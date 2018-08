Najnowsze kroki rządu Ontario

• Mniejsza rada miejska przegłosowana

We wtorek po południu posłowie ontaryjscy przegłosowali ustawę numer 5 o nazwie The Better Local Government Act, która ostatecznie zmniejszyła liczbę radnych zasiadających w radzie miejskiej Toronto z 47 do 25. Taka liczba radnych będzie wybrana w wyborach municypalnych w październiku.

Zdaniem premiera Forda, mniejsza rada miejska pozwoli na podejmowanie szybszych i bardziej efektywnych decyzji i pozwoli również oszczędzić 25 mln dol. przez cztery lata. Pieniądze te zostaną użyte do budowania komunikacji miejskiej, mieszkań i infrastruktury z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Toronto.

Mer Toronto John Tory wyraził opozycję w stosunku do tej ustawy, już kiedy została zaproponowana w lipcu. W zeszłym tygodniu Tory napisał list do premiera Forda, w którym domaga się aby wstrzymał on realizację tych planów ponieważ nie były one poprzedzone konsultacjami. Mimo że ustawa została przyjęta przez posłów, Tory nadal wierzy, że zmiany zasad funkcjonowania i składu rady miejskiej w połowie okresu przedwyborczego są fatalną decyzją. W związku z tym miasto poleciło zbadać sprawę swojemu adwokatowi i na sesji rady miejskiej 20 sierpnia radni Toronto usłyszą jego prawną opinię.

Jednocześnie ustawa odwołuje wybory szefów zarządów regionalnych regionów Peel, York, Niagara i Muskoka. Osoby na te stanowiska będą mianowane, jak było przed rokiem 2016. W ten sposób uniemożliwiono prowadzenie kampanii byłemu liderowi Partii Konserwatywnej Patrickowi Brownowi w regionie Peel i byłemu ministrowi rządu liberalnego Stevenowi Del Duce w regionie York.

Ustawa i sposób jej przeprowadzenia zostały ostro skrytykowane przez całą opozycję, która głosowała przeciwko. Szefowa oficjalnej opozycji, liderka partii NDP Andrea Horwath powiedziała, że większościowy rząd konserwatywny zachowuje się jakby “się upił swoją władzą”.

• Wynagrodzenia w sektorze publicznym zamrożone

Rząd Ontario zamroził pensje wszystkich wysokich urzędników w sektorze publicznym na czas dokonywania analizy tego w jaki sposób są przyznawane podwyżki w publicznych agencjach, w tym w kuratoriach, uniwersytetach i szpitalach.

Jak poinformowano, podstawowe pensje dla tych wysokich urzędników nie mogą wzrosnąć ponad obecny poziom do czerwca przyszłego roku, kiedy zostaną przestawione wyniki analizy. Dotyczy to osób, które zarabiają ponad 100 tys. dol. w organizacjach sektora publicznego.

Premier Doug Ford przekonuje o konieczności uporządkowania finansów Ontario – w czasie kampanii wyborczej zobowiązał się znaleźć 6 mld dol. oszczędności w prowincji.

Decyzja o zamrożeniu wynagrodzeń wywołała spore kontrowersje i niezadowolenie. Przypomniano, że zamrożenie pensji istniało również w poprzednim rządzie liberalnym przez osiem lat i zostało dopiero niedawno zlikwidowane.

Zdaniem np. kuratoriów będzie bardzo ciężko znaleźć dobrych pracowników, którzy będą chcieli pracować za te pieniądze, a ich praca jest bardzo odpowiedzialna i dotyczy dużej liczby studentów, pracowników i nieruchomości. Podobne zdanie ma Ontario Hospital Association twierdząc, że w tym sektorze pensje były zamrożone od 2010 roku i tu także trudno będzie znaleźć ludzi wystarczająco wykwalifikowanych aby wykonywali tak odpowiedzialne zadania.