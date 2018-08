Przeszukali, przepytali i… pobyt na 2 tygodnie

Z przyjemnością informuję, że od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhmthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414- 2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Pytanie: Przyleciałem do Kanady w poniedziałek i byłem bardzo zdziwiony jak na lotnisku miałem przesłuchanie, jakbym był przestępcą. Przeszukano mi bagaż i wszystko trwało prawie 3 godziny. Zamierzałem być w Kanadzie przez 6 miesięcy, jak wszyscy – przecież wszyscy tak dostają, a tu nieprzyjemna niespodzianka – otrzymałem dokument mówiący, że muszę wyjechać z Kanady najpóźniej 21-go (niecale dwa tygodnie po przyjeździe) i mam się przed wyjazdem zgłosić do odprawy przez Immigration. Dlaczego to mnie spotkało i czy można coś z tym zrobić? Chciałbym jednak tu pozostać przez 6 miesięcy.

Odpowiedź: Nikt nie powinien być zdziwiony faktem, że do Kanady nie można sobie po prostu wjechać i automatycznie otrzyma się pozwolenie na pobyt turystyczny przez 6 miesięcy. Tak nie jest. Wprawdzie większość przyjezdnych tak własnie ma, to jednak nie wszyscy. Kanada chroni swoich granic – nie jest tu tak jak w krajach Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie: nie ma gwarancji, że przyjezdny w ogóle zostanie wpuszczony, nie ma gwarancji, czy będzie miał łatwo i po prostu wjedzie otrzymując 6-miesięczne pozwoleni i nie ma gwarancji na jak długo to pozwolenie otrzyma. Są przypadki, kiedy przyjezdny może otrzymać 6 miesięcy, a są takie, że zostanie wpuszczony na kilka dni. Tak jak w przypadku czytelnika, który mi zadał powyższe pytanie. Dlatego polecam przygotowanie się na każdą ewentualność. Warto mieć wszystko poparte dokumentami. Jak już wspomniałam – nie zawsze dokumenty są wymagane, ale czasami tak, i wtedy co? Jak poprzemy nasze słowa?

Jeżeli chodzi natomiast o przeszukiwanie bagażu, to wprawdzie nie każdy przyjezdny doświadcza tego mało przyjemnego procederu, to jednak znowu trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy kraj ma swoje zasady co można do niego wwieźć i w jakich przypadkach. I wprawdzie nie zawsze ma się to “szczęście”, że nasze walizki będą przeszukane, to jednak tak może być. Nie tylko w przypadku obcokrajowców – każdy przyjezdny może mieć przeszukany bagaż, również stali mieszkańcy Kanady i obywatele.

Pamiętam, że zdarzyło mi się to ok. dekadę temu, gdy wracałam ze zorganizowanej wycieczki do Włoch i Francji. Celnicy bardzo dobrze wiedzieli, że z samolotu tego wysiadają przyjezdni, którzy nakupowali taniego wina włoskiego i przepyszne francuskie sery. Wiedzieli także, że tacy powracający mają zwykle więcej niż pozwalają przepisy i że… nie napisali prawdy w deklaracji celnej. Ale był płacz jak otrzymali wysokie kary!

Dlatego warto zapoznać się z przepisami celnymi kraju, do którego się jedzie i po prostu się do tych przepisów stosować. Oraz mieć dowody na to, co mówimy urzędnikowi na granicy. Pytania są proste: do kogo, po co, na ile czasu? Odpowiedzi muszą być logiczne i sensowne. Tak to jest proste i tak jednak trudne.

Jeśli chodzi o odpowiedź czy można pozostać dłużej niż te kilka dni, jak jest w opisane w zadanym pytaniu? Można się starać o przedłużenie pobytu. Ale wtedy trzeba bardzo dokładnie uzasadnić cel oraz ilość czasu. I udowodnić. A równie dobrze można to było zrobić od razu, przy wjeździe!

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.