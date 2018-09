“Tylko we Lwowie”(1)

Niesamowite miasto

We Lwowie byłem jako turysta we wrześniu 2009 roku. Były to dwa piękne słoneczne jesienne dni. Miałem szczęście uczestniczyć w wycieczce firmy turystycznej specjalizującej się właśnie w dowożeniu autokarami i oprowadzaniu Polaków po tym mieście. Mądra, zakochana w tym mieście pilotka wycieczki, magister geografii, a także przewodnik, Polak urodzony we Lwowie, wytrawny znawca miasta, dwoili się i troili, by nam jak najwięcej pokazać, by jak najwięcej opowiedzieć, by wprowadzić nas w ducha i atmosferę miasta.

Mieszkałem w czasach swojej młodości przez prawie trzy lata w Rzymie. Co sobotę robiłem wypad turystyczny w miasto. Udało mi się poznać nie więcej niż połowę jego zabytków. Lwów to nie Rzym, ale także ma wiele do zaofiarowania, więc trzeba tu pobyć i po nim codziennie pochodzić przynajmniej przez miesiąc by to wszystko przyswoić. To jednak co zobaczyłem wystarczyło bym miał ogólne wyobrażenie o jego bogactwie architektonicznym, kulturowym, etnicznym. Polubiłem to miasto. Zrozumiałem dlaczego prawdziwi lwowiacy tak go kochają, niektórzy, jak niedawno zmarły redaktor, pisarz i scenarzysta Jerzy Janicki potrafili godzinami opowiadać choćby o jednej kamienicy, ulicy, kościele. To obok Wilna i Grodn jedno z najbardziej patriotycznych dawnych polskich miast kresowych, słusznie obdarowane przez marszałka Piłsudskiego orderem Virtuti Militari. Dzisiaj to miasto Ukrainy, kraju większego terytorialnie i ludnościowo od Polski, miasto mające tylko ok. 850 tys. mieszkańców (w tym tylko około 30 tysięcy Polaków), ale może się poszczycić posiadaniem około połowy zabytków całej Ukrainy. Druga połowa to w dużej części zamki, warownie, szkoły, kościoły i całe miasta zbudowane przez Polaków na przestrzeni dziejów.

This slideshow requires JavaScript.

Dwa ważne wydarzenia z ostatnich kilkunastu lat wpłynęły na wygląd miasta: 12 grudnia 1998 r. historyczne centrum miasta wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 25 czerwca 2001 r. we Lwowie był Jan Paweł II. To zmobilizowało nie tylko władze Ukrainy i miasta Lwowa, ale wiele organizacji Polaków wschodniaków, szczególnie lwowian z całego świata, a także Polski Senat do sypnięcia groszem – nastąpiła wielka odbudowa i odnowa, i miasto w szybkim czasie z nieco zaśniedziałego, prowincjonalnego, obdrapanego stało się pięknym europejskim centrum. Szarzyzna i bieda widoczna gołym okiem w okolicach Lwowa jeszcze bardziej podkreślają, że jest to prawdziwa samotna perła tej części Europy.

Wczesne dzieje miasta

Historia Lwowa to prawdziwy kalejdoskop wydarzeń, tak szybki i zmienny, że trudno za nim nadążyć. Miejsce do założenia miasta było idealne. Zbudował je dla swego syna Lwa (stąd nazwa Lwów) w dolinie wśród wzgórz Roztocza, w pobliżu parowów Podola i lasów doliny Pełtwi kniaź halicki Daniło ok. 1240 roku. Tatarzy natychmiast zrównali je z ziemią, ale kniaź odbudował i obwarował je, by się mogło oprzeć następnym najazdom. Dostał go niejako w prezencie Kazimierz Wielki. Po wymarciu rodu książęcego Rusi Halicko- Wołyńskiej miasto i okolice odziedziczył najbliższy kuzyn rodu, książę mazowiecki Bolesław Trojdenowicz. Był on kuzynem naszego króla Kazimierza Wielkiego i po jego tragicznej śmierci król polski dostał je w spadku. Kazimierz otoczył od nowa miasto murem i zabezpieczył zamkami Wysokim i Niskim. Miało co prawda tylko 21 hektarów powierzchni – było o połowę mniejsze od Krakowa, ale szybko zaczęło się rozrastać i po jakimś czasie przerosło Krakówliczbą mieszkańców i terenem. Dzisiaj zajmuje 155 kilometrów kwadratowych powierzchni.

