Mozaika i partyzantka

Z cyklu: Z 8-go piętra

Partyzantka się szerzy w Opolu, nie ta z bronią i za dużym hełmami, ale taka artystycznoekologiczna. Jednej przewodzi Aida Wolmut, artystka z Portland w Stanach Zjednoczonych, pochodząca z Opola, a jakże, a druga jest anonimowa, jak na Guerilla Gardening przystało.

“O boże, partyzanci? O co tu chodzi?”, pyta starsza pani. Ano o to, żeby było kolorowo i pięknie. Żeby były ogrody, rabaty, skrzynki z kwiatami w mieście, gdzie bywa szaro, buro, niechętnie. I gdzie machina urzędnicza nie przeszkadza, jeśli już nie pomaga. To wystarcza partyzantom, którzy nocą sadzą kwiatki, roślinki, podlewają je i znikają, jak dawne “niewidzialne ręce” z niedzielnego poranka w TVP 1. I zostawiają urocze chorągiewki z podpisem “Guerilla Gardening”. Miastu i światu, Urbi et Orbi, tylko już miasto, świat czyli ludzie muszą te rabaty podlewać, dbać o nie, bo front kwiatowy idzie dalej, na kolejne smutne miejsca bez zieleni. Taki ogród towarzyszy odsłanianej w uroczysty sposób, happeningowo, mozaice: drzewom Aidy w Opolu, nad Odrą. Mozaika wyczarowana z kamieni, stłuczek, kawałków kafli, talerzy, łupków, lusterek, ułupanych materiałów różnego pochodzenia, co by tylko grały razem, trzymały się ściany i nie były nazbyt kolorowe (Aida nie lubi). Brzydki mur oporowy nad rzeką już wcześniej zarekwirowały kobiety i herstorie, trzy fantastyczne murale kobiecych brzuszków, piersi z elementami roślinnymi i inne dwóch ważnych opolanek, to zrobiły niepartyzancko kobiety z Manufaktury Inicjatyw Różnych.

This slideshow requires JavaScript.

I one zaufały Aidzie, tej inżynier, artystce: ściana (ona, żeński rodzaj) przyjęła mozaikę (też żeński) z drzewem (nijaki rodzaj), a pod nim, u stóp drzewa i ściany: ogród (rodzaj męski). Czyli wszyscy razem. Drzewa życia, drzewa na murze, drzewa, co nie dają cienia, a jest tych dających cień coraz mniej w realu, ale jak mówi Aida, niech przynajmniej te dają radość patrzącym. Takiego wydarzenia, zorganizowanego siłą kilku osób, jak ten mural-mozaika oraz ogród “miejski”, niewielu pamięta w Opolu. A może nikt. Stolik, krzesełka, ławeczka, emaliowana oryginalna balia wypełniona ponczem z wielu win, owoców, lodu, a jakże, jednorazowe kubki, kącik palacza, a wszystko na bulwarze, gdzie spacerują, jeżdżą na rolkach, rowerach, biegają ludzie. My, autorzy zapraszamy ludzi! I ciekawe reakcje, jedni przystępują do rozśpiewanej grupy (tak, gitara, akordeon, skrzypce), włączają się, zapraszani przez organizatorów, do rozmów, na poncz; inni udają, że nie widzą, jedni się szczerze zachwycają, inni szukają kogoś do rozmowy, samotni, zagubieni, jak Adaś Miauczyński z filmów Marka Koterskiego. Taka uliczna serdeczność, nieudawana, wywołana czymś dobrym, czymś, co się grupie “zakręconych”, prospołecznych, aktywnych ludzi chciało miastu i współzjadaczom chleba podarować, to unikalne momenty. I widać, jakie trudne bywa powiedzenie miłych słów, wsparcie obecnością, ale i takie okazje pokazują, że można liczyć na przyjaciół, dobrych znajomych, albo jak na nich liczyć nie można. Przypadek, bo wieczorkiem tamże, przy naszej mozaice, rabacie partyzantów kwiatowych przejeżdżał rowerem aktualny prezydent miasta. Karku o mało co nie skręcił, przechylając się za mur z drugiej strony, ale nie zatrzymał się, nie zszedł do ludzi, obywateli, którzy mu miasto upiękniają, którzy na nic nie czekają tylko działają. Ot, i bez komentarza.

This slideshow requires JavaScript.

Ale mężowie z żon dumni, żony z mężów pomagaczy, dzieci z rodziców, a oni z dzieci, co to kamyki w wolnej chwili też do ściany kleili, a nie jest to łatwe.

Piszę na fali radości, że kilka tygodni niewytężonej ale przyjemnej, w dowolnym terminie pracy “na murze”, “na ścianie” pozwoliło się poznać kilku osobom, potem to zataczało szersze kręgi, wreszcie przekazanie symboliczne tego muru z mozaiką (pod hasłem Women Power) oddało nam, wam, im coś ładnego, powstałego z radości i chęci i afirmacji życia. Tu mozaika legalna, ale w paru innych miejscach bez zgody robione zachwycające drzewo z kamieni także wywołało pozytywne uczucia: u wczasowiczów, sąsiadów, nawet u straży miejskiej w innym mieście. Ta straż raczej artystkę chroniła, niż chciała jej czynić kłopotów.

Piszę o dobrych, pięknych rzeczach jeszcze na fali urlopu i minimalnego kontaktu z codziennością polityczną. Ale wsuwa się każdą szparą. Adrian zawetował. Wojsko przeszło 15 sierpnia, sięgając do technik spod Grunwaldu i Mieszka I. Polacy przywieźli medale z Berlina z Mistrzostw Europy, bo Maryja lub Jezus lubią sport, tak informował news w sieci. A jeden z hierarchów KK martwi się, że Konstytucja Polski jest ważniejsza, niż ewangelia. I jak tu nie robić partyzantki?

Tekst i zdjęcia

Beata Dżon Ozimek