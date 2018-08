Mój priorytet to komfort mieszkańców Gdańska

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska Jarosław Wałęsa jako główny swój cel stawia poprawę komfortu życia mieszkańców. Deklaruje, że nie chce w mieście rewolucji, lecz ewolucji. Nadal też liczy, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wycofa się z walki wyborczej.

Polska Agencja Prasowa: Proszę dokończyć zdanie. Chcę być prezydentem Gdańska, ponieważ …

Jarosław Wałęsa: Ponieważ uważam, że Gdańsk może być najlepszym miastem w Polsce. Gdy patrzę na moje rodzinne miasto, to chciałbym, aby większość jego mieszkańców, bo wiadomo przecież, że nie wszystkich da się zadowolić, mogła powiedzieć: “tutaj, żyje się po prostu fantastycznie, jest mi tutaj dobrze”. I to jest główna teza mojej przyszłej kampanii wyborczej: komfort mieszkańców. Teraz nie do końca żyje się w Gdańsku wygodnie. Obecny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stawiał na inne priorytety, m.in. duże inwestycje infrastrukturalne, warte setki milionów złotych. Dobrze, że one są, ale jednocześnie odbyło się to kosztem rozwoju dzielnic, zapominając o mieszkańcach.

Chcę jasno zadeklarować, że niezależnie od tego, czy wygram wybory na prezydenta Gdańska, to moja obecna kadencja w Parlamencie Europejskim będzie ostatnia. Ja nie jestem w polityce, żeby się dorabiać. Jeśli chodzi o względy finansowe, to bycie prezydentem Gdańska w porównaniu do uposażenia europosła będzie dla mnie prawie pracą społeczną. Chcę zostać prezydentem Gdańska nie dla pieniędzy, ja chcę przywrócić Gdańsk mieszkańcom i pracować na rzecz mojego miasta. Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy i wbrew niektórym sądom wypełniając rzetelnie mandat eurodeputowanego bardzo często wychodzę z domu rano i wracam wieczorem.

PAP: Jaką ofertę programową ma pan dla mieszkańców Gdańska?

J.W.: Należy przyjrzeć się funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Ona dziś zawodzi, jest awaryjna. Mamy nowe linie autobusowe i tramwajowe, ale niedostatecznie zainwestowano w nowoczesny tabor. Trzeba zadbać o odpowiednie płace dla kierowców i motorniczych, aby nie było sytuacji, że są kłopoty z obsadą pracowników komunikacji miejskiej. Poprawić częstotliwość, łatwość przesiadki, zwiększając również kursy w niektórych dzielnicach miasta.

Wielkim wyzwaniem jest też starzenie się społeczeństwa. Dziś na 460 tys. mieszkańców Gdańska ok. 120 tysięcy przekroczyło 60. rok życia. Dla tych osób muszą powstać rozwiązania ułatwiające im codzienne życie, ale też pobudzające ich aktywność społeczną. Doświadczenie życiowe i wiedza gdańskich seniorów są zbyt cenne dla miasta, aby ich życie sprowadzało się jedynie do pobierania emerytury.

Kolejne ważne wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć, ujawnia się w haśle, którego użyłem podczas czerwcowej konwencji PO i Nowoczesnej (ogłoszono podczas niej Jarosława Wałęsę jako kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska – PAP) tj. “koniec republiki deweloperów”. Uważam, że w Gdańsku w ostatnich latach uwzględniane były interesy deweloperów, pomijając interes mieszkańców. Przyglądając się planom zagospodarowania przestrzennego w mieście da się dostrzec niezdrowy mechanizm ich modyfikacji pod dyktando firm deweloperskich. Aby temu zapobiec proponuję utworzenie specjalnych zespołów z udziałem radnych dzielnicowych, miejskich i urzędników magistratu. Ich zadaniem byłaby analiza planów zagospodarowania przestrzennego uwz-ględniająca potrzeby mieszkańców.

Nie jestem wrogiem deweloperów, ale uważam, że miasto powinno rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. Uważam, że w Gdańsku brakowało do tej pory myślenia perspektywicznego, nie zastanawiano się nad tym, jak miasto ma wyglądać za 15-20 lat. Powstały nowe, duże dzielnice mieszkaniowe, głównie w południowej części miasta, a często jadąc rano do pracy nie można z nich po prostu wyjechać – drogi dojazdowe są zakorkowane.

Najpierw stawia się bloki – potem myśli o drogach. Nadal niektóre z dzielnic cierpią na brak atrakcyjnych miejsc, gdzie ludzie mogliby się spotkać, porozmawiać czy pobawić z dziećmi i są przez to skazywani na poszukiwanie atrakcji w innych częściach miasta. Kolejnym problemem jest brak miejsca w żłobkach. To są w tej chwili najważniejsze potrzeby mieszkańców, które zamierzam rozwiązać.

