do Kanady, która zaczęła się w sierpniu, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten kraj, odwiedzając moją siostrę w Mississauga w 1980 roku. Pisałem o tym w poprzednich odcinkach. Przenieśliśmy się w dwie rodziny na Warmię do gminy Gietrzwałd. Siedlisko nazywało się Łopkajny.

Na Łopkajnach spędziliśmy czas jak na ciągłych wakacjach. Gdzieś tam w miastach trwał stan wojenny, chociaż oficjalnie podobno skończył się w roku 1983. Nas to jakby nie dotyczyło. Pracę zapewnialiśmy sobie sami, produkując i sprzedając w szkołach całej Polski pomoce szkolne dla klas młodszych. Ten czas wiejskiej sielanki skończył się w roku 1987, gdy dzięki obietnicy kolegi z dawnej klasy licealnej dostałem szansę na uzyskanie paszportów dla siebie żony i syna.

Pisałem w poprzednim odcinku, że jesteśmy już w drodze na zachód, na emigrację. Mamy paszporty załatwione za trzy średnie roczne pensje. Jedna za każdy paszport. Wybrałem trasę przez Czechosłowację, NRF, Szwajcarię do Włoch. Latina na południe od Rzymu była jedynym miejscem, o którym wiedziałem, że przyjmują uchodźców.

Rok 1987 to nie były czasy Internetu, gdzie można by uzyskać wszelkie informacje tak jak teraz. Nikt nawet nie przypuszczał, że będzie coś takiego jak Internet. To samo dotyczy GPS. Granicę mamy przekroczyć w Kudowie Zdroju, co przywołało wspomnienia z końca lat siedemdziesiątych. Był to chyba maj. Jechaliśmy od gminy do gminy w Kotlinie Kłodzkiej, zbierając zamówienia w Zbiorczych Szkołach Gminnych na nasze pomoce szkolne. Jechałem ze swoim wieloletnim przyjacielem, który był geniuszem biznesu w peerelowskich czasach. Nie pamiętam jak znaleźliśmy się u podnóża góry Śnieżnik, ani co spowodowało, że wie jechaliśmy na ten Śnieżnik Fiatem 126p jakimś duktem leśnym, czy też szlakiem turystycznym. Zabrakło nam może 100 metrów do szczytu gdy silnikowi „malucha” zabrakło mocy by wspinać się dalej (23 KM). Było tak stromo, że nie mogłem zawrócić, bo samochód by się po prostu przewrócił i stoczył rolując pewnie do samego podnóża. Musiałem jechać tyłem prawie kilometr. A wszystko ot tak, dla przygody i fantazji. Przenocowaliśmy w Zieleńcu. Na drugi dzień mieliśmy do załatwienia tylko kilka szkół. Wymyśliłem, że zobaczymy naturalne, skaliste stopnie na Szczelińcu. Chyba miało ich być sześćset, czy jakoś tak. Słyszałem o nich lub chyba raczej czytałem w jednej z książek Joanny Chmielewskiej. Mapy nie były dokładne, bo to przecież w pobliżu granicy, wróg czuwa, więc trzeba go wprowadzać w błąd. Zdjęć satelitarnych nie było nawet w marzeniach.

Jechaliśmy jakąś polną drogą, trawersując strome zbocze, wśród górzystych pastwisk. Droga była pochylona i coraz mniej widoczna. W końcu skończyła się całkiem, tzn. po prostu rozmyła wśród traw. Próbowałem jechać dalej po łące, gdy nagle z poza wzgórza wysypała się tyraliera może dziesięciu żołnierzy z bronią. Zatrzymali nas, kazali wysiąść z samochodu, pytając, co tu robimy. Opowiedziałem, że szukamy Szczelińca i sześciuset stopni. Nasze głupie miny potwierdziły im wszystko. Okazało się, że właśnie przekraczamy granicę z Czechosłowacją. Skręciliśmy nie w tę stronę. Bez kłopotów ruszyliśmy z powrotem. Żołnierze z WOP uznali, że nikt przy zdrowych zmysłach nie przekraczałby granicy ”maluchem” jadąc przez bezdrożne połoniny. Było już za późno by szukać dalej Szczelińca, więc ruszyliśmy na nocleg do Zieleńca. Nie pamiętam, po co pojechaliśmy do pobliskiej Kudowy Zdroju, ani dlaczego ruszyliśmy na drogowe przejście graniczne. Był już zmierzch, pada drobny deszcz. Widzieliśmy już to przejście przed nami. Rozpędziłem samochód na długim pustym dojeździe do granicy. Widzieliśmy jak z budynku wypadają żołnierze. Byli chyba przekonani, że będziemy próbować przejazdu. Może pięćdziesiąt metrów przed przejściem skręciłem mocno koła i zaciągnąłem na chwilę ręczny hamulec. Na mokrej nawierzchni samochód wykonał piękny obrót o 180 stopni i z gazem do oporu ruszyliśmy z powrotem. Ot taka sobie głupotka dla zabicia nudy. Oczywiście pamiętałem, że nasza tablica rejestracyjna była dokładnie zachlapana błotem.