Zbudowano tu trzy katedry: rzymską, ormiańską i grecką i wiele innych kościołów. Pełna tolerancja religijna wobec wszystkich grup narodowościowych wzbogaciła miasto w ich budowle sakralne i świeckie. W czasie gdy miasto na krótko było w posiadaniu Węgrów, ci nadali mu prawo składu, czyli podróżujący kupcy nie mogli omijać Lwowa, musieli tu zatrzymać się przynajmniej na dwa tygodnie i sprzedawać tu swoje towary. Ten przywilej miał ogromne znaczenie dla rozwoju miasta.

Władysław Jagiełło był wyjątkowo cenionym i kochanym patronem Lwowa. Przede wszystkim nie tylko miasto, ale całą Ruś Czerwoną włączył w granice Rzeczpospolitej, utrzymał dawne przywileje i dodał nowe, chętnie tu przebywał. Gdy w Medyce w pobliżu Lwowa zachorował na zapalenie płuc i niedługo po tym zmarł w Gródku, tu na placu katedralnym w słynnej kaplicy Boimów otwartej na ten plac, odbyła się uroczysta Msza żałobna i mieszkańcy zobowiązali się do przestrzegania żałoby przez okrągły rok.

W tym czasie Lwów był zamieszkany przez Polaków. Ormian, Żydów, Rusinów, Niemców, Włochów, Wołochów, Anglików i Greków. Każda narodowość wnosiła swoją kulturę i obyczaje w życie miasta. Już w roku 1417 zbudowano tu pierwszy wodociąg, przedtem wybrukowano rynek. Najbogatszymi mieszkańcami byli kupcy ormiańscy i finansiści żydowscy. Styl życia patrycjatu gorszył maluczkich, więc rada miasta dla utrzymania spokoju i harmonii obywatelskiej wydała dekret, by na weselach nie podawać więcej niż cztery potrawy i nie zatrudniać więcej niż dwóch błaznów.

Lwów dzielnie bronił się przed najazdami. Najczęściej były to najazdy tatarskie, bo to byli najbliżsi terytorialnie wrogowie. Broniono miasta solidarnie, były nawet rywalizacje która nacja jest dzielniejsza i sprawniejsza w walce obronnej. Gdy dużo później Chmielnicki obiecał odstąpić od oblężenia miasta w zamian za przekazanie mu obywateli żydowskich, nikt w mieście o tym nie chciał nawet słyszeć.

Najgroźniejszym wrogiem okazał się pożar w 1527 r., który zniszczył całe drewniane miasto doszczętnie. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło – miasto odbudowano dość szybko używając materiałów ognioodpornych, a król Zygmunt I w geście pomocy zawiesił podatki w czasie odbudowy. Wiek XVII to okres potopu szwedzkiego.Tu król Jan Kazimierz schronił się przez barbarzyńcami z północy – barbarzyńcami, bo bardziej systematycznie niszczącymi wszystko co po drodze napotykali niż dzikie hordy ze wschodu i południa. Tu w łacińskiej katedrze w r. 1656 oddał Polskę w opiekę Matki Boskiej (słynne Śluby Kazimierzowskie), a 5 lat później otworzył czwarty po Krakowie, Wilnie i Zamościu uniwersytet.

Lwów pod zaborem

Polska straciła Lwów i Ruś Czerwoną na rzecz Austrii już w czasie pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Zaczęło się od ograniczania swobód obywatelskich, zakazu używania języka polskiego w szkołach i urzędach, podobnie zresztą jak i w innych zaborach. Niesfornych lwowiaków trudno było ujarzmić. Byli zapleczem walk narodowościowych Polski. Uczestniczyli w powstaniach listopadowym i styczniowym, tu chronili się powstańcy najbardziej poszukiwani przez zaborców, bo Lwów żył swoim życiem i władze okupacyjne faktycznie nie rządziły, tylko administrowały miastem. Wybuchały bunty przeciw zaborcy. I tak w r. 1848 doszło do potyczek ulicznych, bo miasto pod wodzą Franciszka Smolki zaczęło domagać się wprowadzenia języka polskiego do szkół i urzędów, zniesienia pańszczyzny i cenzury, utworzenia wojska narodowego i autonomii dla Galicji. Początkowo cesarz używał różnych środków przymusu, nawet nakazał zbombardowanie miasta, w czasie którego poległo 100 lwowian, ale determinacja ludności była tak zdecydowana, że powoli spełniano jej życzenia jedno po drugim, aż wreszcie w 1867 r. cała Galicja uzyskała autonomię. Od tej daty nastąpił intensywny rozwój Lwowa: nie tylko przybyło wielu mieszkańców i budowli, ale miasto założyło nową kanalizację, sieć gazową i elektryczną. Powstawały liczne manufaktury, instytucje finansowe, połączono je koleją z Krakowem, a linią telefoniczną z Krakowem i Wiedniem.

Najnowsze dzieje

Po trzytygodniowej wojnie Orląt Lwowskich z nacjonalistami ukraińskimi w 1918 roku Lwów pozostał w rękach polskich. Tuż przed II wojną światową liczył 312 tys. mieszkańców, a ponad połowa to byli Polacy. Był stolicą trzech arcybiskupstw; poza katedrami miał 38 kościołów, 14 cerkwi i 5 synagog. Był siedzibą 4 uczelni wyższych, 10 seminariów duchownych, 28 Jeden z najstarszych obrazów Lwowa szkół średnich i 60 podstawowych. Mieściły się tu słynne biblioteki, a najsłynniejsza z nich Ossolińskich przeniesiona została po wojnie do Wrocławia. Miasto miało także 10 muzeów i galerii, kilka teatrów, a wśród nich prześliczny gmach opery. Tylko część tego dorobku dochowała się do naszych czasów. W czasie II wojny światowej lwowianie byli mordowani i wywożeni na tułaczkę przez obu okupantów, Niemców i Rosjan. Tysiące obywateli nie tylko polskich, ale i ukraińskich zginęło w czasie tych czystek. Niemcy wymordowali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych wszystkich Żydów lwowskich. Jak na innych terenach okupowanych Gestapo zadbało, by niszczyć “mózg” społeczności. W ramach tej akcji rozstrzelano między innymi 24 polskich profesorów uniwersyteckich Lwowa.

Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. Ukraina stała się wolnym krajem i rozpoczęło się powolne “czołganie” w stronę państwa demokratycznego. Wschodnia Ukraina nigdy nie przecięła swej pępowiny z Moskwą – funkcjonowała i funkcjonuje tak jak pseudodemokracja moskiewska, zachodnia z centrum we Lwowie i Kijowie w czasie tzw. “pomarańczowej rewolucji” odrzuciła patronat Moskwy i rządy przez gangsterów powiązanych z mafią rosyjską. Idea piękna, ale ludzie jak we wzorze tego ruchu – w polskiej Solidarności – całkowicie ją zaprzepaścili. Wiktor Janukowycz, nowy prezydent Ukrainy, polityk promoskiewski, postawił na grobie tej rewolucji kamień nagrobny, ciężki, by nie mogła się spod niego wydostać szybko na powierzchnię. Co się dalej dział i dzieje na Ukrainie nie będę opisywał, bo to czasy najnowsze, które pamiętamy.

