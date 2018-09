Poznaj PRAWDZIWĄ przyczynę chorób serca

I nie jest to cholesterol, wysokie ciśnienie krwi ani triglicerydy …

Szanowny Czytelniku,

Jeśli Twój lekarz niedawno sprawdzał Ci poziom cholesterolu… ciśnienie krwi… lub poziom triglicerydów… i jak zwykle był niezadowolony z wyników, to zapoznaj się proszę z moim dzisiejszym tekstem, ponieważ podzielę się Tobą z JEDYNYM faktem, który ma znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie Twojego serca. (Najprawdopodobniej to jest coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszałeś).

Jeśli czujesz, że zawsze próbujesz zrobić “wszystko dobrze i zgodnie z zaleceniami”, ale Ci nie wychodzi, mimo wsparcia lekarza i najbliższych… (Nieważne, co robisz!)

Albo jeśli po raz kolejny wychodzisz z gabinetu lekarskiego z listą nawyków, które musisz zmienić w codziennym życiu, lub nowym lekarstwem, które może tym razem zadziała…

I jeśli wciąż zamartwiasz się, ile jeszcze wytrzyma Twoje serce… te informacje mogą odmienić Twoje życie

Wszystko, co dzieje się z Twoim sercem, ma związek z białkiem C-reaktywnym.

Nigdy o tym nie słyszałeś? Najprawdopodobniej dlatego, że zdecydowana większość autorytetów naukowych nie docenia znaczenia jednego odkrycia. Widzisz, białko C-reaktywne (CRP) znane jest głównie jako białko tzw. ostrej fazy, pojawiające we krwi jako konsekwencja stanu zapalnego. (Tak, wiem że to nie brzmi dobrze!)

Zdaję sobie sprawę, że wszystko, co jest powiązane ze określeniem zapalenie, nigdy nie wróży nic dobrego. Chociaż to normalne, że stan zapalny jest częścią wielu fizjologicznych reakcji organizmu… to poziom CRP jest czymś, co zawsze powinno być przez Ciebie monitorowane.

Zwłaszcza jeśli:

• masz dosyć chodzenia od jednego lekarza do drugiego i słuchania tej samej niepokojącej diagnozy

• męczy Cię to, że w czasie uroczystej, rodzinnej kolacji nie możesz zjeść tego, co wszyscy, bo lekarz Ci zabronił

• lub irytuje Cię to, że nie możesz oglądać swojego ulubionego serialu, bo czeka na Ciebie morderczy trening na siłowni,

• a może po prostu marzysz o tym, by mieć serce tak silne jak 20 lat temu i każdego dnia jeść, pić i robić, co tylko Ci się podoba? Cóż..

To poziom białka c-reaktywnego (CRP) jest najważniejszym wskaźnikiem zdrowia Twojego serca i całego układu sercowonaczyniowego.

Tak, jest ważniejszy niż cholesterol.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Harvardzie, osoby z wysokim poziomem CRP miały większe problemy z sercem niż osoby z wysokim poziomem cholesterolu.

Więc na czym polega problem?

Niestety, większość lekarzy, monitorując stan Twojego serca, koncentruje się wyłącznie na poziomie cholesterolu. Wobec czego każą Ci zrobić wszystko, by utrzymać cholesterol w normie… A to zwykle oznacza odwrócenie całego Twojego życia do góry nogami i sprawia, że nie możesz robić niczego, co sprawia Ci autentyczną radość!

Dlatego zapamiętaj:

Zgodnie z najnowszym badaniem dotyczącym zdrowia układu sercowo-naczyniowego, osoby z wysokim poziomem CRP były 3 razy bardziej narażone na problemy z sercem niż osoby z niskim poziomem CRP. Najprawdopodobniej nigdy nie zlecono Ci badania określającego poziom hs-CRP.

Za to jestem pewien, że wielokrotnie monitorowano Ci poziom cholesterolu.

I jeśli teraz męczysz się, by utrzymać cholesterol w ryzach, a kolejne badania pokazują, że Twoje wysiłki są bezskuteczne bo cholesterol jest nadal wysoki… przestań się obwiniać – to nie Twoja wina.

Obniżanie poziomu “złego” cholesterolu, to nie jest żadne rozwiązanie

Jeśli próbujesz obniżyć poziom cholesterolu, ale nie koncentrujesz się na obniżeniu poziomu CRP, to nie poprawisz stanu swojego serca. Takie działanie nie przyniesie Twojemu sercu ŻADNYCH korzyści zdrowotnych.

Równie dobrze możesz jeść podwójne cheeseburgery z frytkami na śniadanie, obiad i kolację! Czy wiesz, że najnowsze badania wykazały, że 75% osób, które doświadczyły problemów z sercem, miało poziom cholesterolu w normie? ORAZ że połowa tej grupy miała poziom cholesterolu LDL, który uznawany jest za optymalny?

