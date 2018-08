Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu

Poczucie obfitości, albo – mentalność obfitości, to kolejna cecha charakteru ułatwiająca życie – to permanentne myślenie w kategoriach dostatku. To nie jest tylko “zdolność” do takiego myślenia i odczuwania, ale wykorzystywanie tej zdolności w praktyce. Potencjalnie wszyscy potrafimy tak myśleć, jednak w praktyce zdecydowana mniejszość ludzi koncentruje się na bogactwie czy dostatku, na dostępie do dóbr, na nieograniczonych możliwościach ludzkiego umysłu czy na potencjale, jaki tkwi w tym, co jeszcze nieodkryte, niezdobyte, niedowiedzione i co czeka na to, aby do tego dotrzeć. Ta mniejszość to szczęśliwi ludzie znajdujący się na różnych poziomach stanu posiadania ale przekonani o tym, że “mają wystarczająco wiele” aby odczuwać wdzięczność i dzielić się z innymi. Nie usłyszymy od nich słów skargi, że mają za mało, bo nie towarzyszą im takie uczucia, nie zobaczymy w ich oczach obawy, że czegokolwiek może im zabraknąć, bo wierzą w to, że w odpowiednim momencie dostaną wszystko, czego potrzebują. Dążą do swoich celów, zdobywają kolejne ważne dla nich rzeczy, systematycznie wznoszą na wyższy poziom swoje życie jednakże bez porównywania się z innymi, bez rywalizacji, bez niepotrzebnego napięcia… Ich życiu towarzyszy pewien spokój i pewność, że dla nich wystarczy, że dostaną to, czego pragną. Dziękują często – innym i losowi, bo wiedzą, że nic się nie traci, kiedy docenia się wkład innych we własne życie, że dziękując innym czy doceniając ich, nie pomniejszamy siebie. Jednak jest to droga rzadziej wybierana; zdecydowanie częściej jest dokładnie odwrotnie. Dzieje się tak za sprawą ludzkich umysłów. Dzięki starym programom nasz mózg nie jest ani specjalnie pozytywny ani nie ma poczucia obfitości, nie jest też odważny ani nawet nie chce się rozwijać. Skoncentrowany jest na naszym biologicznym bezpieczeństwie czyli na tym, aby nam nie zabrakło energii i wszystkiego, co podtrzymuje życie; natychmiast zauważa coś, co może nam zagrażać albo choćby wymaga zużycia większej porcji energii i dlatego dąży do homeostazy i przebywania w strefie komfortu. To działanie mózgu powoduje, że rozwijamy się do pewnego momentu w zgodzie z planem genetycznym, a potem ulegamy odwrotnej sile – entropii. Na szczęście jednak posiedliśmy świadomość, w tym samoświadomość, która rozwija się coraz bardziej i przejmuje stery mózgu. Umysł świadomego siebie człowieka nie działa tak, aby zapewnić biologiczne przetrwanie ale tak, aby człowiek doświadczał szczęścia. Wiele naszych ludzkich wyborów jest niezgodnych z biologicznymi programami, już pokonaliśmy do pewnego stopnia siły entropii i posuwamy się w tym coraz dalej. Człowiek nie korzysta już w swoim życiu tylko z tego, co upoluje, czy w inny sposób zdobędzie za sprawą sił fizycznych, człowiek wykorzystuje swój psychologiczny i duchowy potencjał i we współpracy z prawami wszechświata tworzy oraz przyciąga do siebie to o czym prymitywnemu biologicznemu mózgowi nawet się nie śniło. Posiadanie mentalności obfitości nie oznacza, iż nie widzi się, że czegoś jest niewiele albo że może zabraknąć, ale to, że widzi się potencjalne możliwości stworzenia czegoś, zastąpienia jednych rzeczy innymi oraz znalezienia sposobu na ratowanie tego, co w świecie jest zagrożone przez gospodarkę ludzi z poczuciem braku. Oczywiście bierze się pod uwagę fakty i tam, gdzie można ingeruje, aby chronić, ratować i odnawiać ale jednocześnie tylko dlatego można to zrobić, iż wierzy się w siły człowieka, w możliwości uratowania, czy – jeszcze lepiej – zapobieżenia.

Choć to prawda, w jakimś sensie, że “potrzeba jest matką wynalazku”, jednak to myślenie w kategoriach “szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane, pukajcie a otworzą wam drzwi” odpowiada za kolejne wynalezione rzeczy, za nowe rozwiązania. To, ten powszechnie znany fragment Pisma Świętego, wyraża siłę poczucia obfitości. Człowiek z poczuciem obfitości ma zdecydowanie lepsze życie niż ten z poczuciem braku. Jest szczęśliwszy, ponieważ wypełnia go wdzięczność za to, co posiada i za to, co może posiadać; docenia to i cieszy się tym, co ma a jednocześnie wie, że w jego osobistym potencjale jest wystarczająco zasobów psychologicznych i duchowych, by sięgnąć po to, czego naprawdę pragnie. Czy można wyrobić w sobie poczucie obfitości? To cecha mocno związana z tym, co słyszało się i widziało w tym temacie dobrobytu i posiadania, ale także tym, to, co robi się teraz. Tak, można tę cechę w sobie wykształcić. Trzeba zacząć od tego, żeby zrobić kilka ćwiczeń, choćby takich: wypisać 40 rzeczy (także stanów i okoliczności), które mamy i które postrzegamy za pozytywne; codziennie dziękować za 5 wydarzeń dnia, które pokazały nam obfitość świata; przestać mówić o tym, że czegoś nie mamy, że jesteśmy biedni i że nas na coś nie stać – nie ma potrzeby ogłaszania tego światu; jak najczęściej wypowiadać w ciągu dnia słowo “dziękuję” (choćby w myślach). Szybko widzi się wtedy, jak zmienia się nasze pojmowanie życia… a zatem i życie.