Zabytki Lwowa

Lwów zrobił na mnie duże wrażenie jako miasto nowoczesne, eleganckie, czyste, z dużą liczbą wartościowych pamiątek artystycznych i architektonicznych. Nie nastawiałem się, że będzie to Paryż, Florencja, Rzym czy nawet Kraków, ale to co jeszcze ma do zaofiarowania turyście jest ciągle imponujące. Niewiele mamy pozostałości starej sztuki europejskiej we Lwowie. Co się nie spaliło zniszczyły hordy najeźdźców, bo Lwów położony jest nie tylko na szlakach handlowych, ale i na drogach przemieszczania się różnych europejskich i azjatyckich wojsk. Innym powodem zanikania starszej sztuki było bogactwo mieszkańców – gdy się pojawiły nowe trendy, bogaci kupcy i bankierzy przerabiali swoje rezydencje, budynki użyteczności publicznej i świątynie na nowy styl architektoniczny, by nie być uznanymi za Jan Paweł II we Lwowie Kilka ciekawych budynków przy rynku Lwowa Mauzoleum Boimów Symbol Lwowa Wnętrze mauzoleum Boimów staromodnych. W opisie zabytków Lwowa pojawia się często słowo “neo” – nowy, a więc neogotyk, neorenesans, neoklasycyzm. To style XIX wieku. Lwów pod własnym samorządem bardzo się w tym czasie rozrósł i adoptował te style modne wtedy w Europie. Dla wielu ludzi ten doczepek na początku słowa ma wymowę negatywną, ale nie musi tak być, bo pomysłowe i piękne budowle w tych stylach są funkcjonalne i też potrafią zachwycić. Lwów poza sztuką zachodnioeuropejską ma wiele zabytków w stylu wschodnim, cerkiewnym, a niekiedy w stylach, do których trudno dobrać nazwę. Wystarczy choćby wejść do katedry ormiańskie – wszystko tam tak piękne i majestatyczne jest w swoim stylu. To bogactwo różnorodności w tym mieście jest czymś, co specjalnie przyciąga znawców sztuki i nie nudzi prostego zwykłego turysty.

“Szkatułka z klejnotami”

Jest we Lwowie jeden zabytek, który dochował się do naszych czasów prawie niezmieniony – to “szkatułka z klejnotami”, czyli domowa kaplica, faktycznie mauzoleum, rodziny Boimów, zbudowana w latach 1609- 1615. Styl budowli jest zdecydowanie manierystyczny. To ostatnie słowo może nasuwać złe skojarzenia, a w rzeczywistości to wyrafinowany renesans dążący do doskonałości formalnej i technicznej, subtelności, wykwintności, nietypowych rozwiązań warsztatowych, to często iluzja, fantazja, a równocześnie brak napięcia czy jakiejś brutalności. W Polsce niewiele jest budowli w tym stylu. Najbardziej znanymi jest kilka kamienic w Kazimierzu nad Wisłą. Taką właśnie jest kaplica tych bogatych kupców. Kaplicę zbudowaną na planie kwadratu wieńczy barokowy hełm z latarnią i postacią Chrystusa Frasobliwego.

Przyczerniały ze starości fronton wygląda jak potężny ikonostas. Wnętrze kaplicy jest zagęszczone dekoracjami rzeźbiarskimi, posągami biblijnymi, czy scenami z życia świętych. Wspaniała jest kopuła przepuszczająca przez okienka w kasetonach światło dzienne. W kasetonach znalazły się popiersia postaci ze Starego Testamentu, ale twarzy im i innym rzeźbom użyczyli mieszkańcy Lwowa. Ta niepowtarzalna kaplica jest chyba najwspanialszą wizytówką Lwowa. Dodam, że prawie wszyscy jej budowniczowie i artyści pochodzili ze Śląska.

Katedra łacińska i Śluby Kazimierzowskie

Tylko wąski przesmyk dzieli tę kaplicę od katedry łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Popularnie jest nazwana łacińską, by nie mylić jej z inną katedrą katolicką Unitów. Budowę kościoła na miejscu wcześniejszego spalonego przez Litwinów zaczął Kazimierz Wielk w roku 1360, a skończył Władysław Jagiełło. Świątynia ta spłonęła w wielkim pożarze Lwowa w 1527 r., a na jej miejscu zbudowano kościół renesansowy, potem przebudowany w stylu barokowym. W naszych czasach dokonano gruntownego odnowienia świątyni; przez wiele lat Senat Polski co roku dawał na ten cel około miliona złotych. Mimo że wnętrze świątyni jest mieszanką gotyku, renesansu, baroku, rokoko, a nawet secesji, te elementy architektoniczne czy zdobnicze nie “kłócą” się ze sobą. To wielki i piękny kościół.