PAP: Czy planuje pan duże zmiany personalne po objęciu urzędu prezydenta Gdańska?

J.W.: Osoba na stanowisku prezydenta miasta musi być przede wszystkim dobrym zarządcą i umiejętnie delegować obowiązki. Planuję, że do sprawnego rządzenia miastem wystarczy mi 3-4 zastępców (prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ma czterech zastępców – PAP), wśród nich na pewno będzie kobieta. Będę twardym szefem. Od moich zastępców każdego dnia będę wymagał przede wszystkim uczciwości, lojalności i pracowitości. Tworząc własny gabinet oraz kadry w Urzędzie Miejskim czy spółkach miejskich na pewno będę kierował się wyłącznie kompetencjami pracowników, ich zaangażowaniem, a nie osobistymi sympatiami. Będę patrzył na energię ludzi, ich pomysły. Jeśli ktoś będzie miał te cechy, to ja nie będę zmieniał tylko dlatego, że ktoś był przede mną. Nie chcę w mieście rewolucji, lecz ewolucji.

PAP: Czy nie obawia się pan, że rywalizując z prezydentem Gdańska o ten sam elektorat, może dojść do sytuacji, że spełni się powiedzenie “gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”?

J.W.: Ciągle jeszcze wierzę w rozsądek Pawła Adamowicza, że nie będzie chciał rozbijać Koalicji Obywatelskiej, którą Platforma Obywatelska tworzy z Nowoczesną. Mam nadzieję, że za kilka tygodni, kiedy trzeba będzie rejestrować komitety wyborcze, przyjdzie ta chwila refleksji, bo jak na razie prezydent Gdańska jest solistą i jego start osłabia nasz potencjał i powoduje ferment w środowisku PO. Ta bratobójcza walka jest niepotrzebna i Paweł Adamowicz o tym wie.

Wciąż wierzę, że będzie szanował swoje słowo, bo przecież w ubiegłym roku zapewniał, że nie będzie ubiegał się o urząd prezydenta Gdańska przeciwko kandydatowi PO. Mam o to do niego żal. O swoim kandydowaniu poinformował tylko Grzegorza Schetynę na godzinę przed umieszczeniem komunikatu na Facebooku. A rozmowy między nami toczyły się.

Paweł Adamowicz sam prosił nas, aby dać mu jeszcze czas, bo chce uporządkować swoje sprawy sądowe i dlatego zwlekaliśmy z szybszym ogłoszeniem kandydata na prezydenta miasta. Wydaje mi się, że dziś prezydent Gdańska jest zakładnikiem swojego własnego zaplecza, ma wokół siebie za mało odważnych ludzi, którzy byliby go w stanie skrytykować.

PAP: Adamowicz twierdzi, że w przeciwieństwie do pana ojca nie bardzo wiadomo, jakie ma pan poglądy, ponieważ przez wiele lat sprawuje pan mandat europosła w Brukseli i nie angażuje się w codzienne życie Gdańska. W związku z tym zaprosił pana “do dobrej, poważnej rozmowy o Gdańsku”.

J.W.: Dziś organizowanie takiej debaty to łamanie prawa, Paweł Adamowicz jako prawnik powinien o tym wiedzieć, a poza tym lekceważenie innych kandydatów na prezydenta Gdańska. Nie rozumiem też zarzutu, że nie jestem aktywny w mieście i nie wiadomo, jakie poglądy wyznaję. Chcę przypomnieć, że to na prośbę Pawła Adamowicza zostałem dwie kadencje temu szefem jego sztabu wyborczego. Czy wtedy nie wiedział, kogo bierze na swojego najbliższego współpracownika?

PAP: Jak pan się odniesie do innego zarzutu, że pana głównym atutem jest nazwisko po znanym ojcu? Podobnie zresztą mówi się o innym kandydacie na prezydencie Gdańska Kacprze Płażyńskim z Prawa i Sprawiedliwości.

J.W.: To można było mi wytykać w 2004 roku, kiedy ś.p. Maciej Płażyński wziął mnie na listę kandydatów swojego komitetu do Parlamentu Europejskiego i dostałem wówczas niecałe 7 tysięcy głosów. Rok później na zaproszenie Donalda Tuska zdobyłem mandat do Sejmu z ostatniego miejsca na gdańskiej liście PO z prawie 15 tysiącami głosów. To też była zasługa nazwiska. Ale kolejne wybory to już było poparcie wyborców za moją ciężką pracę i działalność parlamentarną.

Oczywiście, nazwisko wciąż otwiera mi wiele drzwi. Kto wie, jeśli pójdzie w świat informacja, że “mayor of Gdańsk” jest Jarosław Wałęsa, syn “tego Wałęsy”, to może łatwiej będzie np. przyciągnąć do miasta zagranicznych inwestorów. Czy byłoby w tym coś złego?

Rozmawiał

Robert Pietrzak