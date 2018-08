Średniowieczne penitencjały

Będzie to opowiastka o wąskim temacie z dziejów chrześcijaństwa, niestety nie chwalebnym, z którego można być dumnym, ale o jednym z wielu odskoków od ewangelicznej wiary, spowodowanych ludzką pychą, głupotą lub nadgorliwością.

Sakrament pokuty

Przypomnijmy sobie z katechizmu, który wkuwaliśmy przed pierwszą komunią, coś niecoś o sakramencie pokuty, powszechnie zwanym spowiedzią. To rachunek sumienia, żal za grzechy, wyznanie grzechów, postanowienie poprawy, rozgrzeszenie, wypełnienie nałożonej przez księdza pokuty i ewentualnie wyrównanie krzywdy, jeśli to tylko możliwe, wyrządzonej komuś przez grzech, jak choćby oddanie skradzionej rzeczy. Mało kto dziś odchodzi od konfesjonału bez rozgrzeszenia, a pokuta jest niekiedy śmiesznie mała, często przysłowiowe “trzy zdrowaśki”.

W pierwotnym kościele chrześcijanie też grzeszyli jak my teraz, ale początkowo nie wyznawali grzechów, oczyszczali duszę postem, biczowaniem, jałmużną i tym podobnymi czynami. Nie było wtedy obowiązku wyznawania grzechów, ale wierni czuli taką potrzebę. Wyznawali prywatnie swoje grzechy biskupom, czyli przewodnikom zorganizowanej grupy wiernych (instytucja kapłanów powstała nieco później). Powoli powstało, nie z nakazu władzy ale samoistnie, publiczne wyznawanie grzechów przed całą społecznością wiernych w przypadku popełnienia cięższych przewinień jak morderstwo, odstępstwo od wiary i kilku innych. Taki człowiek prosił o wyznaczenie mu pokuty, czyli kary, lub sam sobie ją wyznaczał, i automatycznie tracił prawo uczestniczenia “przy Stole Pańskim”, czyli we mszy do czasu wypełnienia tego zobowiązania.

Ewolucja sakramentu

U pierwszych chrześcijan oraz tych w czasach średniowiecznych życie składało się z konkretów: Bóg, aniołowie, diabły, niebo, czyściec, piekło, to konkretne osoby i miejsca, takie jak wszystko co otaczało człowieka na ziemi. Nikt nie wątpił w ich istnienie. Grzech był także takim konkretem – dla tych ludzi to przestępstwo pociągające za sobą wyrok i karę, rodzaj choroby, którą trzeba wyleczyć. Co prawda ostateczne rozliczenie z Bogiem odbędzie się po śmierci, ale przed piekłem lub czyśćcem można się uchronić za życia, bo przynajmniej część tej kary można odbyć tu na Ziemi. Początkowo pokuta i przebaczenie były jednorazowe – gdy zdarzyło się grzesznikowi jeszcze raz popełnić grzech ciężki, na stałe był wyłączony ze społeczności wiernych. Powoli nakładanie pokuty przejęli biskupi i papieże, pokuta stała się coraz cięższa, a skruszony grzesznik miał coraz więcej przeszkód, zanim oczyszczony z grzechu mógł wrócić na łono Kościoła. Zasada jednorazowego przebaczenia grzechów stała się w mentalności wielu zbyt surowa, bo na ciężką chorobę po wyleczeniu można zachorować więcej niż raz. Grzech był faktem, obrazą Boga, przestano zwracać uwagę na to, czy był popełniony świadomie czy nie, czy człowiek robił to dobrowolnie, czy zmuszony był do tego. Grzech musiał być zmazany i bez względu na stan ducha czy okoliczności jego popełnienia, wszyscy odbywali te same kary w formie pokuty. Niektórzy święci jak Cyprian, filozofowie i teologowie jak Tertulian, Orygenes prowadzili ostre dyskusje z papieżami i biskupami na ten temat. Domagali się złagodzenia kar za grzechy, większej empatii hierarchów wobec ludzi i ujednolicenia pokuty w całym Kościele.

Irlandzkie penitencjały

Z konkretną propozycją w VI wieku wyszli mnisi z Irlandii. Zaczęli spisywać grzechy popełnianane przez ludzi, ustawiać je w kolejności od najlżejszych do najcięższych lub w odwrotnie, i do każdego grzechu przypisana była pokuta, nie “zdrowaśki czy ojczenaszki”, ale prawdziwa ciężka pokuta, ciągle początkowo lżejsza, niż te nadawane wcześniej. Najsłynniejsze penitencjały wyszły spod piór zakonników Cummeana, Kolumbana Młodszego i bardzo zasłużonego w krzewieniu wiary w Anglii arcybiskupa Cantenbury Greka Teodora, pochodzącego z tej samej miejscowości co św. Paweł Apostoł, z Tarsu.

Potem w penitencjałach spisywano ustalenia synodów lokalnych dotyczących pokuty za grzechy. Jedną z cięższych pokut za najcięższe grzechy była pielgrzymka do Ziemi Świętej. Gdy mahometanie zamknęli drogi do Palestyny, zaczęły się Wyprawy Krzyżowe i to była – choć nie najważniejsza – przyczyna ich genezy, zaczęto pielgrzymować do innych miejscowości jak Compostela, Rzym, Kolonia.

Wysyp produkcji penitencjałów

Tego typu księgi grzechów i pokut nazwano później penitencjałami, które powoli, począwszy od VII w., rozpowszechniły się po całej chrześcijańskiej Europie. Namnożyło się tych ksiąg, nazwanych oryginalnie “taryfami”, tak wiele, że np. synod w Paryżu w 829 r. nakazał spalić te, które nie miały uznanych autorów, czy miały fałszywie przypisywane autorstwo jakiego znanego człowieka w Kościele. Ale kary za grzechy nie malały, były ciągle podnoszone. I tak np. w sprawie kradzieży konia, owcy czy wołu penitent nie tylko musiał je oddać właścicielowi, ale musiał pościć o chlebie i wodzie przez trzy kolejne Wielkie Posty, 40 dni razy 3, czyli 120 dni. Ale na tym nie koniec. Gdy delikwent popełniał taki czyn wielokrotnie, czyli wpadł w nałóg i gdy już nie był w stanie oddać wszystkich rzeczy skradzionych, pokuta miała trwać nie tylko przez trzy Wielkie Posty ale dodatkowo przez cały rok. I na tym nie koniec: musiał też w tym czasie dawać jałmużnę ubogim, a kapłanowi wyznaczającemu karę datek w naturze. To, że na chlebie i wodzie przez kilkaset dni jest wprost niemożliwe wyżyć, można zapaść na zdrowiu, to już nie interesowało autorów penitencjałów, to była prywatna sprawa grzesznika. Ta sroga pokuta była za grzechy nienajcięższe. Z tych cięższych na przykład stanie się heretykiem – nawrócony z herezji, zanim przyjęty był na łono Kościoła, musiał być prowadzony przez kapłana przez trzy niedziele od początku wsi czy miasta do kościoła, obnażony do pasa, biczujący się w drodze. To nie wszystko. Musiał się wyrzec na zawsze mięsa, jaj i sera, na dodatek poddać się trzem ściślejszym postom, każdy czterdziestodniowy w ciągu każdego roku unikając nawet ryb, trzy dni w tygodniu nie mógł spożywać oliwy, miał się ubierać jak zakonnik, codziennie wysłuchiwać mszy, w niedzielę dodatkowo miał się stawić na nieszporach, a każdego dnia odmawiać “Ojcze Nasz” dziesięć razy w ciągu dnia i dwadzieścia razy o północy. Były i dużo cięższe kary, np. jeśli zakonnica złamała śluby czystości i w rezultacie tego urodziła dziecko, dziecko zabierano jej przy porodzie, nigdy go więcej nie zobaczya. I to nie był koniec kary: żyła o chlebie i wodzie przez sześć długich lat. Wiele nie dożywało końca pokuty zabite tą okrutną dietą.

Nie tylko pokutowano postem o chlebie i wodzie – za cięższe grzechy, jak np. za zabójstwo karano trzyletnim wygnaniem z kraju. Duchownych karano uwięzieniem w klasztorach: za cięższe grzechy w innym opactwie, za lżejsze we własnym. Prawie zawsze dodawano do pokuty obowiązek recytowanie modlitw i psalmów. Okazyjnie karano cieleśnie rózgami czy kijem, szczególnie młodszych grzeszników.

Penitencjały skupiające uwagę na życiu seksualnym

W późniejszych penitencjałach najczęstszymi i najbardziej karanymi grzechami były grzechy związane z uprawianiem seksu. Powstawały one w czasach, gdy począwszy od rządów papieża Grzegorza VII, czyli od połowy XI w., w okresie ponad stuletnim zaprowadzono w całym Kościele nie tylko nakaz bezżeństwa duchownych, czyli zaczął obowiązywać celibat, innym zabroniono wszelkich czynów związanych z uprawianiem seksu poza małżeństwem i to nie dla przyjemności ale prokreacji. Od tej pory celibatariusze uchwalali przepisy pokutne i pisali penitencjały. Wiadomo, że głodnemu chleb na myśli, nic więc dziwnego, że te sprawy znalazły się na szczycie wszystkich grzechów. Zajrzałem do jednego z nich, który spisał nakazy jednego z synodów w północnej Anglii. Bardzo szczegółowy – współcześni twórcy przemysłu pornograficznego po zajrzeniu do niego i innych mu podobnych z tego okresu, mieliby nowe pomysły.

Penitencjał ten jest między innymi dowodem, że ludzie się nie zmieniają, mają te same nawyki.

Wymienione są w nim grzechy od “brzydkiego dotykania” własnego ciała lub ciała innych, przez masturbację, współżycie poza małżeństwem – w tym wypadku surowość pokuty uzależniona jest od tego z kim się grzeszy: z wdową najmniejsza, ale cięższa, gdy z dzieckiem, dziewicą, zakonnicą, i dużo cięższa, gdy seks uprawiają osobniki tej samej płci, lub współżyją seksualnie ze zwierzętami. Za najcięższy ze wszystkich “grzechów ciała” synod uznał seks oralny, wtedy pokuta rozkłada się na całe życie grzesznika. Inne wymienione przewinienia seksualne karalne były pokutą trwającą od kilku miesięcy do 15 lat. Ten sam grzech wielokrotnie powtarzany wydłużał czas pokuty dwukrotnie lub trzykrotnie. Pamiętajmy, że za każdy grzech nakładano oddzielną pokutę, jeśli ktoś miał kilka takich grzechów na sumieniu lub był recydywistą, nie wystarczało życia, by odpokutować za wszystko i być przywróconym do “społeczności wiernych”. Odbywanie pokuty przesuwało się wtedy na życie pozagrobowe w czyśćcu, z tym że tam jeden dzień na ziemi mnożono przez tysiąc (tak przynajmniej pouczał swoje owieczki jeden z kaznodziejów w owych czasach), a sama pokuta była dużo cięższa zważywszy na warunki pobytu w czyśćcu w porównaniu z warunkami życia na ziemi. Czyściec był wtedy bardziej przeludniony niż dzisiaj Nowy Jork z okolicami, czy miasto Meksyk.

Odchodzenie od zaleceń penitencjałów

Zaczęto szukać wyjścia z tego klinczu spowodowanego nadgorliwością autorów penitencjałów i biskupów obradujących na synodach. Biednym ludziom nieświadomym ciężkości grzechu, chorym psychicznie i fizycznie zmniejszano nieco pokutę. Poważniejszy problem był z ludźmi bogatymi i postawionymi wysoko w społeczeństwie. Trudno było króla czy księcia wysyłać na trzyletnie wygnanie lub biskupa rozbierać do pasa i kazać mu się biczować na oczach swych owieczek. Niektóre uciążliwe pokuty jak uwięzienie kogoś w klasztorze, pielgrzymki do “miejsc świętych” zaczęto zastępować dobrymi uczynkami jak jałmużną, powstrzymywaniem się od współżycia z małżonkiem czy małżonką (drugiej połowy nie pytano o zdanie w tej sprawie), cięższym postem. Z niektórych pokut można się było wykupić w całości lub częściowo za pieniądze. Ludzie bogaci kupowali sobie zastępców odbywających kary pokutne za nich. To wszystko pachniało nadużyciem, a gdy ciężar pokuty był już nie tylko bardzo uciążliwy, ale wprost niewykonalny, coraz mniej słuchano zaleceń penitencjałów, skończył się ich bum wydawniczy. Ostatni penitencjał ujrzał światło dzienne w 1208 roku.

Ostatecznie sprawę rozwiązał Sobór Laterański IV z 1215 roku, którego postanowienia obowiązują w Kościele katolickim do dzisiaj. Zobowiązał wiernych do corocznej komunii w czasie wielkanocnym, ale by można było przyjąć komunię, trzeba się było przedtem wyspowiadać. Przykazał spowiednikom zadawanie pokuty nieprzekraczającej możliwości jej wypełnienia. Od tego czasu wyznanie grzechów, żal za grzechy i ewentualne wyrównanie szkód wyrządzonych stały się znowu najistotniejszą częścią sakramentu pokuty. Od tej pory spowiednik nie zasiadał w konfesjonale by karać grzesznika, ale by go życzliwie wysłuchać i w miarę swych możliwości mu pomóc.

***

Już w naszych czasach znane są w Kościele katolickim zwyczaje spowiedzi w dziewięć pierwszych piątków miesiąca, czy spowiedzi raz w tygodniu. To nie są jednak nakazy, ale zachęty hierarchii kościelnej – ciągle indywidualny dobrowolny wybór katolika. Nasz papież odbywał spowiedź raz w tygodniu; to chyba nie było tylko wyznanie grzechów, bo grzechy trzeba wcześniej popełnić, by je wyznać, ale rozmowa duchowa ze spowiednikiem. Dzisiaj dobrze by było, by spowiednik zwracał mniej uwagi na sam grzech, a więcej na to, jak podnieść na duchu penitenta, jak mu pomóc, jak być dla niego duchowym przewodnikiem i psychologiem. Gdyby to praktykowano w każdym konfesjonale, spowiedź stałaby się na powrót prawdziwym sakramentem pojednania z Bogiem i z sobą, a nie czymś, co z racji zbytniej wścibskości czy surowości księdza oddala człowieka od wiary, lub przynajmniej od praktyk religijnych.