Pod koniec XVI w. Józef Szolc-Wolfowicz namalował obraz dzisiaj znany jako cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej umieszczony nieco później przy ołtarzu głównym katedry łacińskiej (obecnie znajdujący się w Lubaczowie). Przed nim Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 oddał naród Polski opiece Matki Boskiej słowami: “Ciebie za patronkę moją i za Królową Państw moich dzisiaj obieram”. Kościół ten już od czasów Kazimierza Wielkiego był kościołem katedralnym w rycie rzymskim i to nie tylko Lwowa, ale i terenów otaczających to miasto. Podam jako ciekawostkę, że artysta postać Matki Boskiej na obrazie przeniósł z epitafium zmarłej przedwcześnie Katarzyny Domagaliczówny. A więc mógłby ktoś powiedzieć, że król oddawał swoje narody i swoją osobę pod opiekę zmarłej przedwcześnie dziewczynki.

Akcentami nowoczesnymi w tym kościele jest epitafium biskupa Władysława Rubina, przyjaciela Jana Pawła II (spotykałem go często w Rzymie w czasie moich tam studiów) i tablica w trzech językach na zewnątrz kościoła upamiętniająca wizytę papieża we Lwowie.

Stary rynek miasta

Katedra łacińska dotyka swymi murami starego średniowiecznego rynku miasta z ratuszem w samym środku. Budowla ta była niszczona i przebudowywana częściej niż jakikolwiek inny obiekt we Lwowie. Dziś ratusz nie pełni funkcji administracyjnych, lecz jest to muzeum. Wysoka wieża to jeden z najlepszych widokowych punktów miasta; pokonać trzeba, niestety, 350 stopni, ale z wysokości 65 metrów mamy jak na dłoni nie tylko plac, lecz całe stare miasto i nawet dość daleki Wysoki Zamek. Rynek otacza 37 kamienic, każda ciekawa, zabytkowa, każda inna i prawie każda wielostylowa.

Rynek wytyczono już w połowie XIV wieku. Był to i jest do dzisiaj prostokąt (142×129 m). Na narożnikach placu znajdują się cztery studnie-fontanny z wyobrażeniami antycznych bóstw: żony Posejdona Anfitryty, Adonisa, Diany i Neptuna. Z każdego rogu rynku rozchodzą się po dwie ulice pod kątem prostym w stosunku do siebie, a przy nich jest wiele zabytkowych kamieniczek lub innych budowli, np. słynna cerkiew wołoska. Z tych ulic najciekawsza architektonicznie jest najkrótsza z nich, ulica Ruska. Każda ze wspomnianych budowli mogłaby być materiałem pracy doktorskiej o charakterze historyczno-architektoniczym.

Wymienię tu tylko kilka i tylko niektórych z ich sławnych mieszkańców czy gości. Dziś kilka z tych kamienic jest oddziałami muzeum miasta Lwowa. Pierzeja wschodnia rynku to zbiór najciekawszych kamienic. Pod numerem 2 mieszkała kiedyś rodzina Bondinellich, poczciarzy dostarczających przesyłki do Włoch w ciągu dwóch tygodni, co w owych czasach był to rekord szybkości pocztowej. Najbardziej rzuca się w oczy kamienica czarna, bo pomalowana na ten kolor, budynek przeważnie renesansowy. Pod nr. 6 znajduje się kamienica królewska, to już prawdziwy pałac zwany “małym Wawelem”. Przebywał tu kochający podróże i niespokojny duch król Władysław IV, kamienicę kupił ojciec króla Jana Sobieskiego, więc jego syn traktował ją jako jedną ze swoich rezydencji. Rynek 9 to pałac arcybiskupi, miejsce pobytu Zygmunta III Wazy i miejsce schadzek jego syna, wspomnianego Władysława IV z piękną lwowianką Jadwigą Łuszkowską. Zmarł w niej Michał Korybut Wiśniowiecki zanim spiskowcy na czele z Marysieńką i biskupem krakowskim zdążyli go uśmiercić. Rynek 10 czyli kamienica Lubomirskich to już duży prawdziwy pałac. Miał różnych wybitnych rezydentów i w nim w 1802 r. otwarto najstarszą lwowską kawiarnię. W kamienicy Gieblowskiej (Rynek 24) car Piotr I negocjował z Polakami warunki sojuszu przeciwko Szwecji. W kamienicy Mazanczowskiej (Rynek 31) rodzina Baczewskich produkowała słynne wódki i likiery. Ostatnia kamienica rynku to słynna kawiarnia Atlas goszcząca często Jana Kasprowicza, Brunona Schulza i innych pisarzy i artystów