Teraz jest sierpień, rok 1987 i dojeżdżamy do tej samej granicy z zamiarem jej legalnego przekroczenia. Mam 34 lata. To moja ostatnia szansa, jeśli jeszcze chcę coś osiągnąć na emigracji. Ten przejazd musi się udać. Jest dobrze po południu. Podjeżdżam powoli do przejścia. Jesteśmy jedynym samochodem. Paszporty do kontroli. Wopista, czy celnik, nie wiem, zabrał je i poszedł do budynku. Po paru minutach wyszedł i kazał mi iść ze sobą. Małgorzata i Marcin też musieli wysiąść, ale zostali przy samochodzie. Dwóch mundurowych zaczęło przeszukiwać samochód. Mnie zaprowadzono do biura na piętrze. Duże, jasne, z dużym oknem z widokiem na przejście graniczne. Oczywiście nie pamiętam wszystkich pytań, ale musiałem odpowiadać właściwie, bo po dziesięciu minutach urzędnik oddał mi paszporty i powiedział, że możemy jechać. To była dopiero ulga. Tym bardziej, że z okna widziałem jak jeden z mundurowych dokładnie oglądał Marcina samochód, zabawkę sterowaną radiem, w której ukryte były wszystkie nasze dolary. Sprawdzał nawet czy działa. Może chciał się tylko pobawić, bo wtedy w Polsce to było ciągle jeszcze niezwykłe urządzenie.

Po paru minutach byliśmy na czeskiej stronie. Tam kolejna kontrola, ale już bardzo pobieżna. Gdy zobaczyli w paszportach wizy do Włoch nie zawracali sobie nami głowy. Małgorzata nigdy nie miała orientacji w terenie, jak zresztą większość kobiet. Na nieznanych drogach musiałem jechać z mapą na kolanach.

W Pradze udało mi się zabłądzić. Głównie dlatego, że nie było żadnych drogowskazów do niedalekiej przecież granicy z RFN. Prawdopodobnie celowo, bo przecież wróg ze „zgniłego Zachodu” czuwał i trzeba mu było utrudnić jak najbardziej drogę gdy będzie uciekał po agresji na jedynie słuszny ustrój socjalistyczny. Niewiele pamiętam z Pragi. Zbyt byłem zajęty szukaniem właściwej drogi. Pamiętam długą prostą ulicę wiodącą ostro pod górę. W dole widziałem przez moment rzekę, prawdopodobnie Wełtawę i piękne stare budynki. Nie wiem jak udało mi się znaleźć właściwą drogę, tym bardziej, że nie było to żadne znane przejście graniczne. Chciałem jak najszybciej znaleźć się na Zachodzie. Świadomość, że nasze paszporty załatwione były „pod stołem” paliła jak ogniem.

Wiem, że przed nami była też Austria, ale właśnie wówczas Austria wprowadziła wizy dla Polaków. Co prawda na krótko, ale akurat w czasie naszego wyjazdu. Wielu emigrantów z Polski wyjechało w świat przez Austrię, ale ja miałem tylko strzępki informacji o obozach we Włoszech. To nie były czasy „Google” i „smartphonów”. Do granicy z RFN dojechaliśmy już o zmierzchu. Niewielkie przejście graniczne na wąskiej asfaltowej drodze. Mały budynek, za nim most z bardzo wysoką metalową siatką po obu stronach. Stanęliśmy na znak dwóch mundurowych czeskich. Wzięli nasze paszporty. Po paru minutach jeden z nich wyszedł i oddał nasze dokumenty. Przepuścili nas bez żadnego sprawdzania. Rzeka była niewielka, ale most bardzo długi, ciągnący się nie tylko nad wodą, ale i nad rozległymi brzegami. Stąd pewnie ta wysoka siatka. Po niemieckiej już stronie mały ładny budynek. Zatrzymaliśmy się, sprawdzono tylko czy mamy wizy w paszportach i życzono szerokiej drogi. Chyba. Mój niemiecki był jeszcze gorszy niż angielski, którego prawie nie znałem. Jesteśmy na wolności. Jest już ciemno, za nami ponad osiemset kilometrów drogi jednym ciągiem. Ja jestem przyzwyczajony, ale rodzina ma dość, chociaż się nie skarżą. Muszę znaleźć jakiś zajazd z noclegiem.