Oznacza to, że ci ludzie nie mieli żadnych symptomów, które lekarze kojarzą z chorobą układu sercowo-naczyniowego. I najprawdopodobniej w ogóle nie zastanawiali się, w jakim stanie jest ich serce… Co gorsza, badania pokazują, że poziom CRP naturalnie wzrasta wraz z wiekiem.

Oznacza to, że jeśli masz powyżej 50 lat, Twój poziom CRP może nie być taki, jaki chciałbyś żeby był … U osób w wieku ponad 70 lat prawdopodobieństwo zawyżonego poziomu CRP wzrasta jeszcze bardziej.

Przedstawię Ci naturalne sposoby, dzięki którym utrzymasz właściwy poziom hs-CRP – NAJBARDZIEJ istotnego wskaźnika zdrowia serca… i przestaniesz zamartwiać się o swoje serce.

A najlepsza wiadomość?

Kiedy osiągniesz właściwy poziom CRP, inne ważne wyznaczniki zdrowia serca takie jak poziom cholesterolu i trójglicerydów, również staną się odpowiednie. I to bez żadnego specjalnego wysiłku z Twojej strony. Dlatego nareszcie będziesz mieć spokój ducha, ponieważ Twoje serce będzie MOCNE i zdrowe, co pozwoli Ci wrócić do dawnego trybu życia.

A kiedy pójdziesz na wizytę do swojego lekarza, WSZYSTKIE parametry określające zdrowie Twojego serca będą właściwe. A Ty będziesz mieć pewność, że nie zmienią się ani do czasu następnej wizyty, ani później. Założę się, że będziesz podekscytowany, gdy przekażesz swoim bliskim TAKIE nowiny. Najwyższy czas wrócić do normalnego ŻYCIA.

Naturalne sposoby na zmniejszenie ryzyka choroby serca

Badacze przyjrzeli się 46 000 mężczyznom w wieku od 40 do 75 lat, którzy uzupełniali swoją dietę pewną substancją zawartą w powszechnie dostępnych produktach.

Naukowcy z Harvardu odkryli, że ci mężczyźni, których dieta została uzupełniona ową substancją zmniejszali ryzyko zachorowania na chorobę obwodową tętnic. Ty też możesz uzyskać podobne rezultaty dzięki 14 konkretnym pokarmom.

Wszystkie są dostępne w Twoim sklepie spożywczym i są w przystępnej cenie. Ponieważ większość z nich to owoce lub warzywa, dzięki nim – oprócz zyskania zdrowego serca – wzmocnisz też cały organizm. To jednak nie wszystko, co możesz zrobić dla swojego serca i układu sercowo-naczyniowego.

Jedna z witamin ZNACZNIE zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu

Skąd czerpać tę witaminę? Akurat tę witaminę organizm wytwarza sam. Ale jak odkryli naukowcy, większość z nas nie produkuje wystarczającej ilości. Tak więc, żeby zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu musisz uzupełniać jej niedobory – albo w formie suplementów albo w formie produktów spożywczych.

Czy wiesz, że aż 10 witamin i składników odżywczych, odpowiednio stosowanych, obniża poziom cholesterolu LDL… redukuje triglicerydy… i obniża ciśnienie krwi?

Jeden z nich pomaga tworzyć nowe komórki i poprawić metabolizm. Zmniejsza poziom złego cholesterolu i chroni przed powstawaniem zakrzepów. Znajdziesz go w kilku różnych rodzajach owoców i niektórych specyficznych mięsach. Nie tylko dieta jest jedynym czynnikiem wpływającym na zdrowie serca. Na pewno słyszałeś, jak ważne dla zdrowego serca są ćwiczenia…)

Pomóż swojemu sercu

Często się nam powtarza, że ćwiczenia są naszą najlepszą bronią przeciwko chorobom serca. I rzeczywiście tak jest. Ale główny nurt medycyny nie przekazuje Ci wszystkich informacji na ten temat. W rzeczywistości kilka z najczęściej zalecanych przez lekarza ćwiczeń może bardziej zaszkodzić Twojemu sercu niż pomóc. Dowodzi tego studium z Harvardu. Naukowcy z Harvardu dokładnie przebadali wpływ ćwiczeń na serca mężczyzn w średnim wieku. Stwierdzili, że tak zwane “dobre ćwiczenia” w żaden sposób nie wiążą się z obniżeniem ryzyka choroby wieńcowej.

Ćwiczenia fizyczne przyczynią się do zdrowia Twojego serca, ale musisz dokładnie wiedzieć, które z nich wykonywać i z jaką częstotliwością.

Skuteczne, naturalne rozwiązania jak uniknąć chorób serca

Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, w których informacje medyczne są łatwo dostępne. Ale prawda jest taka, że łatwość dostępu bywa przekleństwem. Trudno przewidzieć komu zaufać i trudno samodzielnie ocenić, co jest istotne.

Z tego powodu zebrałem w 10 raportach specjalnych najnowsze udowodnione naukowo informacje dotyczące zapobiegania chorobom serca. Mój zespół badawczy i ja spędziliśmy ostatnie trzy miesiące, tworząc kompleksowy zestaw raportów, które nie tylko ujawniają śmiertelne skutki nowoczesnej kardiologii, ale przedstawiają naturalne, najbardziej skuteczne i udowodnione naukowo metody, które warto stosować, by zminimalizować ryzyko chorób serca i układu krążenia. Ten zbiór szczegółowych raportów z najnowszych badań nosi zbiorczy tytuł Zdrowe i mocne serce. Naturalne metody leczenia chorób krążenia i zapobiegania im i możesz otrzymać go już dzisiaj. Za moment powiem Ci dokładnie, jak to zrobić.

To wyjątkowy zestaw raportów, ponieważ przedstawiają one dwa kluczowe czynniki przyczyniające się do powstawania chorób serca.Jeden z nich już znasz – to białko C-reaktywne (CRP). Drugi z nich szczegółowo przedstawiam w zbiorze 10 raportów specjalnych Zdrowe i mocne serce. Naturalne metody leczenia chorób krążenia i zapobiegania im, który składa się z następujących części:

1. Miażdżyca. Przyczyny choroby i objawy, które powinny Cię zaniepokoić

2. Zawał serca – jak mu zapobiec? Czy da się uniknąć zawału serca?

3. Udar mózgu – jak możesz mu zapobiegać i jak postępować w czasie rehabilitacji?

4. Nadciśnienie – jak je obniżyć bez leków?

5. Obniżenie poziomu cholesterolu. Czy i dlaczego jest potrzebne? .

6. Co musisz wiedzieć o lekach obniżających cholesterol?

7. Suplementy – co warto przyjmować przy podwyższonym poziomie cholesterolu?

8. Naturalne metody na zdrowy poziom cholesterolu – medycyna ajurwedyjska, medycyna chińska, ziołolecznictwo.

9. Wysoki cholesterol – dietetyczne mity a zdrowa dieta

10. Trening dla serca

Te informacje dadzą Ci wszystko to, czego potrzebujesz, aby zapobiec chorobom serca i układu krążenia, które z roku na rok zbierają coraz większe śmiertelne żniwo.

• W pierwszej kolejności dowiesz się o mitach związanych z chorobami serca i cholesterolem…

• Po drugie, zrozumiesz kluczowy czynnik przyczyniający się do chorób serca. To klucz do zdrowia serca przez całe życie.

• Po trzecie, poznasz mało znane, naturalne sposoby, które pomogą Ci utrzymać zdrowie serca i układu krążenia. Są proste i niedrogie.

Obecnie kilka milionów Polaków zmaga się z chorobami serca. Jednak ich “leczenie” promowane przez główny nurt medycyny może tak naprawdę pogorszyć zdrowie. Wielokrotnie przecież już ostrzegałem o szkodliwym wpływie statyn.

… Aby chronić siebie…

… aby przedłużyć swoje życie…

… abyś mógł cieszyć się starością w jak najlepszym zdrowiu, musisz zrozumieć, co powoduje Twoją chorobę, a nie tylko zajmować się jej objawami!

Musisz dowiedzieć się, które substancje naprawdę wspierają zdrowie Twojego serca i dlaczego tak się dzieje.

Możesz mieć zdrowe serce w każdym wieku, jeśli będziesz wiedzieć, jak o nie dbać. Pamiętaj, że jeśli lekarz powie Ci, że masz za wysoki cholesterol i przepisze Ci leki obniżające jego poziom, to nie jest to jedyne rozwiązanie. (Swoją drogą, ono jest akurat najgorsze z możliwych, bo niczego nie wyleczy – podwyższony poziom cholesterolu jest jedynie objawem choroby, a nie jej przyczyną).

Gdy usłyszysz taką diagnozę, możesz mieć wiele pytań, na które nikt w gabinecie lekarskim nie udzieli Ci odpowiedzi:

• czym Ci grozi podwyższone stężenie cholesterolu?

• dlaczego Twój poziom cholesterolu jest wysoki?

• jak możesz w naturalny sposób wzmocnić swoje serce?

• jak poprawić funkcjonowanie układu krążenia?

• co się stanie, gdy przestaniesz dbać o układ krążenia?

• jakim badaniom warto się poddać, by mieć pełny obraz stanu układu krążenia?

https://www.pocztazdrowia.pl/oferta/form/CC003IRPZAL.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis